Une scène dans l’épisode 3 d’Ahsoka contient un élément important pour la suite de la série : des animaux particuliers sont probablement la clé du mystère.

Ahsoka n’en finit pas de nous surprendre. La série Star Wars vient de diffuser son 3e épisode sur Disney+, et bouscule, encore une fois, les choses. Après avoir remis en question une théorie Star Wars vieille de plus de 50 ans avec les deux premiers épisodes, Ahsoka continue dans cette voie et apporte, avec ce nouvel épisode, encore plus de précisions sur l’avenir de la Jedi et de Sabine.

L’épisode nous éclaire surtout ce qu’il est advenu de deux autres figures qui devraient jouer un rôle central dans les futurs épisodes de la série : Ezra Bridger, et le Grand Amiral Thrawn. Attention, la suite de l’article contient des spoilers : ne continuez pas de lire si vous voulez découvrir pas vous-même l’épisode.

Attention, spoilers ! // Source : Numerama

Les purrgils, la clé de la disparition d’Ezra et de Thrawn

Les animaux en question ne sont autres que les purrgils — ces énormes bêtes mi-baleine mi-poulpe, volantes et aux tentacules gigantesques que l’on voit vers la fin de l’épisode. Alors qu’Ahsoka et Sabine essayent d’échapper à l’attaque de Shin Hati, la mystérieuse antagoniste de la série, la Jedi et son apprentie se retrouvent nez à nez avec les colossales créatures. Elles arrivent ensuite à s’échapper et à semer leurs assaillants en se perdant à travers les tentacules des purrgils.

Ce n’est pas la première fois que l’on rencontre ces animaux dans Star Wars. Dans The Mandalorian, le jeune Grogu en voit lorsqu’un saut dans l’hyperespace, et semble émerveillé. Les purrgils sont également apparus dans la série Rebels, où ces baleines galactiques tiennent un rôle très important — et c’est justement pour cela qu’elles sont aujourd’hui si importantes.

Après avoir échappé aux sbires de Shin Hati, Sabine explique à Ahsoka qu’elle n’avait plus « vu ces créatures depuis le jour où Ezra a disparu ». Ezra est ami de l’apprentie Jedi, un personnage disparu depuis plusieurs années après s’être sacrifié pour sauver sa planète Lothal.

Coucou les purrgils // Source : Disney+ / Lucasfilm

À la fin de Rebels, alors qu’il affronte la flotte du Grand amiral Thrawn, il appelle avec la Force une horde de purrgils, qui détruisent plusieurs navires ennemis. Mais en reportant, les purrgils emportent également avec eux un vaisseau, dans lequel se trouvaient Thrawn et Ezra. En voir est donc un indice important sur la suite de l’histoire, d’autant plus que ce n’est pas tout.

Comme l’explique le robot Huyang aux héroïnes, « les archives Jedi mentionnaient l’existence de routes hyperspatiales intergalactiques qui suivaient les routes migratoires de baleine stellaire, appelées purrgils ». Exactement comme celles qu’elles viennent de voir.

La présence des purrgils, couplée avec celle de l’anneau en train d’être construit en orbite de la planète n’est donc pas un hasard : il s’agit bien d’un vaste plan pour retrouver Thrawn — mais peut-être, aussi retrouver Ezra. La série se dirige toujours plus vers une destination où aucune autre oeuvre de Star Wars n’est jamais allée : dans une autre galaxie.

