Lecture Zen Résumer l'article

Après trois saisons plutôt inégales, Squid Game vient de tirer sa révérence sur Netflix, dans un final inattendu. Si vous cherchez encore à comprendre le sens de la saison 3, pas de panique : voici les réponses à vos questions.

Voilà, c’est fini : après trois saisons à la popularité inégalée, Netflix vient de dire adieu à l’une de ses poules aux œufs d’or les plus lucratives. Depuis le 27 juin 2025, le monde peut donc enfin découvrir les ultimes épisodes de Squid Game, entre jeux de massacre toujours plus sanglants, révélations en pagaille et critique du capitalisme.

Alors que tous les regards se tournent déjà vers de potentiels spin-offs, l’heure est venue de faire le bilan, calmement, sur ce dénouement très attendu. D’autant que Hwang Dong-hyuk, le créateur du fameux phénomène de Netflix, s’est longuement expliqué auprès de Tudum le 28 juin 2025, sur les différentes décisions des personnages ainsi que sur les dernières séquences de la saison 3 de Squid Game, qui auraient d’ailleurs pu prendre une tournure bien différente.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la saison 3 de Squid Game.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Comment se termine la série Squid Game sur Netflix ?

Lors du premier épisode, Gi-hun est totalement abattu par la tournure des évènements survenus à la fin de la saison 2 et l’exécution froide de son meilleur ami, Jung-bae. Il est à nouveau propulsé dans l’arène, pour de nouvelles épreuves toujours aussi sanglantes et enfantines, entre cache-cache et jeu de la corde amélioré.

Plusieurs personnages connaissent alors un destin tragique, comme Hyun-ju, une femme trans dont l’histoire a beaucoup compté ces dernières saisons, ainsi que Geum-ja, qui décide de mettre fin à ses jours après avoir dû tuer son propre fils.

Jun-hee, elle, perd les eaux dans le deuxième épisode et finit donc par accoucher d’un enfant, qui sera protégé par Gi-hun tout au long de la saison, comme s’il était le sien. La mère, elle, doit se sacrifier lors de l’épreuve de la corde, dans une séquence déchirante.

Jun-hee, sacrifiée dans Squid Game. // Source : Ju-han/Netflix

Lors des derniers jeux, trois survivants restent en lice : Gi-hun, bien sûr, le bébé de Jun-hee et Myung‑gi, son père biologique, rongé par la cupidité. Après la mort de ce dernier, d’une grave chute, le héros de Squid Game choisit de se sacrifier, pour permettre à l’enfant de s’en sortir vivant. C’est à ce moment que le détective Jun-ho débarque sur les lieux, après avoir passé deux saisons à tourner en rond.

Mais il est déjà trop tard : le Front Man et les VIPs ont déjà évacué les lieux, détruisant tout derrière eux, afin de ne laisser aucune trace. No-eul, elle, a pu s’échapper vivante et va tenter de retrouver sa fille, qui vit probablement en Chine.

Cela sonne donc la fin des Squid Game, en Corée du Sud. Le Front Man, lui, a pris le bébé sous son aile et a décidé de le confier à son frère, Jun-ho, avec ses gains : les fameux 4,56 milliards de wons. Il décide également d’envoyer le pactole gagné par Gi-hun dans la saison 1 à sa fille.

Pour aller plus loin Squid Game devient tout ce qu’elle dénonçait avec sa saison 3

Que signifie la dernière séquence de Squid Game, avec Cate Blanchett ?

Après la fin des Squid Game, le Front Man se rend aux États-Unis, et plus particulièrement à Los Angeles, pour retrouver la fille de Gi-hun. Alors qu’il parcourt les rues à bord d’une voiture, il se retrouve nez à nez avec ce qui ressemble fortement à une séquence de recrutement pour les jeux, lors d’une partie de Ddjaki.

Oui, Cate Blanchett est dans Squid Game. // Source : Netflix

Une femme donne alors de violentes claques à un homme, lorsqu’il perd : il s’agit d’un Recruteur, incarnée ici par l’actrice hollywoodienne Cate Blanchett. Un caméo improbable, qui ouvre la porte à d’autres spin-offs de Squid Game et qui sous-entend que les jeux ne sont pas près de s’arrêter, y compris à l’international.

Auprès de Tudum, Hwang Dong-hyuk a confié qu’il souhaitait rendre la fin de la série encore plus « dramatique et intrigante », en montrant une femme en tant que Recruteur. La présence de Cate Blanchett était un bonus : « C »est juste la meilleure, elle a un charisme inégalé. Qui ne l’apprécie pas ? Nous étions donc très heureux de pouvoir la faire apparaître. Nous avions besoin de quelqu’un qui pouvait dominer l’écran avec seulement un ou deux mots, et c’est exactement ce qu’elle a fait. »

Qui gagne Squid Game ?

Comme l’a prédit la chamane Seon-nyeo au début de la saison 3, aucun des participants originaux ne survit à la fin de Squid Game. Même le protagoniste de la série, Gi-hun, finit par passer l’arme à gauche. C’est donc le fameux bébé, le joueur 222, qui remporte les jeux.

Celui-ci représente « la génération future » pour le showrunner Hwang Dong-hyuk. Selon lui, « nous avons une responsabilité et un devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour laisser un monde meilleur aux générations futures ». Un personnage inspiré par un film de SF culte : Les Fils de l’Homme, dans lequel l’enfant « représente le futur de l’humanité ».

Gi-hun finit par se sacrifier : tout un symbole pour le créateur de la série. // Source : No Ju-han/Netflix

Quant au sacrifice de Gi-hun, cela rappelle les premières apparitions du personnage et sa relation difficile avec sa fille : « C’est comme si Gi-hun regardait sa propre fille, avec ce bébé, qui représente son humanité et sa conscience. (…) J’ai fini par comprendre que, peu importe à quel point le monde peut sembler sombre et sans espoir, peut-être que nous avons une chance de nous en sortir si nous trouvons en nous une lueur d’espoir. Plutôt que d’attendre quelque chose des autres, j’espère que nous pouvons réfléchir à nos propres valeurs et à quel point nous avons foi en nous-mêmes, afin que nous puissions nous appuyer sur la bonté en nous. C’est ce que j’espère que les spectateurs vont retenir après avoir vu cette saison 3. »

Sae-byeok revient-elle dans la saison 3 de Squid Game ?

Oui, mais seulement sous la forme d’une vision, qui apparaît devant Gi-hun. Le personnage de la saison 1 apparaît ainsi pour empêcher le héros de tuer d’autres participants dans leur sommeil, alors que le Front Man lui a donné un couteau, afin de se protéger lui-même, ainsi que le bébé. Sae-byeok réussit à le dissuader de commettre ce geste en lui expliquant qu’il n’est pas ce type de personne.

Welcome back, Player 067.



Jung Ho-yeon on set for her return cameo in Squid Game Season 3. pic.twitter.com/N99d0M7Ncq — Netflix (@netflix) June 30, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Dans une interview accordée à Variety, le créateur Hwang Dong-hyuk estime que cette ligne de dialogue est très importante : « Cela lui permet de retrouver la raison, en faisant appel à sa conscience et à son humanité. Ce sont des mots très simples, mais qui sont tellement justes, qu’ils le touchent en plein cœur. (…) C’est l’outil le plus puissant qui pouvait stopper son couteau. »

Que représentent Young-Hee et Chul-Su, les poupées géantes de la série ?

Dès le premier épisode, son regard perçant et son chant digne d’une comptine avaient terrifié des milliers de spectateurs. Young-Hee est ainsi l’un des personnages les plus importants de Squid Game, qui veillait de façon franchement macabre sur les « 1, 2, 3, soleil » de la série.

En saison 2, elle avait été rejointe par un compagnon tout aussi sinistre : Chul-Su. D’après une vidéo, partagée par Netflix Geeked le 2 juillet 2025, ces poupées géantes représentent la « vraie leçon de Squid Game » et sont inspirées des deux personnages fictifs qui apparaissent sur les manuels scolaires, en Corée du Sud.

dive deeper and explore the true meaning of the Young-Hee and Chul-Su dolls in #squidgame3 pic.twitter.com/ce4L72eDAI — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) July 2, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Conçus pour aider les enfants à apprendre des leçons de morale ainsi que les bons comportements à adopter en société, ils servent également à « savoir comment prendre soin de la nature, comment se sortir de différents problèmes et comment apprendre de ses erreurs ». Young-Hee et Chul-Su font ainsi partie intégrante de l’enfance de générations de Coréens, qui ont grandi avec eux.

Dans l’univers dystopique de Squid Game, ils permettent de montrer à quel point nos souvenirs de jeunesse ont été « abîmés par des facteurs extérieurs, comme la société, l’état actuel du monde et les épreuves de la vie », alors que l’on tente désespérément de s’accrocher à une lueur d’espoir. Oui, c’est très déprimant : c’est Squid Game.

Pour aller plus loin 5 séries à voir après la saison 3 de Squid Game sur Netflix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama