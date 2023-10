Ahsoka saison 1, c’est fini. Les huit épisodes ont permis d’apporter plusieurs réponses à certaines questions que l’on pouvait se poser. Mais l’intrigue a soulevé de nouvelles énigmes, qui seront peut-être résolues dans la saison 2.

La diffusion de la saison 1 d’Ahsoka est donc achevée. Les huit épisodes sont tous sortis en streaming sur Disney+ et offrent des réponses aux questions que l’on pouvait se poser après la fin de Rebels, qui se passe dix ans avant. Mais l’intrigue d’Ahsoka a aussi apporté son lot de questionnements. Il faudra attendre la saison 2 pour en savoir plus.

Ci-dessous, voici onze points du scénario irrésolus, malgré la diffusion du dernier épisode d’Ahsoka. Bien entendu, il va sans dire que les lignes qui vont suivre vont contenir des spoilers à tous les étages. On ne saurait trop vous recommander de revenir nous lire plus tard, lorsque vous serez à jour. Si vous continuez malgré tout, il faudra assumer !

La suite de l’article contient des spoilers.

Attention, spoilers ! // Source : Numerama

Comment Ahsoka va-t-elle rentrer dans la bonne galaxie ?

Ahsoka Tano et Sabine Wren sont coincées sur la planète Peridea, dans une autre galaxie, à la fin de l’épisode 8. Leur vaisseau spatial est absolument incapable de faire une traversée intergalactique. Les solutions de repli manquent : les baleines stellaires (les purrgils) n’ont plus l’air d’être dans les parages ; la carte stellaire a été détruite par Baylan Skoll et l’Œil de Sion, seul vaisseau capable d’aller d’une galaxie à l’autre, est déjà parti.

Comment peut-on les faire revenir ? Va-t-il falloir aller les chercher ? Si oui, qui ? La Nouvelle République, maintenant qu’Ezra a pu se signaler aux autorités ? Autre piste, pour le coup très différente : il existe une dimension très spéciale dans Star Wars, qui s’appelle le monde entre les mondes, où le temps et l’espace ne sont pas régis de la même manière. Il s’avère qu’Ezra et Ahsoka ont déjà visité cette autre dimension.

Il faudrait donc trouver un moyen d’accéder au monde entre les mondes. En clair, il faut trouver une sorte de portail. Cela tombe bien : les immenses statues visibles à la fin de l’épisode 8, ainsi que la chouette blanche, sont des indices liés au monde entre les mondes. Peut-être qu’Anakin Skywalker, devenu fantôme de Force, les aidera à y entrer. Ce ne sera que la moitié du chemin. Il faudra aussi repérer une sortie, à la bonne époque et au bon endroit dans l’univers.

À l’aller, c’était facile : il suffisait de voyager avec les baleines stellaires. // Source : Lucasfilm

Baylan Skoll cherche-t-il les dieux de Mortis ?

L’ancien Jedi Baylan Skoll a clairement un plan qui diffère de celui du grand amiral Thrawn. Il semble s’être associé à lui ainsi qu’à Morgan Elsbeth uniquement pour son propre intérêt. On ignore quelles sont ses véritables intentions, dont même sa disciple, Shin Hati, est tenue à l’écart. Tout juste lui a-t-il dit qu’une fois Thrawn de retour, elle et lui pourront accéder à un pouvoir bien plus grand. Or, ce n’est de toute évidence pas le grand amiral qui le leur donnera.

Si les projets de Baylan étaient tout à fait mystérieux tout au long de la série, un pan du voile a été levé dans le dernier épisode, donnant pour la première fois une petite idée de ce qu’il recherche. Manifestement, c’est lié à la planète Peridea, car l’ancien Jedi est, lui aussi, resté sur place — il n’a pas choisi de rentrer dans « sa » galaxie. On le voit d’ailleurs scruter une source lumineuse qui clignote à l’horizon, au sommet d’une montagne.

C’est cette source lumineuse qui a l’air d’attirer (ou d’appeler ?) Baylan. L’intéressé a suggéré qu’il pourrait en finir avec le cycle de mort et de destruction qui émaille les relations entre l’ordre Jedi et les Siths depuis des millénaires. La série suggère que cela est lié aux dieux de Mortis. En effet, Baylan se tient debout sur le bras du Père, l’une des trois divinités de Mortis. Or, ces divinités sont liées à la Force. Mais ce qu’il prévoit de faire précisément est encore incertain.

Baylan a visiblement une idée bien en tête, et elle semble liée aux dieux de Mortis. // Source : Lucasfilm

Shin Hati va-t-elle rejoindre le côté lumineux de la Force ?

Shin Hati est la jeune disciple de Baylan Skoll. Elle a été formée bien après la destruction de l’ordre Jedi, en dehors du cadre moral habituel. Avec les dernières péripéties de la saison 1 d’Ahsoka, le sentiment qui prédomine est que la jeune femme est à la croisée des chemins : elle a l’air susceptible de rebasculer du côté lumineux de la Force, sous l’influence de la Jedi Ahsoka Tano. Une scène, à la fin, a failli le confirmer.

Ahsoka Tano a proposé à Shin Hati de se rendre, en lui remettant son sabre laser (de couleur orange, ce qui traduit un alignement à mi-chemin entre le bien et le mal). La jeune femme semble marquer un temps d’arrêt, pour évaluer ses options, mais finit par prendre la poudre d’escampette. Plus tard, on la voit rejoindre un camp de mercenaires, mais son visage traduit une relative inquiétude : elle est assez isolée dans cette galaxie inconnue.

La rédemption est un motif récurrent dans Star Wars — pensez à Anakin Skywalker, ou bien Kylo Ren. Shin Hati pourrait suivre une trajectoire similaire. En tout cas, la jeune femme suit désormais une route séparée de son ancien maître — celui-ci l’avait prévenue que leurs chemins se diviseraient tôt ou tard. Elle n’a aucun moyen de rentrer. Et, les mercenaires qu’elle rejoint ne devrait pas être d’une grande aide. Sa chance, peut-être, réside dans Ahsoka.

Shin Hati a été visiblement élevée dans les ténèbres. Mais elle pourrait rejoindre la lumière. // Source : Lucasfilm

Quel est le plan de Thrawn pour la galaxie ?

Le grand amiral Thrawn revient dans la bonne galaxie après dix ans d’exil. Il revient avec ses troupes d’une fidélité extrême, mais aussi avec son destroyer stellaire, le légendaire Chimaera. La réputation de Thrawn n’est plus à faire : c’est un excellent officier militaire, un redoutable tacticien et un calculateur froid. Il l’a montré dans la série Ahsoka, et par ailleurs dans Rebels. Et, il y a également l’aura acquise à travers ses histoires dans Légendes.

Toutefois, Thrawn revient dans une galaxie qui a bien changé sur un plan politique. L’Empire galactique a été renversé durant son absence et une Nouvelle République a été installée. Malgré tout son talent, il n’a pour l’heure qu’un seul gros vaisseau et des troupes qui ne sont pas innombrables. Néanmoins, il pourra sans doute faire appel aux vestiges de l’Empire. On sait, à travers The Mandalorian, Ahsoka ou Le Livre de Boba Fett, que des bastions impériaux résistent.

Thrawn pourra peut-être miser sur le fait que personne ne croit à son retour, ou bien qu’on le croit mort. Cela pourrait lui permettre d’agir sous les radars le temps de son consolider ses forces pour frapper au bon moment. Son vaisseau, en outre, se dirige à la fin de l’épisode huit vers la planète Dathomir, là où résident les Sœurs et les Frères de la Nuit. Sûrement compte-t-il aussi sur leurs arts occultes, liés à la Force, pour renverser la République.

Qu’est-ce qui est bleu et qui en a eu marre d’attendre ? // Source : Lucasfilm

Que contient la mystérieuse cargaison de Thrawn ?

Avant de quitter son exil de dix ans dans l’autre galaxie, Thrawn positionne son destroyer stellaire au-dessus d’un monument. Malgré les risques pris en restant dans une position relativement vulnérable — il y a toujours Ahsoka Tano dans les parages, à ce moment-là –, le grand amiral maintient son navire assez près du sol. On comprend alors qu’une manœuvre logistique est en cours, afin de charger le Chimaera d’une mystérieuse cargaison.

De toute évidence, ce chargement a un intérêt stratégique, soit pour Thrawn, soit pour ses alliées, les trois Sœurs de la Nuit qui sont avec lui à ce moment-là. C’est sans doute une part de l’accord qu’il a passé avec les sorcières de Dathomir. On peut supposer que le contenu de ces caisses scellées va servir d’une manière ou d’une autre à la bonne exécution du plan de Thrawn. Mais ce qu’il y a à l’intérieur est un mystère.

Compte tenu de l’intérêt des sorcières de Dathomir pour ce transfert, ce sont peut-être des composants, des cadavres ou des éléments qui seront tôt ou tard mobilisés lors d’un rituel surnaturel. Le dernier épisode d’Ahsoka montre que des soldats de Thrawn — surnommés les nighttroopers — ont pu être animés (ou réanimés ?) avec une sorte de magie noire. On a alors assisté à l’émergence de stormtroopers cadavériques, semblables à des zombies.

Ce n’est pas bon signe. // Source : Lucasfilm

Pourquoi Baylan Skoll a-t-il les noms de héros de Star Wars ?

Durant la diffusion de la série, des fans ont réussi à lire et décrypter le texte que l’on voit sur les écrans situés sur les gantelets de Baylan Skoll. Ce langage est en fait de l’aurebesh, l’alphabet de Star Wars. Il est très facile de le traduire en anglais pour en saisir le sens. Or, la traduction donne dans un cas le nom de plusieurs héros de la saga et dans l’autre une sorte d’instruction, qui se traduit par « liste de personnes à abattre » (ou du moins « à cibler »).

Les personnages mentionnés sur les poignets de Baylan sont Luke Skywalker, Han Solo, Leia Organa, Chewbacca, R2-D2, C-3PO et Ben Solo (le fils de Han et Leia). Ils sont tous liés à la famille Skywalker, au sens large, et sont plus ou moins liés à la chute de l’Empire galactique — sauf Ben Solo, qui est trop jeune. De toute évidence, on a missionné Baylan Skoll pour s’en prendre à eux. Mais alors, pour qui opère-t-il ? La série ne le dit pas.

Il est à noter que ces personnages sont absents ou très peu présents dans Ahsoka. Il y a bien C-3PO qui apparaît à un moment, lors d’une petite scène, mais c’est le seul. Les autres n’apparaissent pas à l’écran. Leia Organa a certes été évoquée lors de cette même séquence, mais c’est tout. On peut toutefois noter que Luke a déjà croisé la route d’Ahsoka à l’occasion d’une autre série en prises de vues réelles : Le Livre de Boba Fett.

Baylan Skoll cible la famille Skywalker. // Source : Lucasfilm

Ahsoka va-t-elle construire un nouveau sabre laser ?

Durant son combat contre Morgan Elsbeth, Ahsoka Tano perd l’un de ses deux sabres laser blancs. Il est tranché net par l’épée de Talzin, que manie son adversaire. Ahsoka réussit à s’en tirer en désarmant Morgan et à lui porter un coup fatal. Il ne lui reste alors plus qu’un seul sabre et elle ne semble pas avoir le temps de ramasser l’autre, qui a été coupé en deux. La scène, en tout cas, n’est pas très claire à ce sujet.

Toute la question est de savoir si Ahsoka va refabriquer un deuxième sabre. Son vaisseau spatial a de toute évidence tout le nécessaire pour se lancer dans un tel atelier, mais il pourrait manquer le cristal kyber, qui est un composant nécessaire, mais rare. Restera-t-elle avec une seule épée, comme au temps de sa jeunesse ? Et si nouveau sabre il y a, de quelle couleur sera-t-il ? Historiquement, Ahsoka Tano a utilisé plusieurs teintes.

Le combat entre Morgan et Ahsoka a vu la perte d’un des deux sabres de la Jedi. // Source : Lucasfilm

Jacen Syndulla sera-t-il un futur Jedi ?

Jacen Syndulla, fils du chevalier Jedi Kanan Jarrus et de la générale de la Nouvelle République Hera Syndulla, n’a pas qu’un prénom célèbre. Il a aussi des aptitudes remarquables vis-à-vis de la Force. Il ressent le combat entre Ahsoka et Anakin dans le monde entre les mondes et parvient à localiser la Jedi. Ses capacités ne vont certainement pas rester latentes bien longtemps, s’il est formé aux arts Jedi. Or, cela tombe bien : Luke Skywalker lance une académie.

Il y a plusieurs indications qui suggèrent que Jacen pourrait prendre beaucoup plus d’importance dans Star Wars à l’avenir. Il pourrait être un jour formé par Ahsoka, Ezra ou encore Luke. Il pourrait éventuellement côtoyer Grogu dans l’académie, et même Shin Hati si elle bascule du côté lumineux de la Force. Et, en poussant un peu le bouchon, peut-être que Jacen pourra aussi rencontre Ben Solo, qui deviendra plus tard Kylo Ren. Et pourquoi pas Rey, s’il survit jusque-là.

Ce petit bonhomme pourrait avoir beaucoup plus d’envergure dans quelques années. // Source : Lucasfilm

Reverra-t-on Anakin Skywalker ?

L’acteur Hayden Christensen a repris son rôle d’Anakin Skywalker vingt ans après la prélogie de Star Wars. On l’a ainsi revu dans la série Obi-Wan Kenobi, mais aussi dans Ahsoka. On l’a tantôt vu gentil, tantôt hostile. On l’a vu en Dark Vador, et par ailleurs en fantôme de Force. Il a semblé faire la paix avec son ancienne disciple, Ahsoka Tano. Sa dernière apparition, dans les ultimes secondes du dernier épisode, serait une bonne conclusion à son histoire.

Le retour réussi de Hayden Christensen en Anakin Skywalker donne bien sûr envie de revoir ce personnage, en fantôme de Force, en hologramme, ou bien lors d’un flashback quelconque. Peut-être qu’il sera là, dans le monde entre les mondes, si ce n’est pas par ce chemin-là que Sabine et Ahsoka rentreront dans leur galaxie. Ou peut-être aura-t-il un rôle à jouer vis-à-vis de la quête de Baylan Skoll. Ses projets auront sûrement des implications graves pour la Force.

Si l’on ne revoit pas Anakin Skywalker dans la série Ahsoka, probablement sera-t-il là dans le film qui viendra conclure le mandoverse, cet univers partagé entre Ahsoka, Le Livre de Boba Fett et The Mandalorian. Les fans, en tout cas, sont demandeurs de plus d’Hayden Christensen. La performance notable de l’actrice Ariana Greenblatt, qui joue Ahsoka durant un flashback à l’adolescence, mérite de se pencher sur l’idée d’une mini-série sur eux deux, au temps de la guerre des clones…

L’élu, de retour. // Source : Lucasfilm

Verra-t-on les héros de la trilogie originale de Star Wars dans Ahsoka ?

À cette question, la réponse pourrait être déjà donnée. Après tout, on voit C-3PO dans un épisode de la série. Idem pour Mon Mothma et Ackbar, même si ce sont des personnages secondaires. Comme tout se passe quelques années à peine après la bataille d’Endor, les Luke Skywalker, Han Solo, Lando Calrissian, Chewbacca, Leia Organa et autres R2-D2 sont toujours vivants. Et Luke apparaît dans d’autres séries se passant à la même période.

Avec le retour de Thrawn, qui est une menace majeure pour la galaxie, le retour des héros serait justifié pour défendre ce qu’ils ont bâti après avoir renversé l’Empire. On se trouve toutefois face à une problématique : les acteurs et actrices qui ont joué ces personnages sont trop âgés pour reprendre leur rôle. Certains sont hélas décédés, à l’image de Carrie Fisher et Peter Mayhew. D’autres n’ont pas forcément envie de rempiler encore et encore, comme Harrison Ford.

S’il est question de convoquer les personnages de la trilogie originale, trois options sont envisageables : distribuer les rôles à un nouveau casting, en prenant garde à avoir des visages aussi proches que possible des originaux. Mobiliser des techniques de deepfake pour réutiliser les visages des acteurs et des actrices de la trilogie originale, quand ils étaient jeunes, sur d’autres acteurs. Ou bien les rajeunir numériquement (« de-aging ») pour ceux qui rempilent.

L’emploi du deepfake a déjà eu lieu dans Star Wars pour Luke Skywalker. // Source : Lucasfilm

Qui reprendra le rôle de Baylan Skoll ?

C’est la question la plus triste de ce récapitulatif, mais il faudra bien y apporter une réponse. L’acteur britannique Ray Stevenson est malheureusement décédé le 21 mai 2023 à l’âge de 58 ans. Il n’aura pas pu voir l’incroyable accueil que le public a réservé à son personnage, Baylan Skoll. Son interprétation du Jedi déchu a fait pour ainsi dire l’unanimité. Et, en plus, ce rôle s’est épanoui dans une série TV jugée de qualité. C’est en tout cas l’une des meilleures de Star Wars.

Problème : l’histoire de Baylan Skoll n’est pas achevée. Il est toujours vivant à la fin de la saison une et il est improbable de penser que la production va juste sortie ce personnage de l’histoire sans aucune explication. En outre, beaucoup vont espérer une fin grandiose, à la hauteur de l’impression qu’a laissé ce personnage. Un combat épique contre Ahsoka Tano était d’ailleurs l’une des prédictions des fans, quand il s’agissait d’imaginer un moyen de « sortir » le héros de l’intrigue.

Comme pour les personnages de la trilogie originale, la production a deux options. Elle peut recaster le rôle. Des acteurs comme Graham McTavish, Liev Schrieber, Iain Glen, Sean Bean et Gerard Butler ont une morphologie qui pourrait coller. Idem pour Russell Crowe ou Brendan Gleeson. En tout cas, ce sont des noms qui circulent chez les fans. Autre solution : utiliser là encore du deepfake, si la famille du défunt n’est pas opposée à ce subterfuge.

