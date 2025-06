Lecture Zen Résumer l'article

La Switch 2 est toute proche. La nouvelle console de Nintendo, qui succède à la Switch première du nom, aura bien sûr droit à une ludothèque qui s’étoffera avec le temps. Mais le catalogue des jeux de la Switch 1 n’est pas délaissé : la Switch 2 sera rétrocompatible avec les anciens jeux. Voici ce qu’il faut savoir.

L’attente va prendre fin pour les fans de Nintendo : la Switch 2 sera mise en vente à partir du 5 juin 2025, quatre mois après son officialisation, le 16 janvier dernier. Une puissance graphique plus importante, un écran plus grand, mais également des manettes Joy-Con d’un nouveau genre, plus robustes et surtout magnétiques : voilà ce qu’est la Switch 2.

Quelle rétrocompatibilité pour la Switch 2 ?

Pour accompagner sa nouvelle console hybride de salon, Nintendo a prévu une première vague vidéoludique comportant une vingtaine de titres, dont l’inévitable Mario Kart World. Et pour qui en veut plus, bonne nouvelle : la Switch 2 a une rétrocompatibilité avec les jeux de la Switch première du nom. On le savait depuis la présentation de la console.

Cette rétrocompatibilité avec les jeux de la Switch 2 pourra s’opérer de deux façons : avec les versions physiques des titres, ou bien avec leurs versions numériques (dématérialisées). Dans le premier cas, cela signifie que l’on pourra insérer les cartouches dans la console — comme le montre le visuel fourni par l’industriel japonais.

L’annonce de la rétrocompatibilité avec la Nintendo Switch. // Source : Nintendo

Attention cependant : le constructeur a prévenu que certains jeux pourraient être incompatibles avec la Switch 2 ou ne pas être intégralement supportés, en raison des évolutions matérielles d’une génération à l’autre. Cela vaut pour la console ainsi que pour les manettes Joy-Con (le capteur infrarouge a été retiré avec l’arrivée des nouveaux contrôleurs, par exemple).

Comment marche la rétrocompatibilité entre la Switch 1 et la Switch 2 ?

Nintendo a reconnu une incompatibilité matérielle entre la Switch 1 et la Switch 2.

Pour contourner ce problème, l’entreprise « a donc fait quelque chose qui se situe quelque part entre un émulateur logiciel et une compatibilité matérielle ». En l’espèce, « le processus de conversion des données de jeu pour Switch afin qu’elles fonctionnent sur Switch 2 est effectué en temps réel, au fur et à mesure que les données sont lues. »

En somme, selon Nintendo, cela revient à avoir des jeux Switch traduits simultanément pour la Switch 2. Ce faisant, cela a permis pour les jeux venant de la Switch de pouvoir accéder à certaines fonctionnalités liées à la Switch 2, comme la prise en charge du GameChat, un service de visio et de discussion pour les parties à plusieurs (via le bouton C).

Le bouton C de la Nintendo Switch 2 // Source : Nintendo

Quels sont les jeux et les applications qui ne passent pas avec la Switch 2 ?

Selon un point d’étape effectué par Nintendo le 27 mai 2025, 122 jeux développés par Nintendo ont été testés ainsi que plus de 15 000 titres venant de studios tiers.

Concernant Nintendo, la totalité des titres sont compatibles, sauf pour le Nintendo Labo Toy-Con 04 : Kit VR, qui permet d’assembler un casque de réalité virtuelle avec des morceaux de carton. C’est un problème physique : la Switch 2 a des dimensions plus larges que la Switch 1 et ne peut donc pas s’insérer dans le gabarit du kit.

Point de situation de Nintendo, fin mai 2025. // Source : Capture d’écran

Concernant les jeux tiers, il est annoncé que 75 % n’ont aucun problème ou ont des soucis qui seront corrigés lors du lancement ou peu de temps après. Pour la grosse majorité des 25 % restants, les jeux se lancent, mais des tests complémentaires sont requis. Pour l’infime minorité restante, des bugs plus importants demeurent, y compris dès le lancement. Ces titres sont à peu près 160.

Cinq autres logiciels sont aussi indiqués comme incompatibles : Niconico, ABEMA, Hulu, Crunchyroll et InkyPen.

