Les critiques publiques adressées l’été dernier par George R.R. Martin, bien que retirées depuis, ont laissé des traces. Six mois plus tard, le showrunner de House of the Dragon s’en est plaint, et a rappelé les contraintes d’adapter un roman sur le petit écran.

C’est l’éternel dilemme de l’adaptation d’une œuvre littéraire à l’écran : qu’est-ce qu’on garde, qu’est-ce qu’on jette, qu’est-ce qu’on modifie pour que la transposition se passe bien, en prenant en compte les contraintes et les codes du format vers lequel on se dirige (film, série, etc.) ? Et cela, en tentant de ne pas dénaturer le matériau initial ?

Adapter, c’est choisir, et parfois, les décisions prises ne plaisent pas. C’était notamment le cas l’été dernier, lors de la saison 2 de House of the Dragon. Celle-ci est basée sur Feu et Sang, le roman de George R.R. Martin qui chronique les aventures de la dynastie Targaryen, à partir de leur arrivée sur le continent de Westeros, puis sur une très longue période de temps.

Une scène ratée pour George R.R. Martin

L’été dernier, l’auteur américain avait prévenu dans un article de blog qu’il comptait écrire « à propos de tout ce qui n’a pas fonctionné dans House of the Dragon ». Nous étions alors à la fin du mois d’août 2024 et la deuxième saison de House of the Dragon était achevée déjà depuis quelques semaines. De toute évidence, George R.R. Martin était insatisfait.

Le format particulier de Feu et Sang rend l’adaptation forcément un peu plus acrobatique qu’un roman classique, puisque l’on suit plusieurs générations de cette famille — d’ailleurs House of the Dragon se focalise sur une période bien précise, que l’on appelle Danse des dragons. Cependant, contrairement à Game of Thrones, la fin est déjà connue dans Feu et Sang.

La charge de l’auteur est aujourd’hui indisponible, en raison de la décision, après coup, de supprimer le billet de blog. On en trouve toutefois toujours des traces en ligne et, pour l’essentiel, l’écrivain n’a pas apprécié la manière dont une scène a été retranscrite.

George R.R. Martin espérait que le passage lié à Sang et Fromage révèle toute sa cruauté, ce qui n’a pas tout à fait eu lieu — du moins, pas dans toute son horreur. La scène a été simplifiée, avec pour effet d’en diminuer la force dramatique (il n’y a pas eu le moment où un personnage doit désigner lequel de ses enfants va mourir).

Aux yeux de l’auteur, cela ne peut avoir que des conséquences narratives néfastes pour la suite, que l’on risque de découvrir dans les saisons 3 et 4 (la saison 3 de House of the Dragon ayant démarré son tournage), d’autant qu’à ce stade, un autre personnage clé est pour le moment complètement absent de la série.

Un mécontentement qui a laissé des traces

Six mois plus tard, cette affaire a laissé des traces, malgré la suppression du billet de blog. C’est ce que l’on relève dans une discussion accordée par Ryan Condal, le showrunner chargé d’adapter House of the Dragon, à Entertainment Weekly. « C’était décevant », a reconnu le directeur de la série, au sujet de la prise de parole de George R.R. Martin.

« Je dirai simplement que j’ai fait tous les efforts possibles pour inclure George dans le processus d’adaptation. Je l’ai vraiment fait. Pendant des années et des années. Et nous avons bénéficié d’une collaboration mutuellement fructueuse et, à mon avis, très solide pendant longtemps », a développé Ryan Condal.

Ryan Condal en 2016. // Source : Nikidemak1

« Mais à un moment donné, a-t-il ajouté, au fur et à mesure que nous avancions, il est devenu réticent à reconnaître de manière raisonnable les problèmes pratiques qui se posaient. Et je pense qu’en tant que showrunner, je dois garder ma casquette de producteur pratique et ma casquette d’écrivain créatif, amoureux de la matière, en même temps. »

Or, Ryan Condal a l’obligation de « faire avancer non seulement le processus d’écriture, mais aussi les aspects pratiques de ce processus, dans l’intérêt de l’équipe, des acteurs et de HBO, parce que c’est [son] travail ». Idéalement, c’est mieux en ayant George R.R. Martin à ses côtés. Mais pour l’heure, cette « harmonie » qui existait entre les deux a été un peu perdue.

Faut-il comprendre qu’à l’avenir, et pour la saison 3 tout particulièrement, Ryan Condal et George R.R. Martin sont brouillés ? Ce serait excessif. En tout cas, le showrunner l’a assuré : en tant que fan du roman et de l’écrivain, rien n’est fait dans la série « sans en parler et sans y réfléchir pendant des mois, voire des années, et très profondément ».

Au bout du compte, toutes les décisions créatives passent par Ryan Condal, qui les valide ou non. Parce que « c’est la série [qu’il] veut faire, à laquelle [il] croit, en tant que fan de Feu et Sang, et lecteur approfondi de cet ouvrage. C’est l’adaptation que nous devrions faire, pour servir non seulement l’œuvre, mais aussi une audience télévisuelle massive. »

