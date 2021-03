Après le succès retentissant de Game of Thrones, HBO a l'intention de s'attaquer à d'autres pans de l’œuvre de George R. R. Martin. Un projet est déjà sur les rails. Cinq autres sont en développement.

Pas question pour HBO de renoncer à la poule aux œufs d’or qu’est l’univers du Trône de Fer. Dans la guerre du streaming que se livrent les grandes plateformes, la chaîne de télévision américaine a une excellente carte à jouer face aux Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et autres Apple TV+, en poursuivant l’adaptation télévisée de l’univers de l’écrivain américain George R. R. Martin.

The Hollywood Reporter signale que cinq autres projets, en plus de House of the Dragon, annoncé en 2019, sont en chantier. Rien ne dit toutefois que tous iront au bout de leur développement. Il faut se souvenir que HBO a abandonné la toute première qui avait été pourtant annoncée : The Long Night / Bloodmoon. En outre, d’autres idées pourraient émerger entretemps.

Les séries HBO en production

House of the Dragon

Ce sera la première série post-Game of Thrones, dont la dernière saison a été diffusée au printemps 2019. Il ne s’agira pas d’une suite directe, mais d’un bond dans le passé, quelques centaines d’années avant les évènements de la série TV. La série se basera sur le contenu de l’ouvrage Fire & Blood (Feu et Sang), qui n’est pas un roman, mais plutôt une chronique de la maison Targaryen.

Le nom de la série, House of the Dragon, est d’ailleurs une référence directe à ce royaume : leur particularité est de pouvoir commander aux dragons — si vous avez regardé Game of Thrones, vous voyez ce dont il est question. La réalisation sera répartie entre plusieurs cinéastes, dont Miguel Sapochnik, qui a déjà assuré le tournage de six épisodes, dont certains sont devenus cultes.

Fin décembre 2019, une partie du casting a été dévoilée pour incarner notamment Viserys Targaryen, sa fille aînée Rhaenyra, son fils cadet Viserys et Alicent Hightower, la main du roi Otto Hightower et épouse de Viserys. George R.R. Martin est annoncé comme participant à la production, ce qui est vu comme un gage de qualité, même si cela va aussi contrarier son écriture de la fin du Trône de Fer, qui se fait attendre.

La diffusion de House of the Dragon est attendue pour 2022.

Celles en développement

Les Aventures de Dunk et de l’Œuf

Plus proches chronologiquement de Game of Thrones, les Aventures de Dunk et de l’Œuf se déroulent 90 ans avant l’histoire principale. On y suit les aventures de Duncan le Grand, surnommé Dunk, et de son écuyer, Aegon Targaryen, que l’on affuble du sobriquet l’Œuf. Les péripéties des deux compères sont racontées dans une série de courts romans.

Il y a une référence subtile à l’Œuf dans Game of Thrones, à l’épisode 7 de la saison 5. Lors des derniers instants de mestre Aemon, celui-ci semble s’adresser à Aegon Targaryen. Cela n’est pas tout à fait surprenant compte tenu du lien de parenté qui unit les deux hommes : Aegon était le frère d’Aemon. Et c’est d’ailleurs Aemon qui lui a trouvé ce surnom.

Nymeria

Le nom officiel du projet n’est pas encore dévoilé, mais il donne une idée du thème de la série. Il s’agira ici de suivre la princesse Nymeria, qui a décidé de fuir sa terre natale avec son peuple, à Essos, après une guerre perdue contre un ancien empire. À la tête de 10 000 navires, Nymeria s’est rendue à Westeros, tout au sud du continent, pour y fonder un nouveau royaume, Dorne.

Pour empêcher tout retour, Nymeria a fait brûler les 10 000 navires lors de son mariage avec Mors Martell. C’est ainsi qu’elle prendra son patronyme. Se déroulant des centaines d’années avant Game of Thrones, cet évènement a eu un retentissement bien au-delà de Dorne : d’ailleurs, le nom de Nymeria est si réputé qu’Arya l’a donné à son loup, et qu’il a servi à baptiser une étoile.

Serpent de Mer

Le Serpent de Mer, ou Sea Snake en anglais, est le surnom de Corlys Velaryon, le seigneur de la maison Velaryon de Lamarck. Point à noter : Corlys Velaryon va apparaître à l’écran dès House of the Dragon, puisque ce personnage figure au récit. On connait d’ailleurs déjà l’acteur qui jouera dans cette autre série, si elle est confirmée : il s’agit de Steve Toussaint. Il a été annoncé au casting de House of the Dragon.

Selon le descriptif donné par HBO, le seigneur de la maison Velaryon, une lignée valyrienne aussi ancienne que la maison Targaryen, est l’aventurier nautique le plus célèbre de l’histoire de Westeros. Il a fait de sa maison un siège puissant, encore plus riche que les Lannister, et qui revendique la plus grande marine du monde. Il est accessoirement l’époux de Rhaenys Targaryen.

Culpucier

Culpucier, ou Flea Bottom en anglais, est le nom donné à un projet qui consisterait à suivre les bas-fonds de Port-Réal. C’est dans ce quartier à l’abandon que quelques personnages de la série ont vu le jour, comme Duncan le Grand, Gendry Baratheon ou Davos Mervault — ces deux derniers apparaissant dans GoT. Ce quartier est visible à l’écran, quand Eddard Stark cherche Gendry.

Il reste à voir si Culpucier se concentrera sur ce quartier misérable ou s’il s’agit d’une fausse piste : comme le fait remarquer l’encyclopédie La Garde de Nuit, Culpucier est aussi un surnom donné à un prince Targaryen, Daemon. Notamment, il est raconté qu’il gagne le surnom de « Prince de la Ville » pour ses amis et de « lord Culpucier » (Lord Flea Bottom) pour le peuple, quand il se trouve à Port-Réal.

Une série d’animation

Les informations manquent sur ce qui serait raconté et sur le style d’animation qui serait retenue. Néanmoins, mobiliser l’animation est une approche que l’on voit de plus en plus pour étendre certains univers. On le voit avec Star Wars, mais aussi The Witcher ou même Cyberpunk 2077. C’est aussi un bon moyen de traiter d’un récit qui serait trop compliqué à tourner.

