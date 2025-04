Lecture Zen Résumer l'article

Le tournage de la saison 3 de House of the Dragon est désormais lancé ; plusieurs nouveaux noms ont d’ailleurs été ajoutés au casting au cours des derniers mois. L’occasion de faire le point sur la série de HBO, dont la date de sortie demeure encore lointaine.

Cette fois, c’est parti : la nouvelle saison de House of the Dragon est entrée officiellement en tournage, comme l’a révélé un message de la production le 31 mars 2025, et plus précisément d’Emma D’Arcy, l’actrice britannique qui incarne la princesse Rhaenyra Targaryen. L’occasion de faire un point sur la saison 3 de HOTD.

Quelle sera l’histoire de la saison 3 de House of the Dragon ?

C’est l’avantage d’une adaptation qui repose sur une histoire achevée : on connait déjà la fin du récit. House of the Dragon est tiré du roman Feu et Sang de George R.R. Martin, qui chronique les péripéties de la famille Targaryen depuis son arrivée sur le continent Westeros. Ici, la série se focalise sur un passage de l’histoire, appelé Danse des Dragons.

Compte tenu de la manière dont se termine l’histoire de House of the Dragon dans le roman et l’avancement du récit dans la série, on peut tout à fait s’avancer sur les grandes lignes de la saison 3 — qui aura peut-être des variations avec l’histoire, mais certainement à la marge. Attention : la suite peut vous divulguer des éléments-clés de l’intrigue.

Rhaenyra, bien décidée à prendre le contrôle de Port-Réal // Source : HBO

L’histoire de la troisième saison de House of the Dragon devrait refléter des moments forts, comme la mort de Jacaerys Velaryon (le fils aîné de Rhaenyra) et de son dragon Vermax pendant la bataille du Gosier. Le trépas d’autres personnages clés est attendu : Gwayne Hightower, notamment, et Criston Cole.

Quelques évènements saillants devraient logiquement figurer dans cette saison 3 : ma chute de la capitale Port-Réal, conquise par Rhaenyra, dans le cadre du conflit fratricide entre les Verts et les Noirs, la bataille du Gosier et le déchainement des dragons (là où mourra Gwayne), les trahisons de Ulf le Blanc et Hugh Marteau) et le Bal du Boucher (fatal à Criston).

Quand sort House of the Dragon saison 3 ?

C’est la question centrale, pour laquelle il n’y a pas de certitude absolue. Si l’on raisonne un peu, on peut se dire que rien ne sortira en 2025, puisque le tournage commence à peine et que l’année est d’ores et déjà bien entamée. En outre, la chaîne de télévision HBO, qui produit House of the Dragon, a un autre fer au feu : A Knight of the Seven Kingdoms.

Cette nouvelle série dérivée de l’univers de Game of Thrones doit arriver en 2025, et les bruits de couloir évoquent une disponibilité à l’automne. On ne peut imaginer que la chaîne sortirait en parallèle la saison 3 de House of the Dragon, même si elle était prête. Autant répartir l’effort dans le temps et ne pas griller toutes les cartouches d’un coup.

Vraisemblablement, la saison 3 House of the Dragon sortira en 2026. C’est d’autant plus réaliste qu’il y avait eu deux ans d’écart entre la première saison (2022) et la deuxième (2024). En attendant, les fans pourront dont se rabattre sur l’autre série, qui se focalisera sur les péripéties d’un drôle de duo : Duncan le Grand et l’Œuf.

Quel casting pour la nouvelle saison de HOTD ?

Qui dit nouvelle saison dit nouvelles têtes. Aux côtés du casting déjà en place, on sait qu’il y aura James Norton à la distribution, pour incarner Ormund Hightower (cousin d’Alicent). Cela a été confirmé en début d’année par Variety. Et fin mars, Deadline et Entertainment Weekly ont chacun eu des informations sur le reste de la distribution.

Alicent Hightower. // Source : HBO

Ainsi, Tommy Flanagan incarnera Roderick Dustin, aussi appelé Roddy la Ruine, un seigneur venu du Nord du continent, connu pour avoir mené une troupe de soldats vers le Sud, en soutien à Rhaenyra. Quant à Dan Fogler, il a été embauché pour jouer Torrhen Manderly, un autre Nordien qui sera aussi un allié de Rhaenyra.

Y aura-t-il une saison 4 de House of the Dragon ?

Absolument, et ce doit être la dernière : au total, la Danse des Dragons s’étale sur quatre ans dans Feu et Sang, en incluant l’année de tension larvée. Une saison par année : c’est le tempo choisi pour l’adaptation, une cadence pour laquelle l’écrivain a donné son assentiment. Ainsi, cela évitera le risque du syndrome de la saison de trop.

La conclusion du récit autour de la famille Targaryen ne signera toutefois pas la fin de l’intérêt de HBO pour l’univers de George R.R. Martin. Si la saison 4 de House of the Dragon viendra mettre un point final à cet arc, d’autres récits dérivés de GoT émergent à l’horizon. Reste à savoir dans quelle direction la chaîne de TV ira.

