L’épisode final de la saison 2 de House of the Dragon a permis de mentionner de nouveau Songefeu, le dragon d’Helaena Targaryen. Mais que cela signifie-t-il pour la suite de la série ?

Les dragons et leurs maîtres prennent enfin la place qu’ils méritent dans la saison 2 de House of the Dragon. Après de nombreuses batailles et autres apparitions surprises, l’épisode 8 a donné une importance à trois dragons très attendus : Voleur-de-Moutons, aperçu par Rhaena, une étrange bête bleue, ainsi que Songefeu, la créature appartenant à Helaena Targaryen. La mention de ce dragon pourrait avoir un impact sur la suite de la série.

Attention, cet article contient des spoilers sur le final de la saison 2 de House of the Dragon, ainsi que sur la possible suite de la série.

Songefeu pourrait enfin briller

On savait déjà que Songefeu (Dreamfyre) est un dragon qui a été chevauché par Rhaena Targaryen, avant d’appartenir à Helaena, la fille de Viserys Ier et d’Alicent Hightower. Dotée de teintes bleues et argentées, la créature n’a pas encore été mise en avant dans House of the Dragon. La saison 3 pourrait enfin lui donner l’occasion de briller.

Dans l’épisode 8 de la saison 2, Songefeu est ainsi mentionné par Aemond, qui demande de l’aide à sa sœur Helaena. Alors que le camp des Noirs possède toujours plus de dragonniers à son actif, le prince souhaite gonfler les rangs des Verts, grâce à Songefeu, le dragon d’Helaena, l’un des plus vieux et des plus gros de tout Westeros. Problème : cette dernière n’a aucune envie de combattre, et sa créature n’a pas non plus l’habitude des affrontements.

Helaena en pleine réflexion. // Source : HBO

Et si Helaena changeait d’avis ?

Dans les livres Feu & Sang, Helaena ne chevauche jamais Songefeu sur le champ de bataille. Dans la série, Aemond semble échouer à convaincre Helaena de se joindre à lui dans cette guerre.

Les multiples mentions de Songefeu dans la saison 2, ainsi que les modifications déjà apportées au matériel original, comme l’importance du duo Rhaenyra / Syrax ou la dragonnière potentielle de Voleur-de-Moutons, nous conduisent à imaginer qu’Helaena pourrait bien changer d’avis dans la suite de House of the Dragon.

Dans les romans, Songefeu finit par mourir, mais absolument pas dans une bataille : il est emporté par un mouvement de foule meurtrier durant la prise de Fossedragon, qui cause le meurtre de cinq dragons, dont Syrax.

