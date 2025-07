Lecture Zen Résumer l'article

Le PSG est en lice pour signer une saison 2024/2025 historique, avec un quatrième titre majeur dans le viseur. Avec déjà la Coupe de France, la Ligue 1 et la Ligue des champions en poche, le club de la capitale peut accrocher la Coupe du monde des clubs. Il faudra encore battre Chelsea, à l’occasion d’une finale programmée ce dimanche 13 juillet, et diffusée sur deux chaînes.

On commence à avoir l’habitude : le PSG va encore jouer une finale cette saison. Alors que le club de la capitale française a déjà réalisé un triplé historique (Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions), il est en passe de réaliser un quadruplé. La demi-finale face au Real Madrid a viré à la démonstration et rien ne semble pouvoir stopper les Parisiens.

Il reste encore un obstacle à surmonter : il va falloir battre Chelsea, dernier adversaire qui se trouve juste devant le trophée de la Coupe du monde des clubs.

Où suivre le match entre le PSG et Chelsea qui a lieu ce dimanche 13 juillet, à 21h, heure française ?

Le PSG lors de sa victoire face à l’Inter Miami en Coupe du monde des clubs // Source : Compte X du PSG

Où suivre la finale entre le PSG et Chelsea en Coupe du monde des clubs ?

Quand a lieu le match entre le PSG et Chelsea ?

La finale de Coupe du monde des clubs, entre le PSG et Chelsea, a lieu ce dimanche 13 juillet à 21h (heure française) au MetLife Stadium, un stade situé dans le New Jersey. C’est bien évidemment le dernier match de la compétition, et il n’y a pas de petite finale (pour la troisième place).

DAZN : le diffuseur principal de la Coupe du monde des clubs

C’est DAZN, ex-acteur de la Ligue 1, qui a récupéré les droits de diffusion de l’intégralité de la Coupe du monde des clubs 2025. Et pour mettre en avant la compétition, le choix a été fait de la proposer gratuitement. Il suffit donc de créer un compte DAZN, à cette adresse, pour en profiter.

Vous pouvez aussi souscrire une offre payante de DAZN pour une diffusion premium de la Coupe du monde des clubs. Cela inclut des contenus exclusifs, des replays, le téléchargement des vidéos et une meilleure qualité d’image et de son (en HDR).

TF1 : l’autre chaîne pour PSG-Chelsea

Si DAZN diffuse 100 % des matchs, la chaîne TF1 est parvenue à en obtenir deux, et pas des moindres : le premier match du PSG (face à l’Atlético Madrid) et, donc, la finale.

Rendez-vous ici, dès 20h50 le 13 juin, pour regarder le match en direct. Il vous suffira de créer un compte à TF1+ (c’est gratuit).

Qui est favori entre le PSG et Chelsea ?

Il est difficile de ne pas dégager le PSG en immense favori de cette confrontation, surtout après les démonstrations récentes des hommes de Luis Enrique. Ils viennent ainsi de battre le Bayern Munich 2 à 0 (en étant réduits à 9) et d’étriller le Real Madrid de Kylian Mbappé sur le score invraisemblable de 4 à 0. Les Parisiens n’ont encaissé qu’un seul but en six matchs (face à Botafogo). Tout sourit au club de la capitale et absolument rien ne lui résiste.

Chelsea, qui a aussi accroché un titre européen cette saison (la Ligue Europa Conférence), a bénéficié d’un parcours beaucoup plus facile. L’équipe londonienne n’a affronté qu’une seule équipe du Vieux Continent, et a beaucoup moins convaincu lors de son succès face à Fluminense. C’est aussi un club qui a bien moins de certitudes dans le jeu que le PSG.

Le PSG et Chelsea se sont croisés à huit reprises dans leur histoire. Le bilan ? Deux victoires pour les Blues, trois pour le PSG et trois nuls.

Le parcours du PSG :

Victoire 4-0 face à l’Atlético Madrid ;

Défaite 1-0 face à Botafogo ;

Victoire 2-0 face à Seattle ;

Victoire 4-0 face à l’Inter Miami (8e de finale) ;

Victoire 2-0 face au Bayern Munich (1/4 de finale) ;

Victoire 4-0 face au Real Madrid (demi-finale).

Le parcours de Chelsea :

Victoire 2-0 face à Los Angeles ;

Défaite 3-1 face à Flamengo ;

Victoire 3-0 face à Tunis ;

Victoire 4-1 face à Benfica (8e de finale) ;

Victoire 2-1 face à Palmeiras (1/4 de finale) ;

Victoire 2-0 face à Fluminense (demi-finale).

