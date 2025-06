Lecture Zen Résumer l'article

Dans House of the Dragon, les créatures ailées que chevauchent les membres de la famille Targaryen possèdent un rôle plus que central. Mais puisqu’il est évidemment impossible de recueillir dans la nature des cris de vrais dragons, les ingénieurs du son de la série ont dû trouver d’autres stratagèmes pour leur donner une voix.

Près d’un an après la sortie de la saison 2, suivie par des millions de fans à travers le monde, House of the Dragon continue à connaître une popularité hors du commun, dans la lignée de celle de Game of Thrones. Il faut dire que, comme le promet son titre, la série de HBO met enfin en scène de nombreux reptiles ailés, à la carrure imposante.

Pour leur donner vie, il faut une bonne dose d’effets spéciaux, et surtout une louche de bruitage parfaitement calibré. Mais comment faire crier une créature imaginaire de la manière la plus réaliste possible ?

Des phoques, des bébés et des cochons

Lors d’un entretien accordé à Variety, la sound designer Paula Fairfield a révélé les coulisses de son travail sur House of the Dragon. Son objectif ? « Honorer l’héritage de ces dragons en trouvant leur plus belle voix, même dans la mort. »

La série raconte les guerres qui déchirent les Targaryen et qui causeront leur perte, ainsi que celle de leurs fidèles compagnons ailés. Pour leur offrir leur timbre si singulier, Paula Fairfield utilise un mélange de différents sons d’animaux, qu’elle enregistre en général pendant des heures, avant même de savoir à quoi chaque dragon ressemblera dans sa version finale.

Le dragon Meleys, au premier plan, dans House of the Dragon. // Source : HBO

« Parfois, je peux recourir à des voix humaines, mais j’aime beaucoup utiliser celles des animaux de la Terre, parce que leurs expressions traduisent une émotion pure », raconte-t-elle à Variety. « Il n’y a pas de comédie, pas d’intention cachée, ils n’essaient pas d’être quelque chose qu’ils ne sont pas, comme les bébés. »

Dans le cas de Vhagar, un immense dragon ancestral, décrit comme une « vieille dame fatiguée et grincheuse » par Paula Fairfield, son cri est dérivé de plusieurs sons de nourrissons. Meleys, elle, possède une voix différente. La sound designer souhaitait travailler des sons très aigus, facilement manipulables. Elle a donc mélangé les bruits de trois animaux étonnants : des phoques, des cochons et des oiseaux.

Mais le plus drôle dans tout ça, ce sont assurément les surnoms donnés par Paula Fairfield aux créatures ailées à qui elle donne vie. Caraxes devient ainsi « un jeune garçon blanc qui pense qu’il peut rapper » et Syrax est une « fan de Taylor Swift âgée de 13 ans ». À méditer avant de pouvoir les retrouver dans la saison 3 de House of the Dragon.

