Lecture Zen Résumer l'article

L’introduction de Death Stranding 2: On the Beach met le héros Sam Porter en face d’un choix. Mais peut-on vraiment refuser la première mission qu’on nous confie ?

Death Stranding 2: On the Beach, le nouveau jeu développé par Hideo Kojima, est disponible en exclusivité sur PlayStation 5. Il s’articule toujours autour de Sam Porter, héros incarné par Norman Reedus qui sait livrer des colis comme personne.

Au début du jeu, il est tranquillement en train de vivre sa meilleure vie en compagnie de Lou, jusqu’à ce que Fragile (Léa Seydoux) ne vienne bouleverser son quotidien. Elle a une mission de la plus haute importance à lui confier : connecter le Mexique au réseau Chiral, comme il l’a fait pour les États-Unis dans le premier Death Stranding.

Mais figurez-vous qu’on peut refuser cette première mission de Death Stranding 2: On The Beach. Enfin, presque…

Death Stranding 2: On the Beach. // Source : Capture PS5

Hideo Kojima s’amuse avec la notion de choix dans les jeux vidéo

« J’accepte la commande » ou « Je refuse » : telle est la décision à prendre dans l’introduction de Death Stranding 2: On the Beach. Fort logiquement, on se dirige vers la réponse positive, par crainte que le jeu s’arrête net. Mais que se passe-t-il si on ose dire non ? La suite risque de vous étonner.

En refusant une première fois, Death Stranding 2: On the Beach va alors revenir en arrière. On revit la séquence où Sam se prépare à manger et Lou vient jouer près de lui. Puis, arrive exactement le même choix, avec les mêmes options possibles. Vous refusez encore ? Rebelote : la cinématique recommence une nouvelle fois, jusqu’au twist : Sam crie « Non, non », la vidéo se brouille et, cette fois, on n’a plus qu’un choix : accepter. Ce qui revient à dire qu’il n’y a plus de choix.

Deux choix Un choix

Death Stranding 2: On The Beach reste une expérience qui s’appuie sur une intrigue linéaire. Voilà pourquoi cette illusion de choix est un immense troll d’Hideo Kojima, qui se moque un peu des jeux vidéo qui donnent la fausse impression qu’on peut avoir une influence sur une histoire. Certains titres mieux pensés que d’autres s’en sortent bien, mais on est souvent déçu avec ces structures axées sur la liberté. Une déception qui peut aussi être liée au fait que la narration a tendance à être diluée dans les jeux en monde ouvert, où les détours peuvent être nombreux.

Bref, Hideo Kojima, qui ne veut pas faire l’unanimité avec Death Stranding 2: On the Beach, adore s’amuser et donner des pistes inexactes. Même les acteurs qu’il engage peuvent se faire prendre au piège. Son talent pour duper le public n’est plus à démontrer : il le fait depuis le début de sa carrière.

Pour aller plus loin On a fini Death Stranding 2 : rendez-vous en terrain connu

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama