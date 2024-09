Lecture Zen Résumer l'article

Max est le service de streaming du groupe Warner Bros. Discovery (il s’appelait autrefois HBO Max). Il est disponible en France depuis le 11 juin 2024, avec des formules qui vont de 5,99 et 13,99 euros par mois.

Max, le successeur de HBO Max, est arrivé en France cette année. Le service qui regroupe les catalogues Warner, HBO, Discovery, TCM, Adult Swim, Cartoon Network, CNN et Eurosport est officiellement disponible depuis le 11 juin 2024, plusieurs années après sa création aux États-Unis (2020, avant le changement de nom en 2023).

Issu de la fusion entre chaîne HBO Max et Discovery+, Max a pour ambition de devenir une référence sur le marché du streaming, grâce à des contenus pour tous les âges. Il diffuse notamment toutes les séries HBO et Friends, en plus des films Warner et des Jeux olympiques.

Combien coute Max ? Le prix des abonnements en France :

Les prix officiels des différentes formules d’abonnement ont été dévoilés en mai 2024, soit bien avant le lancement officiel. Ils sont plus bas qu’aux États-Unis.

Formule Max Basic avec pub Max Standard Max Premium Prix 5,99 €/mois ou 59,90 €/an

9,99 €/mois ou 99,90 € / an 13,99 €/mois ou 139 €/an Résolution 1080p 1080p j usqu’à la 4K UHD Publicité ✅ ❌ ❌ Écrans simultanés 2 2 4 Accès en totalité au catalogue ❌ (Warner TV, TCM Cinéma non inclus) ✅ ✅ Nombre de téléchargement 0 30 100 Les 3 offres de Netflix

Comment s’abonner et avoir accès à l’application Max en France ?

Les trois offres de Max, disponibles dès le 11 juin // Source : Capture d’écran Max

Les amateurs de streaming peuvent souscrire aux trois offres d’abonnement Max directement sur le site de la plateforme de streaming. De plus, Discovery propose des offres Max en partenariat avec une sélection de fournisseurs comme myCanal. Ces abonnements offrent la possibilité de diffuser du contenu en Full HD, et même jusqu’en 4K pour l’offre Max premium. Il est également intéressant de noter que Max propose un abonnement à un prix abordable de 5,99 € par mois avec des publicités, ce qui est parfait pour ceux qui ont un budget plus restreint.

Qu’est-il arrivé au Pass Warner ?

Lancé en 2023 en attendant l’arrivée de Max, le Pass Warner permettait d’accéder aux contenus HBO sur Amazon pour 9,99 euros par mois. Il a été remplacé par une chaîne « Max » le 11 juin, avec un accès aux mêmes contenus que sur Max. Les abonnés n’ont rien à faire.

La plateforme Max est-elle gratuite ou payante pour les abonnés Canal+ ?

Grâce à un partenariat avec Canal+, plusieurs milliers de personnes peuvent bénéficier de Max via leur abonnment. Les abonnés aux formules Ciné Séries, Friends & Family, Rat+ et Intégrale auront un accès gratuit à Max, depuis myCANAL ou depuis l’application du service de streaming en France.

Série des Harry Potter, Game of Thrones et Big Bang Theory : un catalogue de streaming complet, la recette du succès ?

En plus de tous les contenus du groupe Warner Bros. Discovery, Max créer le mix parfait entre les franchises connues et les contenus plus ordinaires, qui se regardent en faisant autre chose (des documentaires, de la téléréalité, du divertissement, des dessins animés…).

Parmi les grosses franchises du Max, il y a Harry Potter, Game of Thrones, Succession, The Last of Us et les Jeux Olympiques 2024 (qui seront disponibles en exclusivité sur Max). La plateforme a aussi diffusé aussi la saison 2 de House of the Dragon le 17 juin dernier.

Plusieurs futurs programmes, comme la première série Harry Potter de l’histoire, un nouveau prequel à Game of Thrones ou la série The Penguin dans l’univers The Batman, sont également annoncés.

Y aura-t-il des productions françaises sur Max ?

Oui, et la plateforme a vu les choses en grand pour sa première année de lancement avec pas moins de 5 nouvelles séries françaises. Une Amie Dévouée, prévue pour l’automne 2024 avec Laure Calamy (Dix pour Cent), évoquera les attentats du 13 novembre 2015, tandis que Merteuil proposera une nouvelle version du roman Les Liaisons Dangereuses.

Une Amie Dévouée // Source : Rémy Grandroques

Malditos, un western dans la communauté gitane, ainsi que Vivre avec nos morts, présentée avec « un humour entre The Bear et Ted Lasso », rejoindront également le catalogue de Max en 2025. Enfin, Max se lancera dans le genre des séries documentaires avec Maintenant ou jamais, qui racontera le quotidien des apprentis footballeurs du FC Montfermeil, en Seine-Saint-Denis.

Quelles sont les ambitions de Max ?

Avec Max, le propriétaire de la marque HBO a des ambitions mesurées (130 millions d’abonnés d’ici 2025, alors qu’il en a plus de 96 millions aujourd’hui). Un objectif facile à atteindre en se lançant dans de nouveaux marchés. Max est aujourd’hui le 4ᵉ service de streaming au monde, derrière Netflix, Disney+ et Prime Video (en excluant des services réservés à la Chine).

En ajoutant plusieurs marchés importants, comme la France, cet objectif devrait largement être battu. Max peut-il réussir à devenir incontournable ? Le catalogue de HBO a réussi à se créer une réputation ces dernières années, son prix et son intégration à des bouquets, sur Canal ou sur Prime, feront le reste.

Comment avoir HBO Max gratuit ?

Malheureusement, le service de sVOD ne permet pas pour le moment d’accéder aux programmes via une offre d’essai gratuite. Toutefois, certains premiers épisodes de programmes HBO seront accessibles gratuitement, à la manière de ce que propose Apple TV. Afin de profiter de l’entièreté du catalogue de Max, il faudra se diriger vers les formules d’abonnement payantes, à partir de 5, 99 € par mois. Vous pouvez aussi profiter de Max via les abonnements Canal + ou directement dans les forfaits de votre fournisseur internet comme Orange ou Bouygues.

