Lecture Zen Résumer l'article

Une page se tourne dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), avec la fin de la Phase 5. La Phase 6 arrive dès l’été 2025. On fait le point sur les films et les séries au programme.

C’est terminé pour la phase 5 du Marvel Cinematic Universe (MCU). Avec la diffusion du dernier épisode de la série télévisée Ironheart le 1er juillet 2025 sur Disney+, Marvel vient de clore un chapitre important de son aventure au cinéma et à la TV. Bien sûr, ce n’est pas encore la fin de ce périple : d’ores et déjà, un nouveau chapitre est en chemin.

La phase 6 du MCU va en effet s’ouvrir très rapidement, dès le 23 juillet en France, avec la sortie au cinéma des Quatre Fantastiques : Premiers Pas. La phase 6 sera le troisième et dernier grand arc de la saga dite du multivers. Au-delà, les projets de Marvel sont encore très flous. La phase 7, qui n’a pas été encore annoncée, introduira peut-être une nouvelle saga.

La transition entre la phase 5 et la phase 6 du MCU étant en cours, c’est le bon moment de faire un point.

Pour aller plus loin Un fan des films Marvel a créé la chronologie ultime du MCU, scène par scène

Les films et séries de la phase 6 du MCU

Les Quatre Fantastiques : Premiers pas

Il n’y aura pas beaucoup à patienter pour découvrir cette troisième version des Quatre Fantastiques au cinéma, après la duologie de Tim Story, sortie au milieu des années 2000, et un premier reboot de Josh Trank, proposé dix ans plus tard. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach et Joseph Quinn occupent les rôles principaux.

Date de sortie : 23 juillet 2025.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Eyes of Wakanda

Côté TV, la phase 6 commencera à se déployer avec Eyes of Wakanda, une mini-série de 4 épisodes consacrée aux « secrets du Wakanda traversant les siècles ». Ne vous attendez pas à retrouver le casting habituel : on va suivre des personnages inédits… sauf pour un certain Iron Fist, puisque l’on verra le titulaire de ce titre à l’écran.

Date de sortie : 27 août 2025 sur Disney+.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Marvel Zombies

Le MCU, mais à la sauce zombie. Ce projet d’animation va puiser parmi le casting de super-héros pour proposer une version alternative de l’histoire. Si vous avez déjà vu la série d’animation What If…?, ce sera en fait la suite de l’épisode Et si… des Zombies envahissaient la Terre ? (What If… Zombies?!). Quatre épisodes sont prévus.

Date de sortie : octobre 2025 sur Disney+.

Oh, des zombies. // Source : Marvel Studios

Wonder Man

Un projet qui est placé plutôt sous les radars, mais qui constituera, au sein de la phase 6, la première série en prises de vues réelles. Yahya Abdul-Mateen II incarnera ce Wonder Man, dans un projet qui comptera 8 épisodes. Si vous vous souvenez de Luke Cage, sachez que Wonder Man partage des facultés surhumaines analogues.

Date de sortie : décembre 2025 sur Disney+.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Spider-Man: Brand New Day

Tom Holland retrouve son costume d’homme-araignée dans ce quatrième film dédié (sans parler de ses multiples apparitions dans le MCU). Il croisera un sacré personnage : le Punisher, joué par John Bernthal. Deux salles, deux ambiances : on ignore si la violence du Punisher sera vraiment montrée considérant ce que l’on voit dans Daredevil: Born Again…

Date de sortie : 29 juillet 2026.

Source : Marvel

Avengers: Doomsday

Le film choral par excellence. Le long-métrage, qui signera aussi le grand retour de Robert Downey Jr dans le MCU, non pas en Tony Stark / Iron Man, mais en Docteur Fatalis / Doctor Doom — Victor de son prénom. Attendez-vous à revoir un nombre vertigineux de super-héros et de super-héroïnes de ces dernières années dans Avengers: Doomsday.

Date de sortie : 16 décembre 2026.

Source : Marvel Studios

Avengers 5 : Doomsday Il n’y a pas d’offres pour le moment

Vision Quest

Ce n’est ni un casque de réalité virtuelle ni un jeu de VR : Vision Quest est le nom d’une mini-série qui doit renforcer l’univers partagé développé par la très réussie série WandaVision, sortie en 2021, puis par Agatha All Along, disponible depuis 2024. Paul Bettany, qui incarne Vision dans le MCU, sera de la partie. Tout comme un certain Ultron…

Date de sortie : 2026 sur Disney+.

Vision, dans WandaVision. // Source : Disney+

Avengers: Secret Wars

Le deuxième volet de la grande réunion de la grande famille Marvel, un peu sur le modèle de la duologie Infinity War / Endgame. Sans doute faudra-t-il s’attendre à des morts sur ces deux films — afin de faire sortir par la grande porte des acteurs et des actrices qui sont de là depuis un bon moment… on pense à Thor, par exemple.

Date de sortie : 2027.

Avengers : Secret Wars, attendu pour 2025 après The Kang Dynasty. // Source : Marvel

Blade

Un projet toujours dans le flou. La seule réalité de Blade dans le MCU a été le caméo vocal de Mahershala Ali à la fin d’Eternals, en 2021. Pendant ce temps-là, on a eu droit au « retour » de l’ancien Blade, incarné par Wesley Snipes, dans Deadpool & Wolverine, en 2024. D’ailleurs, c’est dans ce film que Wesley suggère qu’il n’y aura jamais qu’un seul Blade… oh oh.

Date de sortie : inconnue.

Blade est dans le brouillard. // Source : Disney

Existe-t-il d’autres projets pour la phase 6 du MCU ?

Les indications de l’article se focalisent sur les nouveaux projets attendus pour la phase 6. Mais on attend aussi la poursuite de certaines séries, aussi bien en live action (saison 2 de Daredevil: Born Again) ou en animation (saison 2 de Votre fidèle serviteur Spider-Man et saison 2 de X-Men ’97).

Combien de temps va durer la phase 6 ?

Elle doit s’étendre de la mi-2025 jusqu’à 2027, soit deux ans, à deux ans et demi.

Pour aller plus loin Ces 9 scènes post-génériques des films Marvel n’ont servi à rien

Quels étaient les films et séries de la phase 5 ?

La phase 5 était structurée ainsi :

Du côté des films, il y a eu :

Pour ce qui est des séries, il y a eu :

Je s’appelle Groot (saison 2)

Secret Invasion

Loki (saison 2)

What If…? (saisons 2 et 3)

Echo

Agatha All Along

Votre fidèle serviteur Spider-Man

Daredevil: Born Again

Ironheart

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama