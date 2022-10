House of the Dragon met en scène beaucoup de personnages, dont beaucoup viennent d’une seule et même famille. Pour ne rien arranger, la maison Targaryen a tendance à utiliser les mêmes prénoms au fil du temps. Voilà un arbre généalogique centré sur la série pour s’y retrouver.

Vous peinez à vous y retrouver dans l’arbre généalogique Targaryen ? Il existe sur le net de nombreux visuels décrivant toute la filiation de cette maison, depuis Aegon le Conquérant jusqu’à Game of Thrones. Ces arborescences retracent tous les grands évènements de la famille Targaryen, de la Conquête à la Guerre de l’Usurpateur, sans oublier la Danse des Dragons.

Ces arborescences sont, de fait, riches en information. Si vous souhaitez juste vous focaliser sur les personnages apparaissant dans la série House of the Dragon, voilà un arbre généalogique simplifié de la famille Targaryen — avec quelques membres d’autres maisons, comme Velaryon, Hightower, Baratheon, Arryn ou Royce, pour tenir compte des mariages politiques.

L’arbre généalogique des Targaryen dans House of the Dragon

L’arbre généalogique des Targaryen. Cliquez sur l’image pour la voir en plus grand. // Source : Adèle Foehrenbacher pour Numerama

C’est un visuel conçu par le pôle Design de Humanoid, l’éditeur de Numerama. Il s’inspire de l’arbre généalogique proposé par HBO, la chaîne qui produit et diffuse House of the Dragon, mais en le revisitant : tous les personnages qui ne sont pas officiellement liés par le sang ou par le mariage à la famille Targaryen sont écartés. De fait, certaines subtilités ne sont pas mentionnées.

Ce visuel, proposé en version française, intègre toutefois autre chose : les dragons. Il s’agit d’indiquer qui chevauche qui. Nous avons également actualisé les photos au sein de certains médaillons, afin de montrer les personnages avec des photos que l’on jugeait meilleures. Nous comptons actualiser ce schéma au fur et à mesure de la série. Il est à jour avec l’épisode 7.