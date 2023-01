Ahsoka sort sur Disney+ en 2023. La série Star Wars va mettre en scène Rosario Dawson en Ahsoka Tano et Hayden Christensen en Anakin Skywalker / Dark Vador.

Le 9 mai 2022 commençait le tournage de la nouvelle série Star Wars centrée sur Ahsoka Tano. Un an plus tard, où en est-on ? Sauf coup de théâtre, c’est en 2023 qu’elle doit sortir en streaming.

Quand sort Ahsoka ?

2023. Nous n’avons pas de date plus précise à donner : ni Disney ni Lucasfilm n’ont indiqué quand la série sera disponible en streaming. Une piste : la saison 3 de The Mandalorian sort le 1er mars. On devine que la production va attendre la fin de la diffusion (qui s’étalera sur huit semaines) avant d’embrayer sur la suite. Peut-être une sortie en mai ? Ou alors cet été ? Le planning est chargé.

Qui est Ahsoka ?

Ahsoka Tano est un personnage majeur dans Star Wars, même s’il n’apparait pas du tout dans les films. Il s’agit d’une ancienne chevalière, devenue survivante après la purge lancée par l’Empereur Palpatine pour en finir avec l’Ordre Jedi. Elle a été au cœur de la guerre des clones. Elle n’est pas humaine : elle est une Togruta, ce qui explique les étonnants appendices autour de son visage.

Point crucial à noter : elle a été l’apprentie d’Anakin Skywalker.

Ahsoka Tano, à gauche, revoyant un hologramme d’Anakin Skywalker. // Source : Lucasfilm

Que va raconter la série ?

Compte tenu des personnages annoncés, l’hypothèse est que l’histoire se passera au moment de Star Wars Rebels, c’est-à-dire entre les épisodes III et IV des films de Star Wars. À ce moment-là, l’Empire Galactique est en place, l’Alliance rebelle fait son possible pour renverser le régime dictatorial, les jedis ont été exterminés et Anakin Skywalker est devenu Dark Vador.

Quand a été annoncée cette adaptation ?

C’est à la mi-décembre 2020 que Lucasfilm a annoncé ce projet, parmi d’autres. Il a été promis pêle-mêle le retour d’Hayden Christensen en Dark Vador pour faire face à Obi-Wan dans sa série, la date de sortie d’Andor (la saison une est un petit bijou et on attend la saison 2 avec une impatience totale), un film sur Rogue Squadron et bien d’autres choses.

Où voir la série Ahsoka ?

Ce sera sur Disney+. Le géant du divertissement possède la licence Star Wars depuis 2012, après la vente des droits par son ancien propriétaire, George Lucas. Bien sûr, l’entreprise privilégie sa propre plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD). Si vous avez un pack d’abonnement incluant Disney+ via MyCanal, vous pourrez aussi en profiter.

Quel casting et quels personnages ?

Évidemment, il y aura Ahsoka Tano. Ce personnage est incarné à l’écran par l’actrice américaine Rosario Dawson, que l’on a vu dans Sin City ou Boulevard de la Mort, ainsi que dans quelques séries produites par Netflix dans l’univers de Marvel. Vous l’avez d’ailleurs déjà vue sous les traits d’Ahsoka Tano si vous avez regardé la saison 2 de The Mandalorian.

Deux autres personnages issus de la série Star Wars Rebels sont annoncés : Sabine Wren, qui sera jouée l’Australienne Natasha Liu Bordizzo, et Ezra Bridger, dont le rôle a été confié à l’Américain Eman Esfandi. Sabine Wren est une spécialiste des armes. Ezra, lui, a la faculté d’être relativement sensible à la Force. Il a déjà croisé Ahsoka dans Rebels. Et elle lui doit beaucoup.

Hayden Christensen reviendra-t-il en Anakin… ou en Vador ? // Source : Disney+

Mais surtout, on attend Hayden Christensen. L’acteur canadien, qui incarne Anakin Skywalker depuis 2005, mais aussi Dark Vador, est présent au casting. Son lien avec Ahsoka est fort : il a été son ancien maître. Apparaitra-t-il dans les souvenirs de la jedi ? Sera-t-il déjà en Dark Vador ? Seront-ils côte-à-côte dans une aventure où ils n’étaient pas encore séparés par la guerre ?

Quelques autres noms ont aussi été mentionnés, sans que l’on sache encore pour quels rôles. Il y a Ray Stevenson pour incrarner un antagoniste et Mary Elizabeth Winstead pour un personnage non dévoilé.

Combien d’épisodes sont prévus ?

Le format retenu pour Ahsoka semble être celui d’une mini-série de quelques épisodes. Peut-être six, comme pour Obi-Wan Kenobi. Dans tous les cas, ce ne devrait pas être beaucoup plus : les autres séries de la licence en ont sept (Le Livre de Boba Fett) ou huit (The Mandalorian).

Où a-t-on déjà vu ce personnage ?

Absente des films, Ahsoka Tano figure en revanche dans de nombreuses autres œuvres. Elle a fait ses débuts dans le long-métrage d’animation Star Wars: The Clone Wars, puis dans la série du même nom. Elle apparait également dans la série Rebels. Son apparition dans les œuvres en prises de vues réelles a commencé avec The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett.

Ahsoka, incarnée par Rosario Dawson. // Source : Disney+

Y aura-t-il une saison 2 à Ahsoka ?

Rien de la sorte n’a été annoncé. Une des clés pour la suite sera l’accueil des premiers épisodes.

