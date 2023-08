La série Ahsoka arrive en août sur Disney+. Il y a plusieurs points à avoir en tête avant de découvrir les péripéties de la Jedi, surtout si vous ne connaissez pas son histoire.

En août, Disney+ accueillera les premiers épisodes de la série Ahsoka, qui est très attendue par les fans de Star Wars. Ces derniers sont certainement intarissables au sujet de cette Jedi, qui appartient à l’espèce Togruta. Mais pour celles et ceux qui ne sont pas très pointus sur cet univers, il y a plusieurs éléments notables qu’il vaut mieux avoir en tête.

Un personnage né dans un film d’animation

Avant d’être incarnée dans la série par l’actrice américaine Rosario Dawson, Ahsoka Tano était avant tout un personnage d’animation. Sa toute première apparition date de 2008, avec plusieurs scènes dans Star Wars: The Clone Wars. Par la suite, son histoire a été développée dans d’autres médias, notamment trois séries d’animation : The Clone Wars, Rebels et Tales of the Jedi.

C’est une jeune Ahsoka que l’on découvre dans le film The Clone Wars. // Source : Lucasfilm

Sa naissance et sa jeunesse sont racontées dans Tales of the Jedi

Depuis son introduction dans l’univers de Star Wars, la vie d’Ahsoka Tano s’avère plutôt bien documentée. Tales of the Jedi, dont la première saison est sortie en 2022, revient notamment sur les premières années de la jeune Togruta. Les séries suivantes ainsi que le film s’attardent davantage sur sa formation d’apprentie Jedi, au moment où la guerre des clones éclate.

C’est l’ancienne disciple d’Anakin Skywalker

Ahsoka Tano est une Jedi émérite, dont la formation n’a pas pu être achevée. Elle a néanmoins eu un formateur de talent : Anakin Skywalker. L’ex-padawan d’Obi-Wan Kenobi a essayé d’inculquer, à sa manière, ce qu’il convient de savoir quant au maniement du sabre-laser, mais aussi de la Force. Hélas, Anakin Skywalker finira par sombrer dans le Côté Obscur, devenant Dark Vador.

Ahsoka Tano, à gauche, revoyant un hologramme d’Anakin Skywalker. // Source : Lucasfilm

Ahsoka se passe entre les films VI (Le Retour du Jedi) et VII (Le Réveil de la Force)

La série Ahsoka se déroulera entre la trilogie originale, projetée entre 1977 et 1983, et la postlogie, qui a été diffusée de 2015 à 2019. Chronologiquement, elle va se dérouler des années après les principales péripéties qu’a connues l’héroïne Togruta et que l’on peut suivre dans The Clone Wars (film et série) et Rebels (série). Ahsoka est donc beaucoup plus âgée, mûre et expérimentée.

Ahsoka fait partie du mandoverse

Plusieurs séries télévisées sur Star Wars sont liées les unes autres autres. La série centrale est The Mandalorian, qui compte trois saisons, tandis qu’une quatrième est en chantier. Autour d’elle gravitent Le Livre de Boba Fett (une saison) et Ahsoka (une saison, en attendant une suite). Il est prévu un film au cinéma pour conclure le mandoverse, au cours de la décennie 2020.

Ahsoka a commencé ses péripéties en live action dans deux autres séries. // Source : Disney+

Le grand méchant Thrawn est né dans un roman

Mitth’raw’nuruodo, alias Thrawn, est manifestement le prochain grand méchant de la licence Star Wars — en tout cas pour la série Ahsoka et pour le film qui refermera le mandoverse. Mais avant d’être un personnage incarné à l’écran par l’acteur Lars Mikkelsen, c’était un personnage de roman. Il apparaît d’abord dans L’Héritier de l’Empire, premier tome d’une trilogie écrite par Timothy Zahn.

Il y a une « explication » justifiant son absence dans la trilogie

Ahsoka est un personnage inventé en 2008, des décennies après la trilogie originale. Cependant, ses aventures se passent avant. Pour résoudre ce conflit et expliquer pourquoi cette Jedi n’aide pas la rébellion contre l’Empire, on lui a inventé une quête à travers la galaxie pour retrouver un proche disparu. C’est pour cela qu’on ne la voit pas dans les films.

Ahsoka ne participe pas à la lutte contre l’Empire galactique. // Source : Lucasfilm

Ahsoka a fait ses débuts « réels » dans deux autres séries

Ce n’est pas avec la série Ahsoka que ce personnage fera ses débuts dans un média en prises de vues réelles. En fait, la Jedi a fait ses débuts sous les traits de l’actrice Rosario Dawson dans un épisode de The Mandalorian (épisode 5, saison 2) et dans un épisode du Livre de Boba Fett (épisode 6, saison 1). Ils ont été respectivement diffusés en novembre 2020 et février 2022.

Son destin est peut-être déjà scellé

Ahsoka n’apparaît dans un aucun film Star Wars à ce jour. Du moins, dans aucun film en prises de vues réelles (il y a certes le long-métrage d’animation). Il existe toutefois une scène subtile à la toute fin de l’épisode IX — L’Ascension de Skywalker — dans laquelle on entend sa voix, à travers la Force. Cela pourrait justement être un indice fort sur sa destinée (gare aux spoilers).

Un indice sur la destinée d’Ahsoka existe dans le troisième film de la troisième trilogie. // Source : Lucasfilm

