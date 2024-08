Lecture Zen Résumer l'article

Dans House of the Dragon, chaque personnage possède son propre dragon. Pourtant, dans Game of Thrones, Daenerys en contrôlait trois à elle seule. Explications.

Depuis le début de sa saison 2, diffusée sur la plateforme Max, House of the Dragon dévoile enfin son principal atout : ses dragons. Chaque personnage chevauche ainsi sa propre créature ailée, développant même une relation privilégiée avec ces bêtes iconiques. Pourtant, Game of Thrones nous a habitués à un fonctionnement différent, puisque Daenerys pouvait contrôler ses trois dragons sans peine. Cette pirouette scénaristique n’est pas due au hasard : voici quatre raisons qui expliquent ce changement.

Un lien fusionnel dans House of the Dragon

Dans la série dérivée de Game of Thrones, chaque personnage possède une relation bien particulière avec sa monture. C’est notamment le cas de Rhaenyra et de son dragon, Syrax, qui peuvent même ressentir leurs émotions respectives, à commencer par la tristesse. Voilà pourquoi les dragons sont particulièrement sélectifs sur la personne qui va les accompagner : un lien fusionnel doit se créer entre le Targaryen et sa créature ailée.

Daenerys, toujours la Mère des Dragons

Drogon, Rhaegal et Viserion : trois dragons magistraux, essentiels à la narration de Game of Thrones, alors même que leur existence semble irréelle. En effet, après la Danse des Dragons, vue dans House of the Dragon, les créatures ailées se sont éteintes. Jusqu’à leur retour tant espéré dans les mains de Daenerys, à qui on a confié trois œufs de dragons pétrifiés.

Daenerys (Emilia Clarke) dans Game of Thrones. // Source : HBO

Dès le départ, la Mère des Dragons ressent une connexion particulière avec eux, d’autant plus après leur naissance spectaculaire dans les flammes. Daenerys considère ainsi Drogon, Rhaegal et Viserion comme ses propres enfants, en plus d’être de véritables miracles vivants. Ce lien dépasse n’importe quelle relation vue dans House of the Dragon : il s’agit de la famille, et non pas de simples dragonniers.

C’est ce qui lui permet de contrôler ses trois dragons en même temps, notamment contre l’armée des Marcheurs Blancs, dans la saison 7. Un pouvoir qui arrangerait bien Rhaenyra dans la série dérivée, elle qui possède de nombreux dragons, sans avoir de dragonniers pour les mener au combat.

Les dragons restent imprévisibles

Si Daenerys a démontré toute sa maîtrise des dragons, ces derniers n’en font tout de même qu’à leur tête, au point qu’ils ont dû être enfermés dans la Grande Pyramide de Meereen. Rhaegal et Viserion sont ainsi enchaînés dans les catacombes dès la saison 4. Il faudra attendre la saison 6 pour que Tyrion aille les délivrer, alors qu’ils sont sous-alimentés depuis des semaines.

La preuve que même la Mère des Dragons ne peut pas contrôler trois créatures en permanence, tandis que les personnages de House of the Dragon commandent des bêtes plus expérimentées. C’est ce qui explique en partie que Drogon soit le seul dragon survivant à la fin de Game of Thrones, et que les batailles menées par Daenerys ont tendance à se terminer dans le feu et le sang.

Le fameux Vermithor dans House of the Dragon // Source : HBO

Les dragons de Daenerys sont plus petits

Un détail qui n’en est pas un : il est tout simplement plus facile de contrôler de jeunes et petits dragons comme Drogon, Viserion ou Rhaegal, plutôt que d’anciennes et immenses créatures comme Vhagar ou Vermithor, présentes dans House of the Dragon. D’autant que Daenerys avait l’habitude de chevaucher ses dragons dans les airs, régulièrement et seule, là où Rhaenyra et les autres peuvent compter sur les Gardiens des Dragons. Deux salles, deux ambiances.

