Lecture Zen Résumer l'article

Avec la sortie de la saison 2 de House of the Dragon, l’intrigue fait un détour par le nord de continent. L’occasion pour le public de revoir une épée iconique de Westeros, qui apparaissait déjà dans Game of Thrones.

La saison 2 de House of the Dragon est lancée, avec un premier épisode paru le 17 juin sur la plateforme de streaming Max (HBO). Bien sûr, les détails que l’on peut commenter fourmillent : un nouveau générique qui a quelques secrets, un nom qui éclaire sans doute la généalogie d’Alicent Hightower, ou bien ce dialogue qui fait écho au passé.

C’est aussi dans ce premier épisode que l’on retrouve l’une des épées les plus célèbres de l’univers du Trône de Fer. On la voyait déjà dans Game of Thrones, dès le premier épisode, diffusé en avril 2011. Quatorze ans plus tard, la voilà dans House of the Dragon, une série qui se déroule 172 ans avant les évènements de GoT.

La suite contient des spoilers.

Gare à vous. // Source : Montage Numerama

Glace, l’épée de la maison Stark

L’épée iconique est celle de la famille Stark, Glace. Dans House of the Dragon, elle est brandie par Cregan Stark, le seigneur du Nord. C’est une épée massive, si grande et si large qu’elle ne peut pas être portée à la ceinture. Cregan la suspend donc sur son dos, alors qu’il se balade sur le Mur avec son invité de marque, Jacaerys Velaryon.

La particularité de Glace est d’avoir une lame en acier valyrien, un type de métal qui a été forgé en partie grâce à des sortilèges. À l’époque où les deux séries se déroulent, il y a très peu de ces épées en circulation. On en trouve à peu près une par grande maison, comme Corvenin (Heartsbane) chez les Tarly et Feunoyr chez les Targaryen.

La fameuse épée, portée par Cregan. // Source : House of the Dragon

Dans Game of Thrones, Eddard Stark en sera le légitime propriétaire. Il s’en servira notamment pour décapiter un frère juré de la Garde de nuit qui a pris la poudre d’escampette après avoir vu un marcheur blanc. Mais Eddard ne l’avait pas en permanence avec lui. Hélas, sa famille en sera dépossédée par la maison Lannister, après la mort d’Eddard.

Vieille de quatre siècles, Glace sera toutefois fondue et reforgée en deux lames valyriennes distinctes, sur ordre de Tywin Lannister. Une première épée, Pleurs-de-Veuve, sera forgée et offerte à Joffrey Baratheon. Quant à la seconde, Féale (Oathkeeper), elle sera transmise à Jaime Lannister, puis Brienne de Torth.

Eddard, s’apprêtant à alléger les épaules de ce pauvre malheureux. // Source : Game of Thrones

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.