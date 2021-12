Depuis plusieurs mois, il est compliqué de mettre la main sur certains produits tech. Meilleur exemple en la matière : les dernières consoles de jeu vidéo, dont l’indisponibilité chronique demande d’être sur le qui-vive pour tenter d’en obtenir une. Sachez que vous n’êtes pas les seuls à pâtir de la pénurie de composants électroniques : figurez-vous que cette tension sur l’approvisionnement est aussi compliquée pour Microsoft.

Comme le rapporte Kotaku dans un article publié le samedi 18 décembre, la firme de Redmond a été contrainte d’utiliser des kits de développement de la Xbox Series X dans le cadre d’un tournoi officiel mettant en compétition des joueurs talentueux d’Halo Infinite (le Halo Championship Series). Le tournoi a eu lieu ce week-end.

Pas de Xbox Series X pour Microsoft non plus

En charge de la division esport au sein du studio 343 Industries, Tahir Hasandjekic avait annoncé cette — petite — contrariété dans un tweet publié le 15 décembre : « Chers compétiteurs, vous allez jouer sur des kits de développement Xbox Series X ce week-end. En termes de fonctionnement, ils sont identiques aux consoles normales et ils seront en mode ‘vente’ pour offrir exactement la même expérience, ils ont juste un look différent. » En guise de justification, il précise : « Le problème de pénurie globale est réel. »

Microsoft préfère donc recycler des kits de développement — normalement envoyés aux studios bien avant la sortie des consoles afin qu’ils puissent s’emparer des nouvelles architectures matérielles et logicielles — plutôt que de piocher dans les stocks à disposition pour les clients.

En clair, Microsoft préfère faire en sorte que la moindre Xbox Series X qui sort des usines d’assemblage finisse plutôt chez des joueuses et des joueurs, ce qui paraît louable à quelques jours de Noël, plutôt que de les garder pour des évènements ponctuels. À noter que le fait de jouer sur des kits de développement n’a pas empêché l’équipe Cloud9 de remporter le premier événement professionnel aux couleurs d’Halo Infinite.

Cela fait maintenant plus d’un an que la Xbox Series X est quasiment introuvable dans les boutiques (en ligne comme dans le commerce), tout comme la PlayStation 5 de Sony. Les choses ne devraient pas s’améliorer rapidement en 2022, pour le plus grand bonheur des spéculateurs qui se jettent sur les quelques exemplaires disponibles dans le but de les revendre plus cher sur des sites comme eBay. Sur le site d’enchères, la Xbox Series X se monnaie aux alentours des 600/700 €, alors qu’elle est normalement vendue 500 €. Pour rappel, la pénurie a forcé Valve à repousser sa console portable Steam Deck à l’année prochaine.