Lego commercialise un tableau à l’effigie de la Voie lactée. Objet de collection à accrocher au mur, il se distingue par son inventaire de pièces assez improbables. Il souligne une fois encore l’ingéniosité de l’entreprise danoise.

Quand on se rend dans un magasin Lego, on tombe sur les nombreuses thématiques commercialisées par la firme danoise. Si, aujourd’hui, son succès est surtout alimenté par l’exploitation de grosses licences (Star Wars, Harry Potter, Marvel, Le Seigneur des anneaux…), il ne faudrait pas mettre de côté les thèmes plus généraux, qui existent depuis la nuit des temps. On pense aux pirates, aux chevaliers ou encore à l’espace.

En 2024, Lego a décidé de faire de l’espace un pilier fort de son catalogue, avec des produits conçus pour tout le monde. On retrouve par exemple une reconstitution de la Voie lactée sous la forme d’un tableau que l’on peut accrocher à son mur. La boîte réunit plus de 3 091 pièces, qui permettent de donner vie à notre galaxie. De quoi en faire un objet de décoration avec un effet 3D (nous y reviendrons), mesurant 60 centimètres de long et 40 centimètres de haut.

Le Lego La Voie lactée. // Source : Lego

Peigne, casque de roller, grenouille, rubis… C’est la Voie lactée en Lego

La construction de la Voie lactée est répartie en différentes étapes expliquées sur six livrets distincts. On commence par assembler le cadre noir, sur lequel viendront se fixer les plaques qui, collées, donnent vie à la galaxie. Le processus peut s’avérer fastidieux, dans le sens où il consiste à poser des pièces sur des plaques noires, en faisant attention à bien poser les bonnes (on peut confondre certaines couleurs selon les sachets). Mais Lego a trouvé un moyen de rendre l’expérience plus amusante.

Ainsi, la Voie lactée est représentée avec un effet de profondeur. De près, il a l’air étrange et on ne comprend pas tout de suite où les ingénieurs ont voulu en venir. Mais, de loin, la magie opère avec un excellent travail sur les teintes et une impression d’épaisseur assez sidérante. On est comme aspiré par cette adaptation artistique de la Voie lactée. Pour parvenir à ce résultat vertigineux, Lego a recyclé de nombreuses pièces de son histoire, et certaines d’entre elles sont vraiment improbables. Parfois, on se demande même si on n’assemble pas tout et n’importe quoi, en priant pour que le résultat final ressemble à quelque chose.

Les pièces improbables de la reconstitution de la Voie lactée en Lego :

Des aliments. Carottes, cerises, cupcake, glaces… On trouve facilement de quoi se nourrir dans la Voie lactée. Même si la couleur de la nourriture ne donne pas envie de la manger.

Une carotte violette. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Un cupcake gris. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Des cerises roses. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Des ustensiles. Pour manger, on a besoin d’une fourchette. Pour boire, on a besoin d’une tasse. Pour cuisiner ? D’un fouet. Et on pourra même se coiffer — ou nettoyer ses carottes — avec une brosse. La Voie lactée est pleine de surprises.

Une fourchette blanche. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Une tasse rose. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Une brosse bleue. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Un fouet gris. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Des fleurs. En Lego, la galaxie est tapissée de fleurs de différentes couleurs et de différentes formes. On trouve aussi des feuilles, des tiges et des arbustes.

Des pierres précieuses. Des rubis et des diamants : voilà comment on s’enrichit quand on parcourt la Voie lactée. On pourra les repérer de loin avec des jumelles et aller les ramasser en se protégeant avec un casque de roller.

Diamant Rubis

Des jumelles grises. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Un casque de roller saumon. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Drapeaux et flammes. Dans certains sachets, on pourra tomber sur des flammes de deux couleurs (blanches et violettes transparentes). Il y a aussi des drapeaux. Ces pièces servent à donner du mouvement.

Un drapeau rose. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Flamme blanche Flamme violette

Des cœurs. Car la Voie lactée, ce n’est finalement que de l’amour.

Un cœur saumon. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Des animaux. Une grenouille se cache dans la construction, ainsi qu’un bernard-l’hermite. Ce dernier n’est pas là par hasard : il symbolise la nébuleuse du crabe. Il fallait y penser.

Un bernard-l’hermite orange. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

La plaque « You are here » permet de se placer dans cet immense tableau. Oui, on est minuscules dans la galaxie.

Coucou. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

La pièce verte symbolisant un extraterrestre, le grand mystère de notre univers.

Un E.T. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Les pièces phosphorescentes, pour impressionner vos invités quand ils iront aux WC la nuit.

Une brique qui brille dans le noir. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

À noter que cette Voie lactée en Lego a d’autres easter eggs. C’est ainsi que le célèbre télescope du satellite Gaia, qui a cartographié plus d’un milliard d’étoiles depuis 2013, est là. Ainsi que Trappist-1, un système nain dont la taille est à peu équivalente à celle de Jupiter. Autant dire que les amatrices et les amateurs d’espace vont adorer ce produit, qui ne moisira pas dans un placard, mais sera affiché fièrement sur un mur.

