Lecture Zen Résumer l'article

Le drame épique, situé dans un Japon féodal implacable, vient de tirer sa révérence avec un ultime épisode sur Disney+. Pour prolonger le plaisir, voici donc 6 séries similaires à Shōgun, à voir en streaming : Succession, Blue Eye Samurai, Vikings, Le Temps des Samouraïs, Tokyo Vice ainsi que Giri/Haji.

En seulement 10 épisodes, Shōgun s’est imposée comme un incontournable du catalogue de Disney+, voire comme la digne descendante de Game of Thrones, pour sa violence crue et ses luttes de pouvoir complexes. Mais alors que le dernier chapitre de cette série aux batailles épiques vient d’être mis en ligne sur la plateforme de SVOD, que voir en streaming après la saison 1 de Shōgun ?

Le temps des samouraïs // Source : Netflix

Succession sur Prime Video, pour les conversations

Si Shōgun a été largement comparée à Game of Thrones à sa sortie, le réalisateur de la série, Jonathan van Tulleken, n’avait pas vraiment l’esthétique de Westeros en tête au moment du tournage. Il évoque plutôt la puissance dramatique d’une simple discussion entre deux personnages, dans des séries comme House of Cards et surtout Succession.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Si les déboires des milliardaires impitoyables et capricieux de la famille Roy peuvent sembler éloignés du Japon féodal de Shōgun, les protagonistes partagent tout de même une maîtrise assez exceptionnelle des mots pour obtenir leurs désirs. Logan, Connor, Kendall, Shiv et Roman ont ainsi fait le bonheur des fans de Succession pendant 4 saisons, offrant une savoureuse satire des riches ainsi qu’une lutte acharnée pour le pouvoir.

La création de Jesse Armstrong, primée à de nombreuses reprises aux Emmy Awards, est ainsi la série parfaite : celle que l’on adore détester. Le premier épisode est disponible gratuitement sur Prime Video, mais pour la suite, il faudra souscrire à un Pass Warner en supplément, au tarif de 9,99€/mois.

À voir si vous avez aimé : Le Roi Lear ; Billions ; Industry ; The Morning Show ; Six Feet Under ; Dallas ; Dynastie ; Empire ; The White Lotus ; Mad Men

Le Roi Lear ; Billions ; Industry ; The Morning Show ; Six Feet Under ; Dallas ; Dynastie ; Empire ; The White Lotus ; Mad Men À voir si vous cherchez : drame ; comédie ; tragédie ; milliardaires ; famille dysfonctionnelle ; satire des riches ; héritage ; épisodes longs ; milieu des médias ; casting en or ; pleurer à chaudes larmes ; choisir un camp entre Logan et Kendall ; apprendre à utiliser « fuck off » à toutes les sauces

Blue Eye Samurai sur Netflix, pour la vengeance sanglante

Située juste avant l’époque Edo au Japon, en 1600, Shōgun dépeint un contexte politique chaotique. Pour découvrir la suite directe des événements au pays du Soleil Levant, version animée, on vous conseille fortement de jeter un œil à Blue Eye Samurai.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

On y suit une mystérieuse combattante en quête de vengeance, qui va devoir se faire passer pour un homme pour accomplir son destin. Mise en valeur par le remarquable travail du studio français Blue Spirit (Ma Vie de Courgette), cette série bénéficie d’une sublime animation, à réserver aux regards les plus téméraires.

Comme dans Shōgun, la violence est ainsi de mise dans Blue Eye Samurai, véritable claque visuelle aux combats spectaculaires et aux personnages féminins loin des stéréotypes.

Vikings sur Netflix, pour les batailles historiques

Si vous avez particulièrement apprécié les combats impressionnants de Shōgun, et que vous êtes prêts à changer d’époque, de ton, de costumes et surtout de continent, alors clairement, Vikings pourra devenir votre prochaine dose d’épées qui s’entrechoquent. La série a utilisé avec malice la mythologie scandinave pour raconter l’histoire des frères Ragnar et Rollo Lothbrok, mais aussi de la combattante Lagertha. Comme Shōgun, cette épopée au riche folklore a régulièrement été comparée à Game of Thrones pour sa violence sans limites.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Mais au fil des années, Vikings a su trouver sa propre identité, en mêlant les coups bas politiques à une légère touche de fantasy, le tout enrobé dans un aspect historique plus ou moins fidèle à la réalité. Attention : le déluge d’hémoglobine est évidemment au programme des 6 saisons de la série, qui a même eu droit à un spin-off, Valhalla, se déroulant un siècle plus tard.

À voir si vous avez aimé : Game of Thrones ; Black Sails ; Les Tudors ; Braveheart ; Gladiator ; The Last Kingdom ; Frontier ; Britannia ; The Witcher

Game of Thrones ; Black Sails ; Les Tudors ; Braveheart ; Gladiator ; The Last Kingdom ; Frontier ; Britannia ; The Witcher À voir si vous cherchez : action et aventure ; politique ; historique ; violence ; personnages féminins badass ; combats à l’épée ; mythologie nordique ; guerres sans fin ; rois et reines ; médiéval ; histoires d’amour ; transmission ; épisodes longs ; beaucoup trop de nudité (surtout féminine, évidemment)

Le Temps des Samouraïs sur Netflix, pour la réalité derrière la fiction

Vous avez aimé découvrir l’envers du décor du Japon féodal dans Shōgun ? Alors vous allez adorer Le Temps des Samouraïs, qui retrace sans détour les guerres qui ont déchiré le pays à l’aube du 16ème siècle. Ce docu-fiction, à réserver aux âmes les plus téméraires, reconstitue ainsi avec une précision bluffante plusieurs batailles sanglantes et féroces de l’époque.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Les 6 épisodes sont évidemment ponctués d’analyses d’historiens, qui apportent leur expertise pour mieux comprendre le chaos total qui a précédé l’unification du Japon. Une série brutale, ponctuée de multiples combats sans merci, qui offre un contexte politique nécessaire à Shōgun.

À voir si vous avez aimé : Dans le Sillage des Pirates ; Alexandre Le Grand : Au rang des dieux ; Le Dernier Samouraï ; Marco Polo ; Blue Eye Samurai

Dans le Sillage des Pirates ; Alexandre Le Grand : Au rang des dieux ; Le Dernier Samouraï ; Marco Polo ; Blue Eye Samurai À voir si vous cherchez : docu-fiction ; Japon féodal ; action ; samouraïs ; batailles ; épisodes longs mais série courte ; Histoire ; violence ; sanglant ; comprendre le véritable passé des samouraïs

Tokyo Vice sur Canal+, pour l’immersion chez les yakuzas

Après l’atmosphère médiévale de Shōgun, restons au Japon, mais embarquons pour un voyage dans le temps de plusieurs siècles, pour rejoindre les années 1990. C’est là que nous rencontrons Jake Adelstein, un reporter du Missouri qui a réussi à infiltrer le milieu si fermé et si dangereux des yakuzas.

Après avoir raconté son autobiographie dans un livre passionnant, le journaliste a adapté son histoire en série, avec Tokyo Vice. Et dès sa scène d’introduction, le décor est planté : ici, les confrontations se dévoilent dans les non-dits, les regards, et les sous-entendus, davantage que dans des scènes d’action survitaminées.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Parfaits contrepoints modernes à Shōgun, les deux saisons de ce polar nous entraînent dans les rues de la capitale nippone, entre mafias à l’aura inquiétante et meurtres sordides.

Portée par les excellents Ansel Elgort (Baby Driver) et Ken Watanabe (Inception), Tokyo Vice prend son temps pour dévoiler ses enjeux, instaurant un rythme lent, mais tout de même nerveux. À noter que le premier épisode a été réalisé par le cinéaste Michael Mann (Heat, Collatéral), donnant le ton d’une immersion intense.

À voir si vous avez aimé : les jeux vidéo Yakuza : Like a Dragon ; Heat ; Giri/Haji ; Kill Bill ; The Wire ; Narcos

les jeux vidéo Yakuza : Like a Dragon ; Heat ; Giri/Haji ; Kill Bill ; The Wire ; Narcos À voir si vous cherchez : policier ; drame ; politique ; polar ; thriller ; journalisme ; action ; adaptation de livre ; épisodes longs ; casting en or ; frissons ; cérébral ; rythme lent ; histoire vraie ; mafia ; voir Ansel Elgort dans le meilleur rôle de sa carrière

Giri/Haji sur Netflix, pour retrouver Takehiro Hira

On reste dans le milieu de la mafia avec Giri/Haji, qui peut littéralement se traduire par « Devoir/Honte ». Ici, on s’éloigne légèrement du milieu du journalisme pour entrer dans le pur drame familial, aux côtés d’un flic envoyé à Londres pour retrouver son jeune frère, accusé d’avoir assassiné le neveu d’un puissant yakuza. Il va alors être confronté à un dilemme moral : doit-il l’arrêter ou prioriser son amour fraternel ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

On voyage entre Londres et Tokyo avec Giri/Haji, qui aborde le milieu des yakuzas par le prisme de l’intime et de la quête existentielle. La série s’autorise même à mélanger de nombreux genres, passant de l’esthétique des mangas à celle des split screens, avec un petit détour par des séquences de bastons où les flingues sont rois. Cerise sur le gâteau : les 8 épisodes sont menés par Takehiro Hira, acteur japonais qui illumine également Shōgun par sa présence magnétique.

À voir si vous avez aimé : Tokyo Vice ; Lost in Translation ; Warrior ; A Family ; Night in Paradise ; The Outsider

Tokyo Vice ; Lost in Translation ; Warrior ; A Family ; Night in Paradise ; The Outsider À voir si vous cherchez : policier ; drame ; thriller ; mystère ; action ; épisodes longs ; frissons ; cérébral ; mafia ; frères ; dilemme moral ; admirer le talent dramatique de Takehiro Hira, toujours trop rare sur nos écrans

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.