L’épisode 8 de la série Ahsoka, le dernier de la saison 1, convoque une arme spéciale. Si vous avez déjà vu la série The Clone Wars, peut-être l’avez-vous déjà identifiée.

Il n’y a pas que des sabres laser ou des blasters dans Star Wars. Parfois, d’autres armes tout à fait apparaissent à l’écran. Vous vous souvenez certainement du fameux sabre noir, que l’on découvre pour la première fois en prises de vues réelles à la fin de la première saison de The Mandalorian. Il a été un élément important de l’intrigue au fil des saisons.

La série Ahsoka a aussi été l’occasion de faire apparaître une arme particulière. Une arme pas tout à fait nouvelle dans l’univers de Star Wars, car elle a déjà été mise en scène dans la série animée The Clone Wars, en particulier lors de la saison six, à l’épisode neuf intitulé Les Disparus, deuxième partie. Celui-ci a été diffusé en 2014 pour la première fois.

La suite contient des spoilers.

Attention, spoilers ! // Source : Numerama

L’épée de Talzin dans Ahsoka

La scène se déroule dans les premières minutes. Les sorcières de Dathomir ont gratifié Morgan Elsbeth d’un nouveau type de pouvoir, le « don des ténèbres », en lui marquant le visage. C’est alors que le trio fait apparaître du néant une arme. Dans un tourbillon de flammes vertes et de fumées noires, une épée se matérialise. L’épée de Talzin.

Cette épée, Morgan Elsbeth va s’en servir, et avec une dextérité certaine. Elle va tenir tête à Ahsoka en combat singulier. Les deux femmes s’étaient déjà affrontées dans une scène de The Mandalorian, mais les circonstances étaient différentes. À l’époque, Morgan Elsbeth maniait une lance en beskar, un matériau capable de résister à une lame de sabre laser.

L’invocation de l’épée de Talzin. // Source : Lucasfilm

Il s’avère que cette épée de Talzin est tout aussi apte à encaisser de pareils coups. On ignore de quoi est composée cette épée. Historiquement, Star Wars a mis en scène des matériaux capables de résister à un sabre laser. Le beskar, que l’on retrouve dans l’armure du Mandalorien, en est un. Le cortosis et le phrik aussi, mais ils sont désormais non-canons.

Bien qu’ayant une adresse admirable, Morgan ne parviendra pas à vaincre Ahsoka Tano. Néanmoins, elle réussira à trancher l’un de ses deux sabres laser blancs durant le combat. Ahsoka, elle, parviendra à désarmer Morgan Elsbeth un court instant, le temps de lui porter un coup fatal. Une fois lâchée par Morgan, l’épée a cessé de dégager ses flammes vertes.

Ce que l’on sait, au regard du nom prononcé par les trois sorcières, c’est que cette lame a appartenu à Talzin, qui n’est autre que la Mère des Sœurs de la Nuit de Dathomir. C’est la caste mystérieuse de sorcières à laquelle appartiennent les trois femmes vêtues de rouge dans Ahsoka, mais aussi Morgan Elsbeth. Elle en est en tout cas très proche.

L’épée rivalise avec le sabre laser. // Source : Lucasfilm

Une épée invoquée par la Mère Talzin

C’est dans l’épisode de The Clone Wars que l’on assiste à la première mise en œuvre de cette épée, et lors d’un affrontement mémorable. La Mère Talzin s’est retrouvée face au maître Jedi Mace Windu sur la planète Zardossa Stix. Sur un plan chronologique, le combat se trouve entre les épisodes II et III des films de Star Wars, en pleine guerre des clones.

Talzin avait invoqué cette épée de la même manière que le trio des sorcières dans Ahsoka. Cependant, elle n’avait pas donné à cette arme de nom particulier. De toute évidence, cette matérialisation est une compétence transmise entre les Sœurs de la Nuit. En revanche, on ignore pourquoi c’est spécifiquement l’arme de Talzin qui a été appelée et pas une autre.

La Mère Talzin faisant face à Mace Windu. // Source : Lucasfilm

Cette lame, qui dégage un feu verdâtre quand elle est maniée par Morgan Elsbeth, paraît faire écho aux « katanas Jedi ». Avant l’émergence des sabres laser, les chevaliers Jedi utilisaient des lames imprégnées de Force. Celles-ci se mettaient alors à luire d’une certaine couleur. Cette aura variait selon le profil de la personne qui s’en servait.

On peut supposer que cette lame de Talzin découle d’une façon ou d’une autre de ces lames imprégnées de Force. Est-ce que cette lame est aussi ancienne que ces katanas Jedi (qui ne sont plus canons) ou a-t-elle été fabriquée en s’en inspirant ? Après tout, les sorcières de Dathomir ont des compétences liées à la Force, tout comme les Jedis et les Siths.

Ce sont des hypothèses pour l’heure, mais ça ne serait pas surprenant. On sait que les Sœurs de la Nuit sont une secte très ancienne et qu’elles ont certainement dû s’adapter pour survivre sur la planète Dathomir, mais aussi pour éventuellement faire face aux Jedis et aux Siths, en développant un armement à même de pouvoir rivaliser avec des katanas puis des sabres laser.

On ignore également pourquoi les trois sorcières n’ont confié cette lame à Morgan qu’après le rituel. Peut-être fallait-il qu’elle atteigne un certain niveau pour être en mesure de manipuler l’arme ? Après tout, elle a un profil surnaturel, alors que la lance en beskar que Morgan Elsbeth maniait autrefois était naturelle. Ce qui pourrait aussi expliquer le dégagement de flammes vertes.

Ces questions restent pour l’heure sans réponse. Peut-être devront-elles attendre la saison 2, à supposer que l’on revoie un jour l’épée de Talzin.

