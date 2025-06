Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Vous aimez vous creuser les méninges quand vous avez une manette entre les mains ? Sorti en 2023, Cocoon est assurément l’un des meilleurs titres de réflexion sur console, et il est en promotion.

Les jeux vidéo de réflexion occupent une place particulière dans l’univers du gaming, avec une expérience qui met l’accent sur la stratégie et la logique. Contrairement aux jeux d’action ou d’aventure, plus axés sur l’adresse et l’histoire, les jeux de réflexion invitent à un challenge plus calme et presque contemplatif. Cocoon est de ceux qui sollicitent l’esprit et nous donnent l’impression d’être intelligent.

Vendu 24,99 € sur le PlayStation Store et l’eShop de Nintendo, Cocoon est actuellement proposé en version physique sur PS5 et Switch au prix de 14,99 € sur Amazon.

C’est quoi, ce jeu de réflexion ?

Cocoon est un jeu vidéo de réflexion développé par Annapurna Interactive, aussi connu pour Outer Wilds, ou encore Stray et son chat tout mignon. Le jeu vous met dans la peau d’un voyageur transporté dans un monde mystérieux et poétique, où chaque niveau emprunte une palette de couleurs pastel différente. C’est dans ces environnements très organiques que vous devrez manipuler des sphères qui ne contiennent rien de moins que des mondes dans lesquels vous pourrez rentrer.

Dans Cocoon, on se déplace d’uivers en univers dans une sphère // Source : montage Numerama

Chaque monde contient son propre biome, avec ses propres défis et secrets à découvrir. Cette mécanique unique délivre une expérience à la fois intuitive et profondément satisfaisante, où chaque morceau de décors que vous manipulerez s’emboite au millimètre près dans une cavité ou un autre élément, révélant alors la suite du parcours. Dans Cocoon, la logique est constamment récompensée pour un jeu qui n’est jamais frustrant (pratiquement aucun aller-retour) et qui valorise votre réflexion.

À ce prix, Cocoon est-il une bonne affaire sur PS5 et Switch ?

Moins de 15 € pour l’un des meilleurs titres du genre, c’est une excellente affaire. Bien que le jeu soit court, comptez cinq heures pour en voir le bout, et que la rejouabilité est proche de zéro, Cocoon mérite clairement le détour. Son atmosphère envoûtante et son design artistique soigné vous resteront longtemps en tête, tout comme sa bande-son proche d’un voyage sensoriel.

C’est aussi un jeu étrangement apaisant qui procure un sentiment d’accomplissement, une sorte de moment de bien-être bon pour l’âme et le cerveau.

Les points à retenir sur Cocoon :

C’est beau

C’est zen

C’est satisfaisant

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G, avec ou sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !