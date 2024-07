Lecture Zen Résumer l'article

Dans un épisode 4 épique, Aegon II a subi une lourde attaque, lors de la Danse des Dragons de Repos-des-Freux. Mais son compagnon ailé, Feux-du-Soleyl a-t-il survécu à cette bataille iconique d’House of the Dragon ?

On y est enfin : les Verts et les Noirs n’hésitent désormais plus à se battre frontalement dans la saison 2 d’House of the Dragon. Après le combat acharné de l’épisode 4, considéré par beaucoup comme le meilleur de la série, chaque camp a compté ses morts dans l’épisode 5, diffusé ce lundi 15 juillet 2024. Mais le dragon d’Aegon II, Feux-du-Soleyl, a-t-il survécu à cette attaque ?

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur House of the Dragon, particulièrement sur les épisodes 4 et 5 de la saison 2, ainsi que sur les livres.

Aegon II, toujours debout (ou presque)

Pour une fois dans House of the Dragon, l’épisode 5 de la saison 2 ne perd pas de temps et nous montre les dégâts commis par la Danse des Dragons dès ses premières minutes. La série nous confirme donc que Rhaenys a passé l’arme à gauche, de même que son dragon Meleys. Du côté des Verts, Aegon II a également failli rendre son dernier souffle.

Le Roi est finalement ramené à Port-Réal, grièvement blessé, avec de multiples fractures et brûlures, mais toujours bien vivant. Dans cet épisode 5, le trône revient donc à Aemond Targaryen, qui devient Prince régent et Protecteur du royaume.

Aemond Targaryen prend le pouvoir dans l’épisode 5 de la saison 2 // Source : HBO

Feux-du-Soleyl, lui, a été très amoché dans son combat face à Meleys. Puis, après avoir subi de plein fouet les flammes de Vhagar, le dragon d’Aemond, il a donc chuté lourdement avec Aegon II. Mais l’épisode 5 ne nous apporte aucune nouvelle à son sujet. Serait-il mort ? Les romans originaux de George R.R. Martin nous offrent quelques réponses.

Attention, si vous ne voulez pas être spoilés de la suite d’House of the Dragon, ainsi que des livres, nous vous conseillons vivement d’arrêter votre lecture ici.

Un destin épique à venir pour Feux-du-Soleyl

Dans la série, pour le moment, seule Rhaenyra évoque la mort du dragon à demi-mot, lors d’une discussion avec Jacaerys, à la fin de l’épisode 5. Cependant, si l’on en croit les livres, Feux-du-Soleyl est toujours des nôtres. Il a ainsi dû longuement rester à Repos-des-Freux, le temps de se remettre de ses graves blessures de bataille. Puisque le dragon ne peut absolument pas être déplacé, considérant son poids, Criston Cole envoie alors des hommes pour veiller sur lui.

Feux-du-Soleyl. // Source : HBO

De façon peu ragoûtante, le dragon se nourrit dans un premier temps des soldats ennemis tombés durant le combat (miam), avant de subsister grâce à des vivres apportées spécialement pour lui. D’abord incapable de voler, Feux-du-Soleyl finit par retrouver cette capacité essentielle à sa survie. Et son destin sera crucial pour la suite d’House of the Dragon, avec une bataille importante entre Aegon/Feux-du-Soleyl et Baela/Danselune. On peut donc parier que la série suivra la trame des livres, et laissera le dragon vivre son destin épique, que l’on a hâte de découvrir à l’écran.

