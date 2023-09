Plusieurs personnages de la trilogie originale sont visibles au fil des séries Star Wars. Certains sont évidents. D’autres sont moins simples à repérer. Dans l’épisode 7 d’Ahsoka, un célèbre héros de l’Alliance a pu être manqué.

C’est un constat que vous avez peut-être fait de vous-même depuis le début du mandoverse : il y a plusieurs personnages de la trilogie originale que l’on croise dans les séries. C’est vrai dans The Mandalorian et dans Le Livre de Boba Fett, mais aussi dans Ahsoka. Luke Skywalker, Mon Mothma, R2-D2 sont trois exemples, avec des temps d’écran variables.

L’épisode sept d’Ahsoka a poursuivi sur cette lancée, avec un célèbre robot doré à l’allure humanoïde. Vous le connaissez certainement : c’est un droïde protocolaire qui connait six millions de formes de communication. Mais, ce n’est pas de lui dont il est question ici. Après tout, son nom est donné à l’écran. Il n’y a donc rien à expliquer de particulier.

Ce n’est pas le cas, par contre, d’un autre personnage qui se trouve en arrière-plan.

La suite contient des spoilers.

Attention, spoilers ! // Source : Numerama

Un célèbre amiral, mais du côté de l’Alliance

La scène se passe donc sur Coruscant, la capitale de la Nouvelle République, lors d’une session qui revient sur les récents agissements de la générale Hera Syndulla. Le cheffe militaire est mise en accusation par un sénateur, siégeant dans cette commission, que Mon Mothma préside. Ailleurs, on distingue d’autres responsables, humains ou non.

C’est durant cette séquence, qui a lieu au début de l’épisode sept, que les fans ont repéré un extraterrestre à l’allure bien familière. Et pour cause : il s’agit de l’amiral Ackbar, l’un des plus hauts gradés militaires de l’Alliance, lors de la guerre contre l’Empire galactique. C’est lui qui, notamment, dirigeait la flotte rebelle durant la bataille d’Endor, qui a scellé le destin de la galaxie.

Ackbar, à gauche. // Source : Lucasfilm

Tout, en effet, concorde : la même peau lisse, mouchetée de taches sombres. Les mêmes yeux globuleux noirs, sur fond jaune ; le même vêtement blanc marqué d’un ourlet sur le col ; la même chemise blanche dessous ; les mêmes insignes accrochés sur la poitrine (à ceci près qu’il y a un insigne de plus sur le vêtement que l’on voit dans l’épisode sept)…

La présence d’Ackbar est d’autant plus crédible que l’amiral est forcément en vie à cette époque. Ahsoka se passe quelques années à peine après la bataille d’Endor et on sait que le mon calamarien — c’est le nom de son espèce — ne décédera que bien plus tard, durant une scène de l’épisode VIII (Les Derniers Jedi). Et compte tenu des circonstances, sa présence à ce conseil est pertinent.

Le comparatif entre l’épisode 7 d’Ahsoka et le film Le Retour du Jedi. // Source : StarWars0nly

Pour la petite histoire, des fans avaient déjà cru apercevoir Ackbar dans un autre épisode d’Ahsoka, à la fin août, lorsque la série a fait ses débuts en streaming sur Disney+. Toutefois, la présence de l’amiral n’a jamais été bien claire à ce moment-là, même si d’autres indices sont allés dans ce sens — il a été question du Home One, le nom du vaisseau qu’a commandé l’amiral.

Dans une autre série, The Mandalorian, ce n’est cette fois pas Ackbar qui a été mis en scène, mais sa plus célèbre tirade : « it’s a trap », soit en français « c’est un piège ». Elle avait été prononcée durant la bataille d’Endor, au moment de l’encerclement des forces rebelles. La scène avait été montée pour reprendre la phrase avec la caméra s’arrêtant sur un mon calamarien. Astucieux.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Le futur de Numerama arrive bientôt ! Mais avant ça, on a besoin de vous. Vous avez 3 minutes ? Répondez à notre enquête

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.