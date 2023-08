Ahsoka vient d’arriver en SVOD sur Disney+. Deux épisodes sont sortis. La série est-elle toutefois assez accessible sans tout connaître de Star Wars, en particulier sans avoir vu Rebels ?

Avec deux épisodes sortis dès la première semaine de diffusion, Disney+ a ravi les fans de Star Wars qui attendaient Ahsoka : ils ont pu immédiatement voir pas moins d’un quart de la série, qui comptera en tout huit épisodes (en attendant une probable saison deux). Les suivants seront diffusés chaque semaine, sur le site de SVOD du géant du divertissement.

Pour les fans, justement, ces deux épisodes ont été globalement accueillis avec beaucoup d’enthousiasme : nombreux sont ceux et celles qui ont salué la bonne facture de la série, avec une plaisante mise en scène, des dialogues bien écrits, de l’action, une touche d’humour. Mais surtout, il y a eu le plaisir de retrouver des personnages croisés dans The Clone Wars et, surtout, Rebels.

Il y a de l’action dans Ahsoka ! // Source : Lucasfilms/Disney+

Peut-on apprécier Ahsoka sans avoir vu les séries animées Rebels et The Clone Wars ?

Mais ce qui est vrai pour un fan l’est-il pour n’importe quel téléspectateur ? Peut-on profiter de la série sans connaître Star Wars sur le bout des doigts et, en particulier, sans avoir vu les précédentes séries ? Des guides de survie existent bien sûr, afin de dire aux internautes quels épisodes il vaut mieux regarder pour connaître le passé des personnages dans les (très) grandes lignes.

Disons-le d’emblée : se lancer dans Ahsoka sans avoir vu au préalable les deux séries d’animation n’est pas fondamentalement handicapant. Chez Numerama, deux personnes ayant découvert la série sans savoir tout le background ont quand même pu apprécier l’intrigue malgré tout. Cependant, l’une et l’autre ont admis qu’il y avait beaucoup de points qui leur ont échappé.

Sabine Wren dans Rebels. // Source : Lucasfilms

Une nuance : cette observation est vraie si on a les connaissances de base de Star Wars. Si vous vous lancez sans rien connaître de cet univers (qui sont les Jedis et les Siths, où en est la galaxie au moment de l’histoire, qu’est-ce que l’Empire, etc), les zones d’ombre et les incompréhensions devraient être légion. Ahsoka n’est pas le point d’entrée idéal pour découvrir Star Wars.

Cela étant, il y a inévitablement de nombreuses références qui vous échapperont si vous prenez le train en marche, même si vous êtes familier de l’œuvre de space opera. Le plus regrettable, sans doute, est de ne pas saisir toute la dynamique des personnages entre eux, le poids du passé dans leur rapport d’aujourd’hui et les frustrations, voire les blessures, encore présentes.

Vous ne saurez pas non plus pourquoi tout le monde s’obstine à chercher à un certain Ezra Bridger, sans avoir vu Rebels. Pourquoi il a l’air si important pour Ahsoka Tano, Sabine Wren et Hera Syndulla. D’ailleurs, vous ne saurez pas non plus qui c’est, et tous les sous-entendus vous passeront au-dessus. Pourquoi diable y a-t-il une tension entre Ahsoka et Sabine, par exemple ?

Sabine Wren dans la série Star Wars live-action Ahsoka. // Source : Disney+/Lucasfilms

Il y a évidemment de nombreuses ressources en ligne qui vous permettent de vous éclairer : des résumés biographiques d’Ahsoka Tano ou de Sabine Wren, pour n’en citer que deux. Des explications sur l’importance d’Ezra Bridger, qui est à la fois très important pour Sabine, mais aussi pour Ahsoka : ce personnage permet en effet de justifier l’absence de la Jedi dans les films.

Il n’empêche : cela ne remplacera pas complètement un visionnage des séries, et les émotions qui vont avec. Vous ne saisirez pas les implications du mémorial sur Lothal sans avoir vu la fin de Rebels. Vous manquerez l’origine des sabres laser blancs d’Ahsoka. Et vous ne saisirez pas toute l’importance et tout le jeu que représente Thrawn, le futur grand méchant de Star Wars.

Bien sûr, ces trous devraient être progressivement comblés par la série. On ne sait pas encore ce que narreront les six prochains épisodes, mais il est à parier que la production s’est évertuée à demeurer accessible même pour les fans qui n’ont pas tout vu. Parmi eux, certains se contentent des films et des séries en prises de vues réelles, ignorant tout le reste — comme l’animation.

Pour aller plus loin Ahsoka bouscule une théorie de Star Wars vieille de 50 ans

Ahsoka dans la série Star Wars dédiée. // Source : Disney+/Lucasfilms

Reste enfin la difficulté de la temporalité : Ahsoka se passe des dizaines d’années après les évènements de Rebels. Un écart qui peut échapper à une partie du public qui n’est pas très au fait de la chronologie de la saga et qui pourrait s’avérer un peu déstabilisant au moment d’assembler les pièces du puzzle pour saisir ce qui se passe.

Si l’on compare avec la série The Mandalorian, qui a introduit un personnage inédit, ou Andor, qui retrace la genèse d’un personnage, Ahsoka est peut-être un peu plus difficile à appréhender : dans The Mandalorian, le personnage n’existait pas et il y avait tout à inventer. Pour Andor, on revient sur les origines du héros. Dans Ahsoka, on fait face à des héros déjà bien établis.

Il reste maintenant à voir comment la série va se débrouiller pour éclaircir celles et ceux qui suivent ponctuellement Star Wars. On peut raisonnablement avoir confiance : après tout, l’histoire de Star Wars, c’est aussi l’histoire d’une saga qui a été dès le début racontée dans le désordre, avec un premier film qui s’est avéré être… l’épisode IV.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.