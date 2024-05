Lecture Zen Résumer l'article

Une nouvelle plateforme de SVOD sera lancée en France le 11 juin 2024 : Max, qui réunira tous les contenus du groupe Warner Bros. Discovery. Au lancement, il y aura déjà un catalogue conséquent de films et séries.

À partir du 11 juin 2024, on pourra passer des heures et des heures à naviguer sur une nouvelle plateforme de SVOD. Son nom ? Max. Son catalogue puise dans les nombreuses licences du groupe Warner Bros. Discovery. Et on ne parle pas de petites licences : Harry Potter, les super-héros DC Comics, les adaptations de l’univers Game of Thrones… Les arguments sont déjà nombreux en faveur de Max, qui arrive certes après les autres.

Dès son lancement en France, plusieurs dizaines de films et de séries seront accessibles, moyennant un abonnement mensuel (hors offre partenaire). On trouve de tout, que ce soient des séries d’enfance que l’on a envie de revoir souvent, des films cultes, des chefs-d’œuvre du cinéma, des productions françaises… Le tout dans des genres différents (action, comédie…). Bien évidemment, Max mettra régulièrement à jour son catalogue, y compris avec des projets originaux (exemple : la série Dune: Prophecy).

Daenerys (Emilia Clarke) dans Game of Thrones. // Source : HBO

Voici les films et les séries qui seront disponibles dès juin sur Max

Les séries

And Just Like That…

Arrow

Big Little Lies

Blindspot

Euphoria

Friends (à partir du 1er juillet)

Fringe

Game of Thrones

Gremlins: Secrets of the Mogwai

Gossip Girl

Gotham

Harley Quinn

His Dark Materials

House of the Dragon (saison 2 à partir du 17 juin)

Julia

Le Prince de Bel-Air

Nip/Tuck

Our Flag Means Death

Peacemaker

Person of Interest

Polar Park

Pretty Little Liars

Pretty Little Liars: Original Sin

Sombre

Sex and the City

Shameless

Smallville

Succession

Supernatural

The Big Bang Theory

The Girls on the Bus

The Last of Us

The Mentalist

The Middle

The OC

The Originals

The Sex Lives of College Girls

The Sopranos

The Sympathizer

The Vampire Diaries

The Wire

The White Lotus

True Detective: Night Country

Two and a Half Men

Young Sheldon

Henry Cavill dans le rôle de Superman. // Source : Warner Bros.

Les films

2001, l’odyssée de l’espace

Aquaman

Aquaman et Le Royaume Perdu

A Star is Born

Baby Sitting

Baby Sitting 2

Batman

Batman Begins

Batman Forever

Batman : Le Défi

Batman & Robin

Batman v Superman : L’Aube de la justice

Black Adam

Blade Runner

Bodyguard

Casablanca

Dunkerque

Gainsbourg (Vie héroïque)

Godzilla

Gran Turino

Gravity

Harry Potter à l’école des sorciers

Harry Potter et la Chambre des secrets

Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban

Harry Potter et la Coupe de feu

Harry Potter et l’Ordre du Phénix

Harry Potter et le Prince de sang-mêlé

Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1

Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2

Impitoyable

Inception

Interstellar

Jappeloup

Joker

L’Arnacœur

Les Animaux Fantastiques

Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald

L’Inspecteur Harry

Les crevettes paillettes

Mad Max: Fury Road

Man of Steel

Orange Mécanique

Sherlock Holmes

Superman Returns

The Dark Knight

The Dark Knight Rises

Very Bad Trip

Wonder Woman

Zack Snyder’s Justice League

