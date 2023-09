Le troisième épisode d’Ahsoka contient un clin d’œil à un personnage de l’univers étendu de Star Wars. Un héros au destin tragique.

Diffusé le 30 août sur Disney+, le troisième épisode de la série Ahsoka contient inévitablement des clins d’œil et des références plus ou moins accessibles aux fans, selon leur degré de nerdisme. La « lignée de Jedi peu conventionnels » à laquelle est associée Ahsoka Tano relève de ces sous-entendus. Mais il y en a d’autres, dont l’un plonge directement dans l’univers étendu.

Avant de poursuivre la lecture, une mise en garde : il est nécessaire de parler du contenu de l’épisode 3. Il y aura donc des spoilers (mineurs). Si vous ne l’avez pas encore vu, nous vous invitons à revenir plus tard. Vous pouvez aussi vous plonger dans nos autres papiers, en particulier pour savoir que voir de Star Wars avant de vous lancer dans la série.

Prenez garde si vous allez plus loin, des spoilers arrivent. // Source : LucasFilm / Disney+

Jacen Syndulla n’est pas inconnu

Au détour d’une scène de l’épisode 3, on découvre Hera Syndulla (incarnée par Mary Elizabeth Winstead) en pleine discussion avec quelques sénateurs ainsi que la chancelière Mon Mothma (Genevieve O’Reilly). À l’issue de la réunion, Hera est alors rattrapée par un jeune enfant répondant au nom de Jacen Syndulla. C’est son fils, qu’elle a eu avec le chevalier Jedi Kanan Jarrus.

Pour qui a vu Rebels, Jacen Syndulla (joué par Evan Whitten) n’est pas inconnu. Il apparaît dans les tout derniers épisodes de la série, mais son importance est excessivement anecdotique. Rien de bien étonnant, après tout : son histoire reste à construire, car ce n’est aujourd’hui qu’un enfant. Les éléments biographiques le concernant sont encore très chiches.

Jacen Syndulla. // Source : Lucasfilm

Ce qui est plus intéressant, en revanche, c’est son nom — plus exactement, son prénom.

Jacen Solo, alors Jedi. // Source : Couveture du roman Réunion

Celui-ci constitue un clin d’œil à un personnage de l’univers étendu — que Disney regroupe désormais sous l’appellation « légendes ». Il s’agit de l’ensemble des aventures vécues par les héros de Star Wars avant le rachat de Lucasfilm par Disney, en 2012. Toutes ces aventures ne font plus partie du canon, à l’exception des films et des séries.

Ce personnage en question est Jacen Solo, l’un des trois enfants de Han Solo et Léia Organa — les deux autres étant Jaina et Anakin (oui, c’est le même nom que l’Anakin que vous connaissez déjà). Jacen Solo, dans l’univers étendu, a suivi une trajectoire complexe. Fils aîné de Léia et Han, frère jumeau de Jaina, sa sœur, il sera transformé par la guerre contre les Yuuzhan Vongs.

D’abord initié selon les préceptes de l’ordre Jedi, Jacen Solo finira par embrasser le côté obscur de la Force et suivre la voie des Siths. Connu plus tard sous le nom de Dark Caedus, il commettra plusieurs atrocités : il tuera l’épouse de Luke Skywalker, Mara Jade, torturera Ben Skywalker, son ex-apprenti et fils de Luke et Mara Jade, et aura une autre apprentie Sith, Tahiri Veila.

Jaina contre Caedus. // Source : Legacy of the Force: Invincible

Cette trajectoire terrible, qui rappelle inévitablement celle d’Anakin Skywalker (qui a aussi chuté comme Jedi avant de renaître en Sith), prendra fin avant un assaut contre le repaire de Jacen / Caedus. C’est Jaina Solo, dans un duel contre son frère, qui portera le coup fatal. À ce moment-là, Jaina était l’unique enfant survivant de Han et Léia (Anakin étant mort bien avant contre les Yuuzhan Vongs).

On sait depuis plusieurs années que Jacen Syndulla a été nommé ainsi pour placer un petit easter egg en référence à Jacen Solo. On ne sait évidemment pas si le jeune garçon suivra la même trajectoire funeste que son « modèle ». Comme il descend lui-même d’un Jedi, Kanan Jarrus, peut-être aura-t-il hérité de la même sensibilité à la Force que son père. Cela reste à voir.

Pour la petite histoire, Ben Solo, alias Kylo Ren, est aussi une inspiration indirecte de Jacen. Dans l’histoire officielle, il est le fils de Léia et Han, mais il n’a ni frère, ni sœur. Disciple de Luke Skywalker, il va lui aussi basculer dans le côté obscur de la Force. Il n’est pas impossible que ce Jacen Syndulla réapparaisse plus tard dans la saga. Peut-être dans le film centré autour de Rey ?

