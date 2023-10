Plusieurs indices donnent une petite idée de ce que sera l’histoire d’Ahsoka dans la saison 2. Des étranges statues d’abord, mais aussi une chouette que voit la Jedi. Et ce n’est pas la première fois.

Pour l’ultime épisode de la première saison d’Ahsoka, la production a de toute évidence voulu laisser quelques indices esquissant la suite de l’histoire. La piste la plus prometteuse est celle liée à d’immenses statues, visibles dans les toutes dernières minutes. En effet, elles sont reliées aux séries The Clone Wars et Rebels et révèlent peut-être les vraies intentions de Baylan Skoll.

Or, il s’avère qu’une autre scène dans la série conforte la piste dégagée par les statues mentionnées précédemment. Très courte, elle implique Ahsoka Tano et survient aussi à la fin de l’épisode. C’est à ce stade une hypothèse, mais ce que voit l’héroïne Jedi peut être relié de manière crédible à ce que représentent lesdites statues.

La suite de l’article contient des spoilers.

Une chouette mystérieuse pas si mystérieuse ?

La scène se passe alors qu’Ahsoka Tano et Sabine Wren se retrouvent coincées sur la planète Peridea, sans solution évidente pour retourner dans leur galaxie. Elles s’apprêtent donc à vivre ici pendant un moment, avec le même peuple de nomades aliens que fréquentait Ezra Bridger pendant son exil. C’est à ce moment-là que la Jedi voit un oiseau un peu plus loin.

Perché sur son rocher, le volatile semble regarder Ahsoka — ou, du moins, dans sa direction. La présence de l’animal laisse la Jedi quelque peu songeuse. On entend quelques babillages. Et puis il finit par s’envoler. Il a d’ailleurs une belle envergure et sa silhouette générale fait penser à une espèce de chouette. Quant au plumage, il semble clair, avec des ailes colorées.

On peut se dire qu’il s’agit juste d’un oiseau, mais on doute que la production ait créé une telle scène sans aucune raison. En principe, il existe une règle au cinéma — et celle-ci peut aussi s’appliquer aux œuvres de fiction à la TV ou en streaming — qui dit que tout détail notable doit être nécessaire et irremplaçable. Sinon, il faut juste le retirer.

Voilà qui tombe bien, car il existe déjà une chouette « connue » dans Star Wars. C’est Morai, une bête liée à la Fille, l’une des trois divinités de Mortis. Or, ces trois divinités sont justement celles qui sont représentées dans les statues que l’on aperçoit à la fin d’Ahsoka. L’allure de l’animal que l’on voit à l’écran est proche de la chouette Morai.

La chouette Morai appartient à l’espèce Convor et apparaît à diverses reprises dans Rebels et The Clone Wars. Outre son lien avec la Fille, qui est le côté lumineux dans la Force, la chouette a été vue à plusieurs reprises aux côtés d’Ahsoka Tano par le passé. On a même repéré l’animal dans un épisode de The Mandalorian, quand il y a eu l’épisode avec Ahsoka.

Morai a été vu à quelques reprises lors de moments clés de l’histoire d’Ahsoka — dans The Mandalorian, c’est lors de sa rencontre avec le mandalorien et Grogu, par exemple. On voit l’animal quand Ahsoka fait face à Vador dans Rebels. On le voit aussi dans le monde entre les mondes, dans Rebels, et Ahsoka l’a déjà côtoyé de près. Elle doit donc avoir une petite idée de ce qui se passe sur Peridea, quand elle voit l’oiseau s’envoler.

Parfois, Morai a été vu sans Ahsoka dans les environs, mais dans des scènes qui la concernent d’une façon ou d’une autre. Sa présence a été remarquée aux côtés d’Ezra, un bon ami d’Ahsoka. Ou bien au-dessus de Vador. Peut-être que dans la série en prises de vues réelles, l’oiseau mettra Ahsoka sur la même piste que celle que Baylan Skoll a commencée à emprunter de son côté ?

On ignore pourquoi une telle connexion existe entre Morai et Ahsoka. Cela dit, c’est David Filoni aux manettes d’Ahsoka et il est à l’origine des deux séries d’animation. C’est très improbable que cet élément ait été placé là sans raison. Cela a tout l’air d’un message adressé aux fans, pour leur dévoiler un tout petit peu ce qui se passera dans la saison 2 d’Ahsoka.

