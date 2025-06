Lecture Zen Résumer l'article

Huit jeux vont rejoindre les catalogues PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium au mois de juin, dont un épisode de Battlefield.

À compter du 17 juin, les catalogues PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium, les deux formules les plus onéreuses du service de Sony, vont être enrichies par huit nouveaux jeux. Dans le lot, il y a Battlefield 2042 et l’inédit FBC: Firebreak.

PlayStation Plus Extra et Premium en juin 2025 // Source : Sony

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en juin 2025

Battlefield 2042 (PS4, PS5)

En attendant le futur Battlefield, actuellement en préparation, vous pouvez toujours faire quelques parties dans Battlefield 2042. Le jeu a connu un lancement compliqué, notamment en raison de certains choix discutables. Mais la patte de la saga reste là.

FBC: Firebreak (PS5)

FBC: Firebreak se déroule dans le même univers que l’excellent Control. Il prend néanmoins la forme d’une expérience multijoueur, où trois personnes doivent s’associer pour défendre le Bureau contre différentes menaces.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 (PS5)

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 mélange deux ingrédients pour garantir une immersion totale : l’horreur et la réalité virtuelle. Oui, il faut un casque PlayStation VR2 pour y jouer.

TheHunter: Call of the Wild (PS4)

Comme son nom l’indique, TheHunter: Call of the Wild est un jeu de chasse réaliste. Tout est fait pour s’y croire : animaux aux comportements crédibles, événements météorologiques dynamiques, cycle jour-nuit abouti, balistique simulée avec soin, acoustique perfectionnée, vaste sélection d’armes…

Train Sim World 5 (PS4, PS5)

Une simulation de conduite de trains. Mais ce n’est pas hyper réaliste, car ils peuvent arriver à l’heure.

Mais aussi :

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie (PS4, PS5)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PS4, PS5)

Endless Dungeon (PS4, PS5)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en juin 2025

Deus Ex: The Conspiracy (PS4, PS5)

