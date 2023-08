La nouvelle série Star Wars, diffusée sur Star Wars à partir du 23 août 2023, va suivre les aventures de la Jedi Ahsoka Tano. Mais quand se déroule-t-elle par rapport à l’univers de Star Wars ?

Ahsoka est diffusée en exclusivité en France sur Disney+ à partir du 23 août 2023. Vous pouvez vous abonner de plusieurs façons : Sur le site de Disney+ avec l’abonnement d’un an à 89,90€ ou 8,99€ par mois

Dans les offres Canal+ à partir de 21,99€ par mois.

La Force est avec elle : Ahsoka a enfin droit à sa propre série en prise de vues réelles. Après avoir été confinée aux séries animées, parfois boudées du grand public, puis aux rôles secondaires dans The Mandalorian et dans Le Livre de Boba Fett, la Jedi a enfin son heure de gloire.

Dans la série éponyme, Ahsoka Tano aura le rôle principal, et elle devra affronter l’un des personnages les plus mythiques de l’univers étendu de Star Wars : le grand amiral Thrawn. Étant donné qu’elle est apparue dans les séries de Boba Fett et du Mandalorien, il n’est pas impossible qu’on recroise certains personnages vus dans les sagas précédentes.

Avant de pouvoir profiter des aventures de la Jedi, il faut cependant répondre à une question importante et dont la réponse n’est pas toujours évidente : quand est-ce que se déroulent les aventures d’Ahsoka Tano dans l’univers de Star Wars ?

Ahsoka Tano. // Source : Disney+

Quand ont lieu les épisodes de la série Ahsoka Tano dans l’univers de Star Wars ?

Star Wars est une saga cultissime du cinéma pour plusieurs raisons, mais l’ordre dans lequel il faut regarder les différents films et séries n’est pas toujours très évident. Avec la sortie d’Ahsoka, la même question se repose donc : à quel moment la série se situe-t-elle par rapport aux films ?

Pour répondre de manière simple, la série Ahsoka se déroule peu de temps après le film VI, Le Retour du Jedi, soit après la défaite de l’Empire face à la rébellion menée par Leia Organa, Luke Skywalker et Han Solo. Pour être plus précis, la série Ahsoka se déroule en même temps que The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett. Les trois séries sont liées, notamment parce que tous les personnages se croisent, c’est d’ailleurs pour cela qu’on parle de mandoverse (un film viendra d’ailleurs conclure les aventures de nos héros).

La série se déroule donc après la trilogie originale de Star Wars, les épisodes IV, V et VI, qui racontent la rébellion contre l’Empire, et après la prélogie, soit les épisodes I, II et III, qui racontent la prise de pouvoir des Sith et la fin de la République. Elle se situe cependant avant les derniers films sortis au cinéma, c’est-à-dire les épisodes VII, VIII et IX, qu’on appelle la postlogie.

Ahsoka a assisté à de nombreux évènements dans l’histoire de la galaxie. // Source : Disney+

Pour récapituler : l’histoire d’Ahsoka Tano se déroule après la mort de l’empereur Palpatine et de Dark Vador, alors que l’Alliance rebelle vient de gagner — mais avant l’avènement du Premier Ordre, et le début de l’histoire de Rey.

L’histoire d’Ahsoka Tano commence avant

Il est cependant important de rappeler que l’histoire du personnage Ahsoka Tano commence avant. La Jedi fait sa première apparition dans le film animé The Clone Wars, sorti en 2008 et qui raconte la suite de l’épisode II, L’Attaque des Clones. Elle a alors 14 ans, et vient de commencer sa formation de Jedi — et elle va faire la rencontre d’Anakin Skywalker, qui va devenir son mentor.

Son personnage est développé au cours d’autres séries, que nous vous conseillons de regarder si vous avez le temps, notamment The Clones Wars : la série, Tales of the Jedi, et Rebels. Bien qu’elle n’apparaisse jamais dans les films, son histoire se déroule en même temps que les évènements des épisodes II, III, IV, V et VI. Ahsoka Tano a donc traversé l’une des périodes les plus troubles de l’histoire de la galaxie.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.