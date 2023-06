La famille la plus détestable du petit écran a fait ses adieux dans une ultime saison 4. Heureusement, 2 séries cultes disponibles sur Prime Video devraient combler le vide laissé par Succession et la fratrie Roy : This is Us et Six Feet Under.

Qui aurait pu prédire que des millions de sériephiles allaient tomber sous le charme de milliardaires impitoyables et capricieux ? Clairement, il y a 5 ans, la perspective de s’attacher aux membres de la famille Roy semblait impossible. Mais nous voilà pourtant orphelins des déboires de Logan, Connor, Kendall, Shiv et Roman, après 4 saisons de haute volée.

Alors pour retrouver les rivalités, complicités et autres trahisons qui ont fait tout le sel de Succession, vous pouvez profiter encore un peu de votre abonnement à Prime Video pour vous lancer dans de nouvelles sagas familiales.

This is Us // Source : Ron Batzdorff/NBC

En ce samedi 3 juin 2023, vous avez ainsi le choix entre deux autres fratries complètement dysfonctionnelles, qui vont grandement activer vos capacités lacrymales et vous retourner le cœur avec This is Us et Six Feet Under.

This is Us sur Prime Video, la famille que l’on rêve d’avoir

On vous l’accorde : les Pearson sont totalement à l’opposé du caractère méprisant des Roy dans Succession. Mais les 6 saisons de This is Us constituent pourtant un excellent remède à la fin de votre saga familiale préférée. Une façon de noyer votre chagrin dans un cadre mignon, bienveillant, rempli de twists inattendus, et surtout larmoyant. Préparez-vous donc à sortir les mouchoirs pour suivre le quotidien de Jack et Rebecca, un couple qui s’apprête à avoir des enfants, de Kate, une jeune femme grosse qui peine à construire sa vie, de Kevin, un célèbre acteur qui plaque tout du jour au lendemain et de Randall, qui vient de rencontrer son père biologique.

https://www.youtube.com/watch?v=PsI-LSx5_Ow

Autant de personnages dont vous allez tomber amoureux instantanément, tant leurs états d’âmes et leurs quêtes identitaires sont écrits avec une sensibilité rare. Mais This is Us ne se contente pas de nous présenter une famille idéale, que l’on rêverait de côtoyer dans la vraie vie. En dehors d’une représentation réaliste et touchante des liens du sang, son atout majeur se cache surtout dans les détails. La série traite ainsi de nombreux sujets essentiels comme le racisme, la grossophobie, l’avortement, la santé mentale ou les classes sociales, avec une subtilité qui touche droit au cœur. This is Us, c’est un peu la guérison dont vous aviez besoin sans le savoir, la dose de joie et de larmes qui manquait à votre vie, la famille d’adoption que vous rêviez de trouver. Et on n’exagère même pas.

À voir si vous avez aimé : Je te promets ; Succession ; Six Feet Under ; Ted Lasso ; A Million Little Things ; À l’ombre des magnolias

Je te promets ; Succession ; Six Feet Under ; Ted Lasso ; A Million Little Things ; À l’ombre des magnolias À voir si vous cherchez : drame ; comédie ; le pouvoir de la famille, l’amour et l’amitié ; crise de la quarantaine ; personnages attachants ; pour aller mieux ; à voir en famille ; épisodes longs ; santé mentale ; sentiments ; importance de la représentation ; anti-discriminations ; pleurer toutes les larmes de votre corps ; avoir des idées de discours pour votre prochain événement familial ; ne plus jamais voir une cocotte minute de la même façon

Six Feet Under sur Prime Video, la famille la plus mortelle du petit écran

Mais bien avant This is Us, une autre famille avait déjà conquis nos petits cœurs meurtris : les Fisher. Avec Six Feet Under, vous devriez retrouver le penchant de Succession pour l’humour noir et les tragédies shakespeariennes. Durant 5 saisons, cette série a traité magistralement des thématiques du deuil, de la religion, de l’homosexualité ou de l’adolescence à travers la famille Fisher, donc, qui dirige une société de pompes funèbres. Sur le papier, on vous accorde que Six Feet Under peut faire peur. Mais vous auriez vraiment tort de passer à côté de l’une des séries les plus inoubliables de HBO, créée par le scénariste de talent Alan Ball (True Blood, American Beauty).

C’est bien simple : ce drame familial est remarquable en tous points, de sa réalisation à ses retournements de situations, en passant par la psychologie de ses personnages. Même sa scène finale, élément si difficile à réussir pour une série, brille de perfection. On ne peut que vous recommander de rencontrer (ou de retrouver) ces croque-morts, notamment incarnés par les jeunes et déjà épatants Michael C. Hall (Dexter) et Lauren Ambrose (Servant, Yellowjackets). Ce n’est pas pour rien si la fiction se classe régulièrement dans le Panthéon des meilleures séries jamais réalisées. Et une chose est certaine : vous ne verrez plus jamais la vie de la même façon après avoir vu la mort dans Six Feet Under.

À voir si vous avez aimé : Succession ; This is Us ; The Leftovers ; The Good Place ; Dead Like Me ; True Blood ; The Sopranos

Succession ; This is Us ; The Leftovers ; The Good Place ; Dead Like Me ; True Blood ; The Sopranos À voir si vous cherchez : drame ; saga familiale ; tragédies ; pompes funèbres ; émotions ; épisodes longs ; psychologie ; amour ; personnage gay ; relations frères-sœurs ; santé mentale ; humour noir ; écouter Breathe Me de Sia en boucle

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.