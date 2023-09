Les derniers instants de l’épisode 4 d’Ahsoka font revenir un personnage majeur de Star Wars. Sa présence n’est pas fortuite et s’explique bien.

Il y a, à la toute fin de l’épisode 4 de la série Ahsoka, une apparition qui depuis le début de la journée fait évidemment couler beaucoup d’encre parmi les fans de Star Wars. Rien de surprenant : c’est un personnage de tout premier plan dans la saga cinématographique. Pour ainsi dire, beaucoup de choses gravitent autour de lui. Et c’est prometteur pour la suite de la série.

Ce personnage particulier pourrait en effet être très utile pour débloquer la suite des aventures de l’héroïne Jedi — car l’intéressée se trouve dans un endroit tout à fait atypique dans Star Wars. Nous n’allons pas vous en dire plus dans l’immédiat, car il ne s’agirait pas de vous spoiler par inadvertance.

Passez l’image si vous souhaitez en savoir plus.

Attention, spoilers ! // Source : Numerama

Anakin Skywalker revient dans Ahsoka

Inutile de tergiverser plus longtemps : c’est effectivement Anakin Skywalker qui apparaît en fin d’épisode, accueillant chaleureusement Ahsoka Tano, son ancienne padawan. Les deux personnages se trouvent dans le monde entre les mondes, un plan de l’existence dans lequel le temps, la réalité, la matière et l’espace ne sont pas tout à fait régis par les mêmes règles.

Bien entendu, c’est l’acteur canadien Hayden Christensen qui apparaît sous les traits d’Anakin Skywalker, car c’est lui qui l’a incarné pour l’essentiel dans Star Wars, à la fois dans la prélogie et dans les séries en prises de vues réelles Obi-Wan Kenobi et Ahsoka — et c’est aussi son visage qui est utilisé dans The Clone Wars (film et série animée) et Rebels.

Naturellement, Anakin Skywalker apparaît dans une version qu’Ahsoka est capable de reconnaître (il n’allait pas se présenter quand il était enfant — période où c’est l’acteur américain Jake Llyod qui l’incarnait). D’ailleurs, elle le reconnaît tout de suite. Elle l’appelle « Anakin » en le voyant. Et les deux semblent heureux de se retrouver après toutes ces années.

Anakin ! // Source : Lucasfilm

Il semble au passage que le visage d’Anakin ait subi quelques retouches d’effets visuels afin de le rajeunir, comme à l’époque où l’acteur incarnait le personnage au début des années 2000. Sa peau semble lissée — un rendu que l’on percevait aussi dans la série Kenobi. Logique : vingt ans ont passé entre les films de la prélogie et ces deux séries. Il fallait bien être raccord.

On savait, avant l’épisode 4, qu’Anakin Skywalker allait revenir dans la saga, par le biais d’indiscrétions de tournage et de fuites. On s’en doutait d’autant plus que le personnage avait déjà signé son grand retour dans la saga avec Kenobi. Du fait des liens que le personnage entretient avec Ahsoka, et le retour en grâce de l’acteur chez les fans, c’était inévitable.

On ignorait, en revanche, quand et comment Anakin allait apparaître : dans des visions ? Dans des flashbacks ? Sous la forme d’un fantôme de Force (il en a aussi la capacité, en témoigne son apparition à la fin de l’épisode VI — Le Retour du Jedi — devant Luke Skywalker, avec Obi-Wan Kenobi et Yoda) ? Finalement, c’est dans le monde entre les mondes qu’il se manifeste.

Ce retour via le monde entre les mondes est d’ailleurs très intrigant : il est censé être mort. Pourtant, il n’est pas entouré du traditionnel halo scintillant qui entoure un fantôme de Force. Cela donne l’impression qu’il a une réalité physique et qu’il pourrait enlacer Ahsoka si l’envie lui prenait. Ou alors, ce phénomène de brillance ne s’applique peut-être pas dans ce plan éthéré.

Pourquoi Anakin est dans Ahsoka (et dans le monde entre les mondes) ?

Quoiqu’il en soit, la présence d’Anakin à cet endroit n’est pas étonnante. Le monde entre les mondes est un monde où la Force règne et, surtout, c’est un monde qui engendre « un conduit entre les vivants et les morts ». Pour être aussi sensible à la Force qu’est Anakin (souvenez-vous, son taux de midi-chloriens…), le retrouver dans un tel lieu mystique a du sens.

C’est d’autant plus cohérent que, à ce moment du récit, la mort d’Anakin est avérée. Il a expiré son dernier souffle à la fin l’épisode VI, dans les bras de son fils, après être revenu du côté clair de la Force. Tout ceci se passe bien quelques années avant les évènements de la série Ahsoka. Qu’il puisse se déplacer dorénavant dans ce plan de l’existence est justifié.

Du fait de la situation dans laquelle se trouve Ahsoka Tano à cet instant, le retour d’Anakin tombe à point nommé : la Jedi est en difficulté. Elle a été vaincue par Baylan Skoll. Sabine, son apprentie, a été capturée et emmenée dans une autre galaxie. Le grand amiral Thrawn risque de revenir. Elle n’a aucun moyen d’agir pour empêcher la course des évènements.

Pour aller plus loin Avant Ahsoka, que faut-il voir sur Star Wars pour être au point ?

Ahsoka est naturellement troublée en percevant la voix de son ancien maître. // Source : Lucasfilm

L’intervention de son ancien maître est donc tout à fait opportune : elle a besoin d’aide et le monde entre les mondes, du fait de sa nature hors du temps et de l’espace, va peut-être lui permettre d’aller dans l’autre galaxie. Les périls sont en tout cas suffisamment immenses pour qu’Anakin Skywalker intervienne un peu plus directement.

Sur un plan plus théorique, et en anticipant peut-être un petit peu sur la suite, ces retrouvailles vont peut-être être l’occasion pour Anakin de terminer la formation d’Ahsoka de façon symbolique. Après tout, Ahsoka n’a jamais formellement fini sa formation de Jedi. Elle a quitté l’ordre à la suite d’un procès injustifié contre elle, et son maître a mal tourné peu après.

Il reste à voir si cette hypothèse est fondée et, le cas échant, quelle sera la nature de cet ultime enseignement. L’apprentissage d’une forme particulière de posture au sabre-laser ? Un approfondissement de sa connaissance de la Force ? Ou bien cela sera-t-il juste une discussion entre les deux, qui permettra à Ahsoka de prendre conscience de quelque chose.

Ahsoka ressortira-t-elle de cette séquence avec une sagesse renouvelée, et des certitudes nouvellement acquises ? Peut-être. Mais il faut également se méfier d’un coup de théâtre. Est-ce bien Anakin Skywalker et non pas un subterfuge, lancé pour on ne sait quelle raison (tester la Jedi ? Mais alors, qui ?). Le thème de Dark Vador que l’on entend à la toute fin interroge à ce titre.

On peine à croire qu’il puisse s’agir d’une illusion ou d’un piège. Après tout, on sait grâce à l’épisode IX de Star Wars, qui se déroule beaucoup plus tard que la série Ahsoka, qu’Anakin Skywalker existe dans la Force et est resté du côté du bien. En effet, rappelez-vous : il fait partie de ces voix d’outre-tombe qui encouragent Rey à résister à Palpatine.

