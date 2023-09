Le saut dans l’hyperspace a changé dans Ahsoka. Il n’a pas la même apparence que ce que l’on connait dans Star Wars. Une évolution qui est encore inexpliquée, mais des pistes existent.

Dans Star Wars, il est acquis que l’on peut voyager plus vite que la lumière. Cela est possible grâce à l’hyperespace, une dimension différente de l’espace-temps habituel, qui permet de couvrir des distances extrêmes en un temps raisonnable. Fort heureusement, d’ailleurs : la taille de la galaxie dans Star Wars atteint les 120 000 années-lumière.

Classiquement, le tunnel hyperspatial ressemble à un tube aux teintes froides sur les « parois » — du bleu, du blanc et du noir –, avec un point lumineux au bout. Son design a évolué au fil de Star Wars, avec un rendu plus spectaculaire dans les dernières productions, mais les bases sont restées les mêmes à chaque fois. Mais ça, c’était sans compter Ahsoka.

La suite contient des spoilers.

Attention, spoilers ! // Source : Numerama

Le saut hyperspatial a changé dans Ahsoka

Tout change dans la série. L’épisode 6 montre en effet un tunnel hyperspatial inédit de ce que l’on connaissait jusqu’à présent. Le tube dans lequel voyagent Ahsoka Tano et Huyang apparait bien moins chaotique : ce qui ressemblait à une sorte d’écume dimensionnelle a été remplacée par des lignes très droites et, surtout, colorées.

Cette séquence survient alors que la Jedi et le droïde se trouvent à bord d’un vaisseau spatial, qui est lui-même dans la gueule d’un purrgil — une espèce de baleine qui est capable de voyager plus vite que la lumière et qui peut, entre autres, passer d’une galaxie à l’autre sans aucun problème. C’est d’ailleurs vers une autre galaxie que tout le monde se rend.

Ces deux images comparées côte à côte montrent bien le changement visuel dans l’hyperespace.

L’hyperespace classique Le nouvel hyperespace.

À date, on ignore encore précisément le sens de cet hyperespace. Est-il une façon de symboliser le voyage intergalactique, en opposition au voyage interstellaire ? Jusqu’à présent, les voyages hyperspatiaux consistaient à se déplacer d’un système stellaire à l’autre, toujours dans la même galaxie. Cette fois, on sort de ce cadre et on voyage beaucoup plus loin dans l’univers.

Ces nouvelles trainées de couleur pourraient aussi suggérer qu’il y a quelque chose de différent entre les galaxies, qu’on ne trouve pas en leur sein. Cela pourrait être une façon de traduire ce phénomène concrètement, avec un visuel frappant. Ou bien est-ce une manière de retranscrire le caractère exceptionnel de ce saut spatial, qui concerne des distances encore plus vertigineuses.

Les purrgils dans l’hyperespace. // Source : Lucasfilm

Ni Ahsoka Tano ni Huyang ne semblent s’alarmer de ce changement — peut-être se sont-ils habitués au fil de leur voyage. Cependant, il est aussi possible qu’ils n’aient pas remarqué pas ce drôle d’environnement : après tout, leur vaisseau se trouve dans la gueule d’un purrgil et leur vue est bouchée par les espèces de fanons qui forment les « dents » de ces créatures.

En revanche, l’éventualité d’un design censé symboliser le vol hyperspatial dans une créature vivante est moins plausible. Lorsque Morgan Elsbeth procède à son propre saut à la fin de l’épisode 4, on peut déceler les mêmes trainées de couleur à l’écran. Il est vrai que la scène est très fugace, mais en mettant la vidéo sur pause au bon moment, c’est assez évident. Et Morgan Elsbeth se trouve dans un vaisseau spatial.

L’hyperespace aussi apparaît différent dans le saut que les vilains effectuent. // Source : Lucasfilm

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.