Les premières PS5 lancées en 2020 tomberaient en panne les unes après les autres. En cause : un défaut de fabrication. Le métal liquide utilisé pour refroidir le système serait mal réparti et pourrait abîmer les composants internes.

Si vous avez une PS5 depuis plusieurs années, il est probable que vous entendiez de plus en plus ses ventilateurs. En cause, et c’est plutôt normal : un système de refroidissement qui vieillit avec le temps. Depuis 2020, Sony a choisi d’utiliser du « métal liquide » (alliage de gallium, indium et étain) comme interface thermique entre le processeur principal (APU) et le radiateur, plutôt que la pâte thermique classique. Le constructeur japonais présente ce choix comme une innovation, puisqu’il permet un transfert de chaleur bien plus efficace.

Problème : selon Wccftech, le 25 juin 2025, le choix de Sony commence à se retourner contre lui. Il y avait déjà des signalements de liquide métal défaillant, avec du liquide qui s’écoule vers le bas de la console, mais la situation serait en train de s’aggraver. En cause : de plus en plus de propriétaires de la console rencontrent le problème, puisque la durée de vie de ce métal liquide est a priori de 5 ans. Le liquide s’écoule et laisse le processeur sans protection, ce qui provoquerait des surchauffes avec le temps.

Du liquide métal appliqué sur le processeur d’une PS5 Pro. // Source : Sony

Mettre sa PS5 à l’horizontale devrait réduire le problème

Les PS5 concernées s’éteindraient inopinément, dès qu’elles surchauffent. Les développeurs recevraient de plus en plus de signalements similaires, ce qui laisse entendre que le problème commence à se répandre. Il est encore trop tôt pour que Sony communique, mais la situation pourrait rapidement dégénérer si d’autres PS5 tombent en panne. Wccftech indique que le problème était autrefois rare, mais que les rapports de crash se multiplient (3 % des consoles seraient déjà concernées).

Sur la PS5 Pro, Sony a ajouté des rainures sur le métal liquide. Reste à savoir si le problème arrivera dans quelques années. // Source : Sony

Pour éviter ce problème, une des solutions suggérées est de placer sa console à l’horizontale. Dans cette configuration, du métal liquide chaud ne risque pas de fondre et de couler. Le problème avec une PS5 verticale est que le métal liquide se sépare progressivement de l’APU et ne le protège plus. En cas de sessions trop intensives et de fortes chaleurs, les ventilateurs n’arrivent pas à refroidir le système, qui plante.

En avril 2025, Sony avait publié un article sur la conception de la PS5 Pro. Shinya Tsuchida, ingénieur en chef responsable des composants mécaniques, vantait le choix du métal liquide : « Une des spécificités des consoles PS5 est que le matériau d’interface thermique (TIM) du processeur principal profite de l’excellente conductivité thermique du métal liquide. » Il ajoutait : « Utiliser le métal liquide comme matériau d’interface thermique était un défi complexe à résoudre lors de la conception de la PS5 originale. Comme le métal liquide permet un bien meilleur refroidissement par rapport aux autres TIM, nous l’avons adopté après avoir effectué de nombreux essais pour nous assurer qu’il était sans danger. »

5 ans plus tard, le choix de Sony pourrait se retourner contre lui. Les PS5 pourraient être de plus en plus nombreuses à mourir alors qu’elles ne sont plus sous garantie. Une réparation sera sans doute possible en appliquant de la pâte thermique ou du métal liquide sur l’APU, mais à quel prix ?

L’entreprise dit avoir ajouté des rainures sur le métal liquide de la PS5 Pro, ce qui pourrait limiter le risque d’écoulement, mais le risque pour elle est de voir de plus en plus d’utilisateurs souffrir de ce choix de matériau. D’ici là, on vous conseille de basculer votre PS5 à l’horizontale.

