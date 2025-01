Lecture Zen Résumer l'article

La future série dérivée des romans de George R. R. Martin sera très bientôt diffusée sur Max. L’auteur de fantasy a déjà pu découvrir un premier aperçu de A Knight of the Seven Kingdoms. Est-il plutôt favorable à cette nouvelle adaptation, dans l’univers de Game of Thrones et House of the Dragon ?

Il s’agit de l’un des évènements les plus attendus de l’année : la sortie de A Knight of the Seven Kingdoms. Le second spin-off de Game of Thrones, après House of the Dragon, devrait arriver sur la plateforme de streaming Max, ainsi que sur Canal+, au deuxième semestre de 2025. Une série prometteuse, conçue autour du destin de Dunk et l’Œuf, un mystérieux chevalier errant et son écuyer. Et A Knight of the Seven Kingdoms peut déjà se vanter d’un avantage de taille : avoir été adoubée par George R. R. Martin, en personne.

Pas de dragons ni de batailles épiques

Dans une publication sur son blog personnel, le 28 janvier 2025, l’auteur de fantasy a ainsi donné son avis sur la nouvelle adaptation de ses romans et il est franchement enthousiaste : « J’ai pu voir les 6 épisodes de la saison 1 (même si les deux derniers n’étaient pas encore terminés, il faut le reconnaître) et je les ai adorés. »

La série sera ainsi tirée du Chevalier Errant, une nouvelle publiée pour la première fois en 1998, et qui semble tenir particulièrement à cœur à George R. R. Martin : « Dunk et l’Œuf ont toujours été parmi mes personnages préférés et les acteurs que nous avons trouvés pour leur donner vie sont formidables. Le reste du casting est également génial. »

L’écrivain américain estime même que A Knight of the Seven Kingdoms est « une adaptation aussi fidèle qu’un homme raisonnable peut l’espérer ». À noter que par le passé, George R. R. Martin avait vivement critiqué des séries comme House of the Dragon, qui s’étaient trop éloignées de ses écrits, à son goût.

A Knight of the Seven Kingdoms. // Source : HBO

Concernant A Knight of the Seven Kingdoms, l’auteur à succès met cependant les spectateurs en garde : « Si vous cherchez de l’action, encore plus d’action et seulement de l’action… Et bien, cette série ne vous satisfera pas. Il y aura une scène de combat immense, aussi excitante que l’on peut l’espérer, mais il n’y aura pas de dragons cette fois, pas de batailles épiques ni de Marcheurs Blancs… Ceci est une série centrée sur les personnages et particulièrement sur le devoir et l’honneur, sur la chevalerie et tout ce qu’elle implique. »

George R. R. Martin en a profité pour confirmer que les fans pourront découvrir A Knight of the Seven Kingdoms d’ici à la fin de l’année 2025, « probablement à l’automne », sur Max et Canal+ en France. Il faudra donc encore un peu de patience avant de pouvoir voyager à nouveau dans l’univers de Game of Thrones. L’auteur, lui, espère que ses fans « aimeront la série autant que [ lui ] ». Croisons les doigts !

