Les séries qui ont récolté le plus de récompenses ce 19 septembre 2021 aux Emmy Awards américains sont nombreuses à avoir été produites par des plateformes de SVOD. Il est donc possible d'en voir un grand nombre en France. Voici où les regarder en streaming légal.

Chaque année, les Emmy Awards récompensent le meilleur des séries. Et chaque année, la cérémonie entérine un peu plus l’avénement des plateformes de vidéo à la demande par abonnement (SVOD), qui raflent un très grand nombre de prix. La soirée du 19 septembre 2021 n’a pas dérogé à la règle : deux séries poussées par des services de streaming par abonnement ont respectivement remporté l’award de la meilleure série comique (Ted Lasso) et dramatique (The Crown), ainsi que de nombreuses statuettes pour leurs acteurs et actrices.

On savait déjà que Netflix partait en bonne position, avec ses 129 nominations (en comptant les nominations techniques également), tandis que HBO dominait avec une petite nomination de plus (130). Désormais, et pour la première fois, cette dernière ne compte plus uniquement comme une chaîne câblée payante : elle a concouru en temps que « plateforme » également, grâce à HBO Max, son service de SVOD lancé l’an passé, qui dispose de productions 100 % inédites et originales (Hack, The Flight Attendant).

HBO Max est une des plateformes US qui n’est toujours pas disponible en France (bien qu’elle se lance dans certains pays d’Europe), notamment parce que la chaîne câblée dispose d’un partenariat fort avec OCS en France, qui diffuse toute ses séries, en H+24 après leur diffusion à la télévision américaine. En revanche, certaines de ses productions sont quand même visibles sur le territoire français, grâce à des partenariats avec Canal+.

Voici où regarder en streaming en France les séries les plus primées cette année aux Emmy Awards.

The Crown (saison 1 à 4) sur Netflix

The Crown est un incontournable : avec quatre saisons au compteur et un casting incroyable, il s’agit d’une de séries originales les plus identifiées et connues de Netflix. Une fois de plus, la production historique qui plonge les spectateurs dans la vie de la famille royale a remporté de nombreuses statuettes :

The Crown en tant que meilleure série dramatique

Josh O’Connor, en meilleur acteur dans une série dramatique

Olivia Colman (<3), en meilleure actrice dans une série dramatique

Tobias Menzies, en meilleur second rôle masculin dans une série dramatique

Gillian Anderson, en meilleur second rôle féminin dans une série dramatique

The Crown est sur Netflix en France ici

Le Jeu de la Dame (mini-série) sur Netflix

Le Jeu de la Dame (ou The Queen’s Gambit en anglais) est une mini-série sortie en 2020 qui a réussi, à elle seule, à faire exploser la vente des jeux d’échec après sa diffusion. Il s’agit d’une adaptation du roman de 1983 qui met en scène une jeune femme, prodige des échecs, dans les années 50, qui gravit les échelons des concours jusqu’à tutoyer les sommets — et battre un grand nombre de champions.

Le Jeu de la Dame est sur Netflix en France ici

Comment voir The Crown et Le Jeu de la Dame sur Netflix

Netflix n’est plus un petit nouveau en France : la plateforme y est présente depuis 2014. Chacune de ses séries originales y est donc disponible, le même jour de sa mise en ligne que partout ailleurs dans le monde. Ce n’est pas le cas pour d’autres séries que l’ont dit « sous licence », dont Netflix ne fait que « louer » les droits, comme Friends par exemple. C’est pour cette raison que certains films et séries disparaissent parfois du catalogue français, mais que les productions 100 % originales de la plateforme de SVOD y resteront toujours. Les tarifs de Netflix en France ont récemment augmenté, même l’offre basique qui est passée pour la première fois à 8,99 euros/mois.

Ted Lasso (saison 1 et 2) sur Apple TV+

Ted Lasso est une série lancée en 2020, qui suit l’arrivé d’un coach de football américain dans une équipe de football (ou du « soccer » pour les Américains) britannique, un sport qu’il ne maitrise absolument pas.

La série a remporté quatre prix parmi les catégories les plus suivies :

Ted Lasso en meilleure comédie

Jason Sudeikis (l’acteur principal) en meilleur acteur dans une série, comédie

Brett Goldstein, en meilleur second rôle masculin dans une comédie

Hannah Waddingham en meilleur second rôle féminin dans une série, comédie.

Comment voir Ted Lasso sur Apple TV+

En France, Ted Lasso est sur Apple TV+, la plateforme de SVOD d’Apple accessible depuis fin 2019 en France. L’abonnement coûte 4,99 euros par mois, mais il y a un abonnement gratuit de 3 mois offert pour tout achat d’un nouvel appareil Apple. Il permet d’accéder à un catalogue constitué à 100 % de séries originales financées et produites par Apple. Vous pouvez tester le service pendant 7 jours gratuitement.

Ted Lasso est sur Apple TV+ ici

The Flight Attendant (saison 1) sur Canal+

Disons-le tout de suite : The Flight Attendant n’a rien gagné ce 19 septembre. En revanche, elle a été nommée dans trois catégories importantes (meilleure série comique, meilleure actrice dans une comédie, meilleure actrice secondaire dans une comédie), ce qui était déjà en soi une belle prouesse pour HBO Max, qui est encore nouveau sur le marché des séries originales.

Comment voir The Flight Attendant en France

The Flight Attendant est une des premières séries qui n’ont été diffusées que sur HBO Max, la plateforme de SVOD, et non sur HBO, la chaîne câblée extrêmement reconnue et primée. Aux États-Unis, elle n’a donc pas été diffusée à la télévision.

En France, on ne la retrouve pas sur OCS mais sur Canal+ via WarnerTV : elle est présente dans le pack Essentiel Famille et Ciné-Série.

The Flight Attendant est sur Canal+ dans MyCanal

Où regarder la série Hacks en France ?

Alors qu’elle est également diffusée par HBO Max, Hacks (dont l’actrice Jean Smart a remporté l’Emmy de la meilleure actrice dans une comédie, pour son rôle brillant d’actrice humoriste sur le déclin) n’est pas, à l’inverse de The Flight Attendant, sur Canal+. À ce jour pour l’instant, il n’y a pas de diffuseur français officiel. Vu la petite publicité qu’elle s’est payée hier, il y a toutefois des chances qu’elle en ait un bientôt.

