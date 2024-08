Lecture Zen Résumer l'article

L’ultime épisode 8 de la saison 2 de House of the Dragon a dévoilé de nouveaux dragons, dont une mystérieuse créature aperçue par Rhaena Targaryen. De qui s’agit-il exactement ?

Attendus depuis les débuts de la série, les dragons de House of the Dragon ont enfin fait leur entrée fracassante dans la saison 2, avec de nombreuses batailles et apparitions au programme. Le grand final de l’épisode 8 ne fait pas exception à la règle avec deux petits nouveaux reptiles ailés. Mais qui est celui rencontré par Rhaena Targaryen ? Explications.

Attention, cet article contient des spoilers sur la saison 2 de House of the Dragon et particulièrement sur le final, l’épisode 8.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Voleur-de-Moutons is coming

On le savait déjà : Rhaena était partie en quête du dragon sauvage du Val d’Arryn, dans l’épisode 7 de la saison 2 de House of the Dragon. Et dans le final, ses vœux sont exaucés puisqu’elle rencontre enfin la créature ailée tant espérée : Voleur-de-Moutons (ou Sheepstealer en anglais).

En plus d’avoir un nom un brin improbable, il s’agit du seul dragon sauvage des livres Feu & Sang qui a pu être dressé par un dragonnier. À noter qu’il existe deux autres dragons de ce type, qui ne sont pas encore apparus dans la série : Gris Spectre et Le Cannibale.

Pour aller plus loin House of the Dragon : pas de panique, voici l’arbre généalogique des Targaryen

Voleur-de-Moutons apparaît enfin. // Source : HBO

Dans les romans originaux, ce n’est absolument pas Rhaena qui prend les rênes de Voleur-de-Moutons, mais Orties, une bâtarde de la famille Targaryen. Pour l’amadouer, elle lui apporte des moutons chaque matin, jusqu’à ce que la bête lui fasse confiance et qu’elle puisse l’emmener avec elle sur le champ de bataille. Rhaena, de son côté, possède déjà un petit dragon nommé Point du Jour (Morning).

Un nouvel allié pour les Noirs

Or, House of the Dragon, qui n’a jamais même évoqué le nom d’Orties, pourrait bien dériver des livres de George R.R. Martin. Si la série a été plutôt fidèle au matériel original jusqu’ici, la saison 2 commence ainsi à prendre des libertés et pourrait donner à Rhaena la responsabilité de commander Voleur-de-Moutons. Un choix narratif qui pourrait s’expliquer par le fait que Point du Jour, son dragon, est une petite créature qui ne peut pas se joindre à la fête de la Danse des Dragons.

Rhaena face à Voleur-de-Moutons. // Source : HBO

Voleur-de-Moutons, lui, est totalement de taille à affronter des adversaires, ce qui permettrait à Rhaena d’avoir un plus grand rôle à jouer dans les événements à venir. Il se pourrait donc bien que l’équipe des Noirs ait ajouté un nouveau dragon à son arsenal, pour la saison 3 de House of the Dragon.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+