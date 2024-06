Lecture Zen Résumer l'article

La saison 2 de House of the Dragon arrive en streaming le 16 juin 2024, deux ans après la première. La troisième se dessine déjà à l’horizon, avec un tournage devant démarrer d’ici à la fin de l’année.

C’est certainement l’une des séries les plus attendues de l’année, avec The Acolyte et Les Anneaux de pouvoir. À partir du 16 juin, la plateforme de streaming Max (HBO) diffusera la saison 2 de House of the Dragon, deux ans pratiquement après la première. La guerre entre les Verts et les Noirs va pouvoir se répandre à travers tout le continent.

Où en est la saison 3 de House of the Dragon ?

Comment voir House of the Dragon ? La série sur la dynastie Targaryen est une exclusivité HBO. Vous pouvez vous abonner à Canal+ ou Max pour la retrouver.

Huit épisodes composeront la saison 2, soit deux de moins que la saison 1. Le dernier épisode sera diffusé le 4 août. Ensuite, il faudra sans doute patienter encore deux ans pour connaître la suite de la Danse des Dragons. La bonne nouvelle, c’est que la saison 3 de House of the Dragon a été validée par HBO.

C’est Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation de HBO, responsable des séries et des films de HBO, qui en a parlé à Deadline, le 13 juin : « Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de poursuivre l’histoire de la Maison Targaryen et de voir cette équipe briller à nouveau de mille feux pour la troisième saison. »

Daemon Targaryen dans House of the Dragon. // Source : HBO

Le calendrier de diffusion de la suite de House of the Dragon n’est bien sûr pas encore arrêté précisément. Toutefois, une sortie au milieu de l’année 2026 parait plausible, au regard du délai d’attente entre les deux premières saisons. En outre, l’acteur Matt Smith, qui incarne Daemon Targaryen, a fait savoir que le tournage n’a pas encore débuté.

L’intéressé a glissé cette indication dans les colonnes du Guardian, le 14 juin. La production devrait démarrer plus tard dans l’année. On devine que la préproduction est déjà bien avancée, sinon achevée. Les showrunners Ryan Condal et Miguel Sapochnik effectuent, rappelons-le, l’adaptation TV de l’ouvrage Feu et Sang de George R. R. Martin.

Avant la saison 3 de House of the Dragon, le monde de Westeros devrait faire son retour avec l’adaptation des Aventures de Dunk et l’Œuf. Cette série, qui se passe entre les évènements de HotD et de Game of Thrones, a été officialisée au printemps 2023. Les acteurs incarnant les protagonistes, Duncan le Grand et Aegon Targaryen, ont été choisis.

Pour aller plus loin Le spin-off de Game of Thrones sur Jon Snow est annulé

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !