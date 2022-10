Des références à des couleurs apparaissent à la fin de la saison une de House of the Dragon. Elles désignent en fait deux factions, les Verts et les Noirs, qui vont être au cœur de la Danse des Dragons. Un nom poétique pour désigner une seule chose : la guerre.

Que désignent les Verts et les Noirs dans la série ?

Les Verts et les Noirs sont les surnoms de deux factions qui s’opposent dans Feu et Sang (Fire and Blood), le roman adapté pour la télévision par HBO, sous le titre de House of the Dragon. Ces deux camps se sont formés dans le cadre de la succession controversée du roi Viserys Targaryen, dont l’arrivée au pouvoir n’est pas unanimement acceptée.

À la saison une de House of the Dragon, ces deux groupes sont encore à un état très embryonnaire. On voit une division croissante apparaître entre les membres d’une même famille. D’un côté, Alicent Hightower, épouse de Viserys, qui a des enfants de lui. De l’autre, Rhaenyra, fille de Viserys, descendante légitime, qui est désignée par lui, mais qui est une femme.

Viserys, qui a loupé bien comme il faut sa succession, ce qui mettra le royaume à feu et à sang. Bravo, champion. // Source : Ollie Upton / HBO

La rupture entre les deux camps vient d’une tradition qui fait primer les descendants masculins dans Westeros, le continent dans lequel l’action prend place. Les femmes ne gouvernent pas, au mieux, elles conseillent et guident. Or, Viserys n’a jamais réussi à avoir un fils. Baelon, le frère de Rhaenyra, est mort très peu de temps après l’accouchement — comme sa mère, d’ailleurs, Aemma Arryn.

Voilà où se situe le problème : Rhaenyra s’estime légitime, à juste titre, et a reçu l’assurance de son père qu’elle deviendrait reine des Sept Couronnes. Mais, les royaumes sont conservateurs : par le passé, ils ont déjà privilégié Viserys au lieu de Rhaenys — d’où son surnom de reine qui ne fut jamais. Personne ne voulant lâcher le morceau, la querelle a muté en guerre ouverte.

D’où viennent ces surnoms de couleur ?

Ces couleurs font initialement référence aux robes que portaient Alicent et Rhaenyra lors d’une grande célébration, en l’an 111. C’était le tournoi de Port-Réal. Alicent avait alors 23 ans (elle en avait 18 au moment de son mariage avec Viserys, en l’an 106), et Rhaenyra 14 (c’est lorsqu’elle a eu 8 ans, en l’an 105, qu’elle a été désignée par Viserys pour lui succéder).

Comme le rappelle le site encyclopédique La Garde de Nuit, véritable référence sur son sujet, Alicent portait une robe verte lors de la fête d’ouverture, tandis que son amie Rhaenyra avait opté pour un ensemble « spectaculaire » fait de rouge et de noir. Ce sont les couleurs que l’on retrouve sur le blason de la maison Targaryen : un dragon rouge sur fond noir.

Alicent et Rhaenyra qui ne sont plus vraiment copines. // Source : HBO

C’est à partir de cette date que les partisans de la princesse Rhaenyra sont appelés les Noirs et ceux de la reine Alicent les Verts. L’épisode 9 de House of the Dragon va d’ailleurs dans cette direction, puisqu’il est intitulé Conseil des Verts (The Green Council). Cela étant, on pouvait déceler déjà bien avant la symbolique des couleurs, notamment lors de l’épisode 5.

Lors de la réception en l’honneur de Rhaenyra et Laenor, dont le mariage politique est censé affermir les liens entre les deux antiques maisons (Targaryen et Velaryon), Alicent apparait dans une resplendissante robe verte. Pour les lecteurs et les lectrices de Feu et Sang, c’est annonciateur de la guerre à venir entre les Verts et les Noirs. Une scène, d’ailleurs, l’indique.

Alors qu’Alicent traverse la salle pour s’installer à la table du roi, pleine de défi, car elle comprend ce qui se trame quant à la succession à venir, Harwin et Larys, les deux fils de Lyonel Fort, conversent. « Le phare du port de Hightower. Sais-tu de quelle couleur il brille quand Villevieille brandit ses bannières dans la guerre ? », demande Larys à son frère. « Vert », réplique Harwin.

Alicent, lors de la réception. Sa robe verte a marqué l’auditoire. // Source : HBO

Qui est membre des Noirs dans House of the Dragon ?

Du côté des Noirs, faction incarnée par Rhaenyra Targaryen, on trouve ses trois premiers enfants (Jacaerys, Lucerys, Joffrey), qu’elle a eu officiellement avec Laenor, et les deux suivants (Aegon III et Viserys II), eu avec Daemon. On trouve aussi Daemon et ses deux filles (Baela et Rhaena), issues de son union avec Laena Velaryon, sœur de Laenor.

Vous suivez ? Si cette cascade de noms est difficile à suivre, rendez-vous sur l’arbre généalogique des Targaryen pour y voir clair.

Les Noirs comptent également Rhaenys Targaryen, mère de Laenor et Laena, et épouse de Corlys Velaryon. Celui-ci est aussi membre des Noirs. D’autres éminents personnages composent cette faction, mais ils n’ont pas encore été introduits dans la série. Citons le mestre Gerardys, qui officie à Peyredragon, le fief des Targaryen, et Erryk Cargyll, ancien chevalier de la Garde Royale.

Daemon Targaryen, l’un des leaders des Noirs. // Source : HBO

Les Noirs disposent de plusieurs dragons, dont certains n’ont pas été introduits dans la série TV (certains arriveront avec la saison 2). On peut citer Meleys (Rhaenys), Caraxès (Daemon), Vermax (Jacaerys), Syrax (Rhaenyra) et Fumée-des-Mers. La faction disposera d’une dizaine dragons en plus, partagés entre les membres de la famille royale et des dragonniers.

Quant aux seigneurs des Sept Couronnes, la faction des Noirs est soutenue par des maisons venant du Nord, des Îles-de-Fer et du Val d’Arryn. On trouve aussi des maisons du Conflans, du Bief et des Terres de la Couronne. Il y en a des dizaines. Parmi les plus connues, on peut mentionner les Stark, Tully, Frey, Tarly, Arryn, Greyjoy et Velaryon.

Qui trouve-t-on chez les Verts dans House of the Dragon ?

Concernant les Verts, tout gravite autour d’Alicent Hightower. On trouve son fils, Aegon II, et sa fille, Helaena, et leurs trois enfants Jaeharys, Jaehara et Maelor. Il y a aussi Aemond, autre fils d’Alicent, et Daeron, le petit dernier. Otto Hightower, père d’Alicent, est aussi chez les Verts. Plus généralement, toute la maison Hightower est évidemment derrière Aegon II et Alicent.

Aemond Targaryen, principale force des Verts. // Source : HBO

Parmi les autres membres notables, signalons le chevalier Criston Cole, qui assure la protection d’Alicent, Tyland Lannister, Jasper Wylde, Larys Fort et Orwyle. Ils composent le Conseil des Verts, avec Alicent et Otto. Notons qu’Arryk Cargyll, frère d’Errik Cargyl, est resté fidèle aux Verts, tandis que l’autre est parti chez les Noirs. Il est membre de la Garde Royale.

D’ailleurs, c’est lors de la mise en place du conseil des Verts que l’on dit que le premier mort de la Danse des Dragons a eu lieu, avec l’assassinat de Lyman des Essaim.

Les Verts ont aussi plusieurs dragons pour la guerre, dont Vhagar (Aemond), Feux-du-Soleyl (Aegon II), Songefeu (Helaena) et quelques autres découverts plus tard dans la série. La relative infériorité numérique chez les Verts en matière de grands reptiles ailés doit être nuancée par le fait que le plus gros des dragons est de leur côté : Vhagar.

Du côté des seigneurs, les Verts peuvent compter sur l’appui de maisons venant des Terres de l’Ouest, du Bief, du Conflans, des Terres de l’Orage et des Terres de la Couronne. On trouve une trentaine de fiefs derrière la bannière verte, dont les Lannister, Ouestrelin, Fort, Hightower, Baratheon, Peake, Redwyne, et quelques autres alliés, dont la Triarchie, hostile aux Velaryon (Noirs).

Comment voir House of the Dragon ?

La série est une exclusivité HBO, diffusée par OCS en France. Vous pouvez vous abonner à OCS par Canal+ ou Amazon Prime Video.

Pour aller plus loin House of the Dragon : tout savoir sur la série de HBO sur l’histoire de la famille Targaryen

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.