La saison 1 de House of the Dragon pose les germes de la Danse des Dragons. Cette guerre de succession entre les Verts et les Noirs va durer plusieurs années.

Voilà. La saison 1 de House of the Dragon est terminée. Tous les ingrédients qu’il fallait pour diviser durablement le royaume sont réunis : deux factions sont désormais constituées (les Verts et les Noirs), deux personnes se disent légitimes pour succéder au roi Viserys et il y a déjà eu des morts de part et d’autre. La Danse des Dragons est maintenant inarrêtable.

La Danse des Dragons est une formule poétique qui désigne une guerre civile qui a marqué Westeros vers l’an 130 après la Conquête — qui marque l’arrivée d’Aegon le Conquérant et de son peuple sur le continent, après avoir fui Essos. Cette guerre est causée par un problème de succession entre la fille de Viserys, issue d’une première union, et son fils, né d’un deuxième lit.

La suite contient des spoilers.

Viserys laisse le royaume fracturé, faute pour lui d’avoir réussi à sécuriser correctement sa succession. // Source : HBO

Officiellement, Viserys avait désigné sa fille Rhaenyra (cheffe des Noirs) comme son héritière. Hélas pour elle, Westeros est un royaume conservateur : une femme n’a jamais régné sur le Trône de Fer et d’aucuns craignent une rébellion des seigneurs si cette succession a lieu. D’où les efforts de l’autre camp, les Verts, pour mettre au pouvoir Aegon II, le fils d’Alicent, la veuve de Viserys.

Une guerre civile longue de trois ans

Mais combien de temps va durer ce conflit ? Celles et ceux qui ont déjà lu Feu et Sang ou ont parcouru intégralement les encyclopédies en ligne connaissent déjà la réponse : cette querelle dans la dynastie Targaryen dure exactement trois ans. Elle débute en l’an 129, peu de temps après la mort de Viserys, pour se conclure en l’an 131.

Les germes de la discorde étaient plantés depuis longtemps, mais l’étincelle qui a tout fait éclater est le décès : très vite, chaque camp couronne quelqu’un : Rhaenyra pour les Noirs, Aegon II pour les Verts. Tout ceci est montré dans la saison 1 de la série. On y voit aussi ce qu’on peut qualifier de point de non-retour, avec la mort de Lucerys Velaryon, l’un des fils de Rhaenyra.

Le décès de Lucerys Velaryon était bien sûr attendu par les lecteurs et les lectrices (on savait qu’il arriverait), mais on ne s’imaginait sans doute pas qu’il arrive si tôt — cela constitue toutefois un excellent casus belli et une formidable manière de clore ces dix premiers épisodes. Depuis plusieurs épisodes, on voyait la tragédie se profiler à l’écran.

Une table représentant le continent, éclairée par dessous. Symboliquement, on a l’impression que le royaume est à feu et à sang. // Source : HBO

C’est pendant cette Danse des Dragons qu’il y aura une bataille épique entre Daemon (oncle et mari de Rhaenyra) et Aemond, fils d’Alicent (la cheffe des Verts), qui a causé la mort de Lucerys. Daemon dira à ce sujet « Œil pour œil, fils pour fils. Lucerys sera vengé ». Lucerys a éborgné Aemond lors d’une querelle d’enfant, ce qui est resté un lourd contentieux.

Bien sûr, la Danse des Dragons va donner lieu à de nombreuses batailles et des moments dramatiques, comme le soulèvement de Port-Réal et le sac de Fossedragon. Vous vous en doutez : il y aura beaucoup de morts, y compris chez les dragons, pendant cette période d’instabilité majeure. On est dans le monde de George R. R. Martin, après tout.

Nous vous laisserons le soin de découvrir qui va mourir et qui va survive dans les futures saisons de House of the Dragon, et de quelle façon la guerre s’achèvera et qui prendra le contrôle du royaume. Ce que l’on peut dire, c’est que le dernier conflit de la Danse des Dragons est nommé… la bataille de la route Royale. Tout un symbole, vu les circonstances.

La saison 2 de House of the Dragon ne devrait pas arriver avant 2024, car, outre le tournage, il y a toute la postproduction à assurer (montage, mixage audio, effets spéciaux, étalonnage, etc.). Des étapes qu’il sera très difficile pour HBO de caser en une seule année pour une diffusion fin 2023. Or, le tournage de la saison 2 ne va pas débuter avant mars.