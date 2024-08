Lecture Zen Résumer l'article

Pour combler votre manque de House of the Dragon, en attendant la saison 3, voici 5 séries similaires à découvrir en streaming : Game of Thrones, Succession, Scent of Time, Rome ainsi que Lego Ninjago : Le Soulèvement des Dragons.

Alors que la guerre entre les Verts et les Noirs prend une pause, après la saison 2 de House of the Dragon, la fameuse nouvelle plateforme de streaming HBO Max regorge de contenus similaires, parfaits pour patienter jusqu’à la saison 3. Alors que regarder en attendant la suite de ce spin-off de Game of Thrones ?

Succession. // Source : HBO

Game of Thrones sur HBO Max, l’évidence

Impossible d’évoquer House of the Dragon sans faire référence à son aînée, soit l’une des meilleures séries de ces dernières décennies : Game of Thrones. Pendant 8 saisons, Jon Snow, Daenerys Targaryen, Arya Stark ou encore Tyrion Lannister se sont battus autour du Trône de Fer et de ses enjeux politiques ensanglantés.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Souvent présentée comme une série impitoyable, qui n’hésite jamais à tuer ses personnages, y compris les plus nécessaires à l’intrigue, ce carton de HBO nous a offert parmi les plus beaux épisodes de la télévision, avant de décevoir une grande partie de ses fans avec un final en demi-teinte. Il reste tout de même un monument du petit écran et un générique si iconique, qu’il continue à faire les beaux jours de House of the Dragon.

Succession sur HBO Max, le retour du blabla

House of the Dragon, c’est évidemment du chaos, du sang, des créatures ailées, mais surtout des querelles familiales intenses et beaucoup de longues discussions. Pour retrouver cette ambiance glaciale devant le traditionnel repas en grande pompe du dimanche, il faut évidemment se tourner vers les 4 saisons de Succession. Cette fois, les rois sont devenus ceux de la finance avec la famille Roy, milliardaires impitoyables et capricieux.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La série de Jesse Armstrong, primée à de nombreuses reprises aux Emmy Awards, offre ainsi une savoureuse satire des riches, avec le destin tragique de Logan, Connor, Kendall, Shiv et Roman. Et cerise sur le gâteau : ces protagonistes machiavéliques possèdent une belle maîtrise des mots, égale à leur volonté de détenir le pouvoir à tout prix. Un régal.

À voir si vous avez aimé : Le Roi Lear ; Billions ; Industry ; Shōgun ; The Morning Show ; Six Feet Under ; Dallas ; Dynastie ; Empire ; The White Lotus ; Mad Men

Le Roi Lear ; Billions ; Industry ; Shōgun ; The Morning Show ; Six Feet Under ; Dallas ; Dynastie ; Empire ; The White Lotus ; Mad Men À voir si vous cherchez : drame ; comédie ; tragédie ; milliardaires ; famille dysfonctionnelle ; satire des riches ; héritage ; épisodes longs ; milieu des médias ; casting en or ; pleurer à chaudes larmes ; choisir un camp entre Logan et Kendall ; apprendre à utiliser « fuck off » à toutes les sauces

Scent of Time sur HBO Max, la seconde chance

Et si Alicent et Rhaenyra cessaient de se faire la guerre et regrettaient leurs pêchés d’antan ? Bon, ce serait une utopie, on vous l’accorde. Mais puisque l’on peut bien rêver un peu, vous pouvez toujours imaginer que Scent of Time leur donnerait l’opportunité de modifier leur passé, comme pour Hua Qian. Cette jeune femme, qui n’hésite pas à prendre les mesures les plus drastiques pour éliminer tous ses adversaires, parvient ainsi à épouser Zhong Ye Lan et à détruire sa rivale, Mu Yao.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Mais ces trahisons la rattrapent vite lors de sa mort… avant de la propulser deux ans en arrière. Hua Qian décide alors d’utiliser cette seconde chance pour réparer ses erreurs. Certes, l’histoire de Scent of Time, dont le titre fait référence à l’empire d’encens convoité dans la série, peut vous sembler gnan-gnan, à côtés des exécutions inhumaines d’House of the Dragon.

Mais un peu de bienveillance et d’amour ne fait pas de mal en ces temps troubles, et il est rare d’avoir l’opportunité de découvrir une production chinoise, alors autant en profiter.

À voir si vous avez aimé : Story of Kunning Palace ; Épouse mon mari ; The Glory ; Perfect Marriage Revenge ; Legacy ; Dance of the Phoenix

Story of Kunning Palace ; Épouse mon mari ; The Glory ; Perfect Marriage Revenge ; Legacy ; Dance of the Phoenix À voir si vous cherchez : drame ; romance ; fantastique ; série chinoise ; voyage temporel ; triangle amoureux ; réincarnation ; rédemption ; seconde chance ; épisodes longs ; pour aller mieux ; pouvoir réparer les erreurs du passé

Rome sur HBO Max, l’ancêtre sanguinaire

Bien avant Game of Thrones et House of the Dragon, une autre création de HBO avait brillé par ses personnages sans pitié et ses scènes de nudité par milliers : Rome. Cette série historique de 2005 suit ainsi le destin tourmenté de deux soldats romains, Lucius Vorenus et Titus Pullo, alors que l’Empire se met progressivement en place, 50 ans avant JC. En seulement deux saisons, ce péplum ambitieux est devenu la production la plus chère de son époque, connaissant un grand succès critique et public, avant d’être malheureusement annulé par HBO, faute de budget.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Rome est tout de même restée dans l’Histoire, notamment comme l’une des premières fictions à avoir adopté un ton aussi réaliste, avec des scènes de violence explicites et un langage fleuri. Rendons donc à César, ce qui est à César : sans cette œuvre pionnière, avec notamment Kevin McKidd (Grey’s Anatomy), Tobias Menzies (The Crown) et Ray Stevenson (Ahsoka), Game of Thrones n’aurait peut-être jamais existé sur nos écrans.

À voir si vous avez aimé : Game of Thrones ; Gladiator ; Spartacus ; 300 ; Troie ; Vikings ; Borgia ; Ben Hur ; The Last Kingdom ; Astérix (non, on rigole)

Game of Thrones ; Gladiator ; Spartacus ; 300 ; Troie ; Vikings ; Borgia ; Ben Hur ; The Last Kingdom ; Astérix (non, on rigole) À voir si vous cherchez : action ; drame ; romance ; historique ; baston ; péplum ; guerre ; épique ; Rome antique ; épisodes longs ; trahisons ; complots politiques ; l’une des séries les plus chères de l’Histoire ; presque relativiser la violence et les séquences de sexe de Game of Thrones

Lego Ninjago : Le Soulèvement des Dragons sur HBO Max, la blague (ou pas)

Mélanger des dragons, des ados, des ninjas, et des failles spatio-temporelles avec des Lego : voilà le pari improbable de Lego Ninjago : Le Soulèvement des Dragons. Alors si les créatures ailées des Targaryen vous manquent déjà, foncez découvrir cette série dérivée animée plutôt réjouissante, qui se situe après La Fusion, alors que les ninjas ont complètement disparu. Ils réapparaissent alors aux côtés de dragons, convoités par des forces maléfiques.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

On est évidemment loin de la profondeur politique d’House of the Dragon, mais Lego Ninjago : Le Soulèvement des Dragons reste une petite parenthèse animée sans prise de tête, pour se divertir entre deux trahisons des Verts et des Noirs.

À voir si vous avez aimé : La Grande Aventure Lego ; Ninjago : Les Maîtres du Spinjitzu ; Dragons ; Chasseurs de Trolls ; Sonic Prime ; Le Prince des Dragons ; Papa est un Chasseur d’Aliens ; les jeux Monster Hunter

La Grande Aventure Lego ; Ninjago : Les Maîtres du Spinjitzu ; Dragons ; Chasseurs de Trolls ; Sonic Prime ; Le Prince des Dragons ; Papa est un Chasseur d’Aliens ; les jeux Monster Hunter À voir si vous cherchez : animation ; action ; aventure ; comédie ; fantastique ; dragons ; magie ; super-héros ; à voir en famille ; ninjas ; arts martiaux ; épisodes courts ; des Lego partout ; humour ; débrancher son cerveau ; feel-good ; sauver le monde ; avoir envie d’acheter un nouveau set de Lego

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+