La série Ahsoka arrive sur Disney+. Personnage bien connu des fans de Star Wars, cette Jedi intrépide a une histoire captivante. Et tragique.

L’attente s’achève. Après des mois à ronger leur frein, les fans de Star Wars vont découvrir une nouvelle série sur leur œuvre de space opera préférée. Cette fois, c’est Ahsoka Tano qui est mise à l’honneur. Celles et ceux qui ont déjà regardé les séries dans laquelle elle apparaît — The Clone Wars, Rebels et Tales of the Jedi — savent déjà certainement tout d’elle, ou presque. Mais pour les autres, ce personnage mérite quelques explications.

Bien sûr, vous pouvez tout rattraper avant de voir Ahsoka, dont les premiers épisodes arrivent fin août. On vous prévient : il y a plus de 200 épisodes en jeu (sans parler du film d’animation Star Wars: The Clone Wars, qui a introduit Ahsoka Tano). Si vous souhaitez aller au plus vite, on vous a préparé une sélection resserrée des épisodes immanquables. On vous a aussi listé les grandes lignes à connaître pour être au point sur la série.

Il existe enfin des biographies très fouillées, aussi bien en français (sur HoloNet ou Star Wars Fandom) qu’en anglais (sur le site officiel ou Wookiepedia). Leur inconvénient : elles ne sont pas synthétiques. Pour le dire autrement, ce sont souvent des textes interminables, qui peuvent quelque peu rebuter le tout-venant souhaitant juste saisir les principaux contours de cette héroïne et son importance dans Star Wars.

En prendre connaissance n’est toutefois pas une perte de temps, tant Ahsoka Tano est un personnage formidable et fascinant. Cependant, il n’est pas inutile non plus de chercher un peu de concision.

Ahsoka Tano, disciple d’Anakin Skywalker

Née 14 ans avant le déclenchement de la guerre des clones, Ahsoka Tano appartient à l’espèce Togruta. Celle-ci se distingue par sa peau rouge, ponctuée de marques blanches sur le visage, ainsi que d’une sorte de coiffe au-dessus de la tête. Il ne s’agit pas de cheveux, mais d’un appendice souple, dans le prolongement du crâne, et retombant dans le dos ou sur les épaules — les appendices d’Ahsoka sont par ailleurs teintés de bleu.

La naissance de la jeune femme a lieu sur Shili, une planète située dans la partie médiane de la galaxie, mais c’est sur Coruscant qu’elle passe sa jeunesse. En effet, sa sensibilité à la Force a été décelée très tôt, alors qu’elle était menacée par une bête sauvage. Le maître Jedi Plo Koon est allé la chercher pour l’envoyer en formation au temple, qui se trouve sur la capitale de galaxie — ou, du moins, de l’Ancienne république.

Ahsoka et Anakin. // Source : Lucasfilm

C’est le hasard qui a mis Ahsoka Tano sur la route d’Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi, au tout début de la guerre des clones. Elle avait été envoyée en mission par Yoda pour les retrouver, et s’assurer que rien ne leur était arrivé de fâcheux. Anakin, qui avait pris son envol comme chevalier Jedi et n’était plus tout à fait le disciple d’Obi-Wan, a apprécié la personnalité d’Ahsoka, au point de faire d’elle son apprentie (sa padawan, dans le jargon).

Avoir Anakin Skywalker comme maître Jedi, pile au moment où se déroule l’un des plus grands conflits de la galaxie, a évidemment eu une incidence sur la qualité et la nature de la formation reçue par Ahsoka Tano. Elle n’a pas été formée de façon très académique — c’était le lot de bien d’autres apprentis, néanmoins –, au temple, mais sur le champ de bataille. Le tout, supervisé par un maître au caractère hardi et téméraire, pour ne pas dire imprudent.

Cette formation, d’ailleurs, Ahsoka Tano ne la complètera jamais vraiment. Bien que tout à la fois débrouillarde, intelligente et tenace, mais aussi dévouée envers son maître et portée par des idéaux, des évènements racontés dans les différentes séries où elle apparaît vont l’amener à prendre ses distances avec Anakin Skywalker d’une part et l’ordre Jedi d’autre part. De fait, Ahsoka Tano est une Jedi qui n’a pas achevé sa formation classique.

Exilée de l’ordre Jedi

Faut-il s’en étonner lorsque l’on sait que sa relation avec l’ordre Jedi s’est dégradé après avoir été accusée, à tort, d’un attentat ? S’estimant trahie alors qu’elle a tout donné, et agi comme un bon petit soldat, elle va nourrir du ressentiment envers les siens. Petit à petit, elle va prendre ses distances, s’interroger sur ses priorités et remettre en cause la position des Jedi. Une position de plus en plus critique qui va avoir pour conclusion son départ de l’ordre.

Finalement, son choix de tracer sa propre voie va se refléter de manière symbolique dans la couleur de son sabre laser. Celui-ci était vert au départ, puis est devenu successivement vert et jaune, bleu et bleu, et blanc (quand elle est passée à une forme de combat nécessitant d’en utiliser deux). Dans Star Wars, la couleur des lames a régulièrement un sens caché. C’est par exemple le cas des sabres qui sont oranges dans Ahsoka.

Ahsoka Tano quitte l’ordre Jedi. // Source : Lucasfilm

La force de caractère d’Ahsoka va donc l’amener à quitter le cadre rigide de l’ordre Jedi pour arpenter la galaxie, l’esprit libéré des carcans qui lui ont été imposés dès la plus tendre enfance. Cette prise de distance ne l’empêchera pas de se mêler, à son niveau, des affaires de la galaxie et à prendre part à toutes sortes de combats et d’évènements. Ce qui distingue Ahsoka après la guerre des clones, c’est son indépendance, sa neutralité et son recul face aux évènements.

Ahsoka Tano est aussi une survivante : elle s’est tirée de bien des mauvais pas, mais a surtout réussi à échapper au funeste ordre 66, une instruction secrète de l’empereur Palpatine pour éliminer tous les Jedi. Cette période fut très douloureuse pour la jeune femme : elle a vu bon nombre de ses camarades parmi l’armée clone se retourner contre elle. Elle a aussi vécu la mort de bon nombre de compagnons chez les Jedi.

La chute de son ancien maître

Le pire, toutefois, a été la chute de son ancien maître, Anakin Skywalker, corrompu par le Côté Obscur de la Force, et de le voir se relever en tant que Dark Vador. Elle lui fera face lors d’une mission sur la planète Malachor, sans savoir à ce moment-là qui se cachait vraiment derrière ce masque noir. Elle pensait initialement que Vador était celui qui avait tué Anakin, ce qui était, en un sens, vrai. Elle apprendra plus tard que les deux ne faisaient en vérité qu’un.

Ultérieurement à la guerre des clones, Ahsoka Tano continuera d’évoluer, cette fois davantage comme une mentor et une leadeuse, lorsque la rébellion émergera pour faire face à l’Empire galactique, pour accompagner une nouvelle génération de braves. Elle n’hésitera pas à intervenir par moments, en démontrant sa très grande habileté au combat, malgré une formation incomplète. Ce qu’elle n’a pu apprendre dans les livres, elle l’a appris sur le terrain.

Ahsoka Tano et Dark Vador. // Source : Lucasfilm

D’abord personnage relativement secondaire dans Star Wars, Ahsoka Tano est devenu un personnage absolument central — la création d’une série télévisée en prises de vues réelles à son nom en est le témoignage le plus éclatant. Il faut dire que c’est une héroïne très développée, scénaristiquement, et l’une des rares à avoir bénéficié d’un tel suivi : sa vie ayant été racontée à travers de nombreux supports, cela n’a fait qu’enrichir son parcours.

Depuis le premier film en 2008, on a ainsi pu assister à l’émergence d’une jeune femme qui a été progressivement façonnée par les épreuves qui se sont dressées sur sa route. Elle a été jetée sur les sentiers de la guerre. Elle a été trahie, blessée, meurtrie. Elle a perdu des êtres chers, assisté à la chute de la République, qui a été remplacée par une dictature. Sa naïveté, et sa spontanéité ont fini par céder leur place à la maturité et la sagesse.

Son absence de la trilogie originale (les trois films, tournés entre 1977 et 1981, sont sortis bien avant le film d’animation) a parfois été relevée : si Ahsoka Tano était en vie lors de la rébellion contre l’Empire, pourquoi n’a-t-elle pas participé à la guerre, du fait de sa grandeur d’âme ? Ce trou scénaristique sera comblé ultérieurement par l’invention d’une quête, consistant à retrouver un camarade disparu quelque part dans la galaxie : Ezra Bridger.

Ahsoka Tano est un personnage d’une grande profondeur, développée à travers trois séries télévisées d’animation et un film d’animation, essentiellement. Elle apparaît également dans deux séries en prises de vues réelles, beaucoup plus âgée — le temps a passé depuis les derniers évènements survenus dans Rebels. La série qui lui est dédiée devrait être l’occasion d’éclaircir certaines zones d’ombre. Et de continuer d’ajouter de nouveaux chapitres à une histoire déjà dense.

