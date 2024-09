Lecture Zen Résumer l'article

Elle est loin l’époque où il existait une console par constructeur. Depuis quelques années, Microsoft étoffe son catalogue, rendant le choix entre les Xbox Series S et les Xbox Series X parfois difficile. La décision est encore plus complexe depuis l’annonce, en juin 2024, de trois nouveaux modèles. Alors, on vous a concocté un guide qui devrait permettre d’y voir plus clair si vous souhaitez geeker prochainement.

Lancée en 2002, la Xbox a parcouru un long chemin depuis ses débuts. Après la 360 et la One, la gamme actuelle se compose de deux modèles : la Xbox Series X et la Xbox Series S. La principale différence entre les deux consoles next-gen réside dans leurs caractéristiques et performances respectives.

Pour résumer brièvement, la Xbox Series S est la console next-gen d’entrée de gamme de Microsoft. Proposée à un prix catalogue de 299 €, elle permet de jouer en 1440p jusqu’à 120 images par seconde. D’autre part, elle n’intègre pas de lecteur Blu-ray, ce qui la rend bien plus compacte par rapport à sa grande sœur.

La Xbox Series X, quant à elle, est le « must » de chez Microsoft. Commercialisée à 499 €, elle offre un rendu 4K natif jusqu’à 120 images par seconde. Ses performances se traduisent par des dimensions bien plus importantes qu’une S, avec un lecteur Blu-ray 4K intégré.

Cependant, cette distinction est en train d’évoluer. En effet, Microsoft a récemment annoncé de nouvelles Xbox, parmi lesquelles figure une Series X dépourvue de lecteur Blu-ray.

Microsoft annonce trois nouvelles modèles de Xbox

C’est à l’occasion du Xbox Games Showcase le 9 juin dernier que la firme de Redmond a introduit ce nouveau modèle ainsi que deux autres Xbox légèrement modifiées :

Annoncées pour l’été 2024, changent-elles vraiment la donne par rapport aux anciennes versions ? C’est ce que nous allons examiner en détail à travers ce guide. Avec la multiplication des versions, il peut être difficile de s’y retrouver et de déterminer quel modèle convient le mieux à vos besoins. Chaque modèle offre des spécificités uniques qui peuvent influencer votre choix, notamment en fonction de vos attentes en termes de performance et de capacité de stockage.

Quel Xbox choisir ? Notre comparatif des meilleurs Xbox en 2024

Les Xbox Series X

Xbox Series X avec lecteur 1 To : la meilleure de chez Microsoft rapport qualité/prix

Xbox Series X // Source : Xbox

Avec la Xbox Series X, difficile de se tromper. À 549 € au prix catalogue, elle offre de meilleures performances que la Xbox Series S avec une résolution 4K jusqu’à 120 images par secondes, assurant une fluidité optimale pour les amateurs de jeux AAA. C’est la console de choix pour les gamers exigeants qui souhaitent pleinement tirer parti de la haute définition de leur écran.

Disposant d’un lecteur Blu-ray 4K, elle est idéale pour ceux de la vieille école qui aiment remplir leurs étagères de boîtes de jeux — le tout en assurant 1To de capacité pour stocker une grande variété de titres.

Xbox Series X 2 To (Galaxy Black Special Edition) : le must du must

Xbox Series X avec lecteur 2 To (Galaxy Black Special Edition) // Source : Xbox

Xbox Séries X 2 To Il n’y a pas d’offres pour le moment

Annoncée en juin 2024, cette nouvelle référence au catalogue n’est ni plus ni moins qu’une Xbox Series X avec une capacité de stockage dopée par un SSD de 2 To. Elle conserve les mêmes performances que le modèle de base, mais revêt une couleur noir pailleté, également présente sur la manette.

Cette version est surtout là pour répondre aux exigences croissantes des joueurs qui font face à l’augmentation constante de la taille des jeux. En effet, les standards de l’industrie évoluent rapidement, imposant aux consoles une capacité de stockage de plus en plus importante, c’est pourquoi Xbox anticipe. La date exacte de sortie est prévue pour le 15 octobre, mais vous pouvez déjà là précommander, uniquement chez Microsoft.

SSD Xbox Seagate // Source : Xbox

Notez tout de même qu’acheté une console à ce prix-là n’est pas la seule solution pour bénéficier d’un espace de stockage augmenté. En effet, sur la Xbox Series X, comme sur la S, il est possible de se procurer des SSD externes commercialisés par Seagate.

Xbox Series X Robot White édition digitale : un compromis inattendu entre la S et la X

Xbox Series X Robot White // Source : Xbox

Xbox Séries X édition digitale Il n’y a pas d’offres pour le moment

Cette nouvelle console, également annoncée lors du Xbox Games Showcase le 9 juin dernier, marque l’effort de Microsoft pour rendre la Xbox Series X plus abordable. Pour ce faire, le fabricant a conservé les performances de base de la X tout en retirant le lecteur de disque Blu-ray 4K, créant ainsi un hybride entre S et X.

Ce compromis lui permet de proposer un prix catalogue légèrement inférieur à 500 €, soit 50 € moins cher qu’une X normale. Cette nouvelle version est donc une référence intéressante pour ceux qui n’accordent pas spécialement une grande importance à posséder leurs jeux physiquement.

Les Xbox Series S

Xbox Series S 1 To : une bonne option pour le multi-gaming

Xbox Series S 1 To Il n’y a pas d’offres pour le moment

Xbox Series S Carbon Black 1To // Source : Xbox

Compacte et performante, cette Xbox Series S 1 To une bonne option à regarder si vous êtes trop à l’étroit sur votre S normale. Pour 349, 99€ la console offre un espace de stockage généreux digne d’une X.

Attention toutefois, le choix d’une S n’est pas à prendre à la légère. Il faut garder en tête que vous allez devoir télécharger tous vos jeux, ce qui en fait une option peu adéquate si vous n’avez pas la fibre.

Côté performance, celle-ci est évidemment inférieure à son aînée, mais supporte tout de même une résolution jusqu’à 1440p à 120 images par seconde — permettant de jouer à tous les titres actuels dans de bonnes conditions. À compter du 15, ce modèle sera également disponible en blanc.

Xbox Series S Robot White de 1 To // Source : Xbox



Xbox Series S 500 Go : le point d’entrée dans la next-gen

Xbox Series S 500 Go // Source : Xbox

C’est l’option la plus abordable de Microsoft. À 299 €, cette console offre une entrée next-gen accessible. Identique aux modèles précédents, elle assure de bonnes performances sur les derniers titres.

Seulement, elle ne dispose que de 500 Go de stockage, ce qui peut vite devenir problématique pour les joueurs avec un certain attrait pour le multi-gaming. Elle convient davantage aux joueurs occasionnels qui n’ont pas énormément de jeux au format numérique à télécharger sur leur machine.

Après la Xbox One, quelles versions de consoles Xbox sont les plus récentes ?

Le modèle qui succède à la Xbox One est la Xbox Series X, accompagnée de la Xbox Series S, toutes deux lancées par Microsoft en novembre 2020.

Les versions de console les plus récentes ont été introduites lors du Xbox Games Showcase le 9 juin 2024. Microsoft a lancé 3 modèles : la Xbox Series X 2 To Galaxy Black, la Xbox Series X Robot White de 1 To (sans lecteur) et la Xbox Series S Robot White de 1 To.

Quel est le prix des prochaines console Xbox ?

Ces trois versions seront commercialisées à des prix allant de 349,99 € à 649, 99 €.

Xbox Series X 2 To Galaxy Black : 649, 99 €.

Xbox Series X Robot White de 1 To (sans lecteur) : 499,99 €

Xbox Series S Robot White de 1 To : 349,99 €

