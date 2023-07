Lucasfilm et Disney attendent de voir le succès de la saison 1 d’Ahsoka avant de se décider sur la commande une suite.

La série Ahsoka sera projetée sur Disney+ à compter du 23 août, à raison d’un épisode par semaine sur la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD). Le personnage, très apprécié des fans de Star Wars, est appelé à jouer un rôle prépondérant dans le mandoverse, cet univers partagé avec les autres séries The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett.

Ce mandoverse, ou mandalorianverse, devrait connaître son climax avec l’un des trois nouveaux films Star Wars annoncés par Disney ce printemps. Ce film, réalisé par Dave Filoni et prévu pour le cinéma, doit clore l’arc narratif autour de Din Djarin et Grogu, et tout ce qui a été développé autour. Chronologiquement, il va se situer entre les épisodes VI et VII.

La série Ahsoka est-elle renouvelée ?

The Mandalorian a déjà eu droit à trois saisons, et une saison quatre est sur les rails. Le Livre de Boba Fett est pour l’instant moins bien loti : la série n’a eu droit qu’à une seule saison. Et pour Ahsoka, alors ? Y aura-t-il une deuxième saison ? En date du 25 juillet 2023, aucune annonce officielle en ce sens n’a été communiquée par Disney ou par Lucasfilm, qui gère la licence Star Wars.

Ahsoka, sabres en main. // Source : Lucasfilm

En avril, The Hollywood Reporter expliquait que la décision de renouveler Ahsoka allait dépendre du succès d’audience de la saison une. Si les performances sont assez élevées, alors une saison deux sera mise en chantier. L’incertitude sera levée à la fin août et début septembre, lorsque l’on connaîtra les scores de visionnage des premiers épisodes.

La bonne nouvelle, c’est que Rosario Dawson, l’actrice qui incarne Ahsoka Tano, est enthousiaste à l’idée de continuer à faire vivre ce personnage à l’écran. Citée par le magazine Empire en juin, elle a déclaré en plaisantant avoir « préparé [ses] packs de glace pour la saison 2 et les suivantes ! », soulignant indirectement l’engagement physique qu’elle a mis dans ce rôle.

Quand sortirait la saison 2 d’Ahsoka ?

Si une saison 2 était officiellement commandée, il faudrait d’abord l’écrire, si ce n’est pas déjà fait, puis la tourner et faire toute la postproduction. Dans la mesure où l’on est déjà mi-2023, le tournage ne semble pas envisageable avant 2024. Une sortie de la saison pourrait survenir au mieux en fin d’année 2024… ou bien au printemps 2025, plus vraisemblablement.

Quels personnages pour la saison 2 d’Ahsoka ?

Ahsoka, bien sûr. Il est impossible qu’elle puisse mourir dans la saison une, car la Jedi sera forcément de retour dans la suite et dans le film — si elle doit rencontrer un sort funeste, ce sera plus tard. Pour les autres, c’est le mystère absolu. Peut-être des caméos de personnages comme Boba Fett, le Mandalorien… ou pourquoi pas Luke Skywalker, au faîte de sa puissance ?

Compte tenu du casting annoncé pour la saison une, on peut aussi s’attendre à revoir Ezra Bridger, Sabine Wren et Hera Syndulla. Anakin Skywalker / Dark Vador sera peut-être également là, puisqu’il s’agit du mentor d’Ahsoka. Thrawn aussi sera au cœur de l’intrigue, car il est clairement revenu dans la licence pour être le futur grand méchant.

Y aura-t-il une saison 3 à Ahsoka ?

Attendons déjà de voir si la saison 2 sera confirmée.

