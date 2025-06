Lecture Zen Résumer l'article

On craignait le pire concernant l’autonomie de la Nintendo Switch 2 et nos premiers tests ne sont pas rassurants. La console se retrouve au niveau de la toute première version de la Switch, datant de 2017.

La Switch 2 a-t-elle une bonne autonomie ? Cette question turlupine beaucoup de joueuses et de joueurs depuis la présentation de la console. Et, problème, il n’existe aucune réponse unique, puisque tout dépendra des jeux, des conditions d’utilisation et des paramètres (luminosité, notamment). Officiellement, Nintendo table sur une durée comprise entre 2 et 6,5 heures — soit quasiment la même fourchette que la Switch parue en 2017.

Nos premiers tests, avec une console réglée à 50 % de luminosité et 50 % de volume audio, ne risquent pas de rassurer celles et ceux qui craignaient le pire en ce qui concerne l’autonomie de la Switch 2. On a d’abord lancé Cyberpunk 2077 pendant une demi-heure : la console est passée de 50 à 22 % de batterie. Sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild, éternel benchmark de la Switch, revigoré sur la nouvelle console de Nintendo ? 15 % consommés en 30 minutes. Les avancées technologies que la Switch 2 proposent ont un coût, et c’est clairement l’autonomie qui trinque.

Pas de miracle pour l’autonomie de la Nintendo Switch 2

Si on extrapolait notre petite expérimentation (qui demande à être répétée plusieurs fois pour affiner), on dépasserait donc à peine les deux heures de jeu sur Cyberpunk 2077, tandis qu’on pourrait espérer atteindre les 3h30 sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Bien sûr, on a volontairement choisi des titres gourmands pour dessiner le pire des scénarios (sur Balatro, la Switch 2 devrait tenir pendant beaucoup plus longtemps). Mais on vous conseille vivement d’avoir toujours le chargeur sur soi et, éventuellement, d’investir dans une batterie externe en cas de long trajet. Dans Mario Kart World, nous avons constaté une baisse de 30 % en une heure, sans mode online. Cela fait environ 3h30 sur une seule charge.

Les résultats sont décevants pour qui viendrait d’une Switch OLED, qui avait connu de belles avancées sur l’autonomie (4 à 5 heures sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild). Pour certains, le retour en arrière pourrait s’avérer rédhibitoire.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild consomme beaucoup sur Nintendo Switch 2 // Source : Nino Barbey pour Numerama

Le choix de revenir à un panneau LCD n’est vraiment pas l’idée du siècle, d’autant que son taux de rafraîchissement de 120 Hz doit davantage consommer (60 Hz aurait suffi pour le mode portable). On rappelle aussi que la Switch 2 possède un écran compatible avec le G-SYNC de Nvidia. Toutes ces caractéristiques améliorent les performances et le confort, au détriment du caractère nomade de la Switch 2 (autonomie faible et nécessité de la brancher souvent).

À la décharge de la Switch 2, les produits du segment des PC déguisés en console portable ne sont pas mieux lotis. Un monstre de puissance comme le Rog Ally d’Asus peine à offrir plus de 1h30 de jeu sur Forza Horizon 5.

Une consommation étonnante en mode dock

Autre observation qui demande à affiner : le temps de recharge de la Switch 2, particulièrement sur son dock, a de quoi inquiéter. Quand on joue à Mario Kart World pendant 1 heure avec la console branchée, on ne gagne que 4-5 % de batterie. Autrement dit : la consommation du jeu en 4K est immense et utilise la grande majorité de l’alimentation secteur.

