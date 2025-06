Lecture Zen Résumer l'article

À peine sacré en Ligue des champions, le PSG doit déjà se remettre au travail pour la première édition de la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs. Son premier match, diffusé le dimanche 15 juin, l’oppose à l’Atlético Madrid. Où voir ce choc ?

En 2025, il n’y a ni Coupe du monde, ni Euro, mais la FIFA a imaginé une nouvelle compétition pour occuper le mois de juin et une partie du mois de juillet : une refonte totale de la Coupe du monde des clubs, organisée aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet.

En tout, 32 équipes sont en lice, dont plusieurs grosses équipes européennes. Dans ce contingent se trouve notamment le PSG, qui vient tout juste de remporter la Ligue des champions, la plus prestigieuse des compétitions pour un club.

L’effectif de la capitale française commence la Coupe du monde des clubs par un choc : ce sera face à l’Atlético Madrid, qui l’avait battu lors de la première phase de la Ligue des champions. Compte tenu du nouveau statut des Parisiens, ils font office de favoris et feront tout pour obtenir ce nouveau sacre. Après l’Atlético Madrid, le PSG affrontera deux équipes plus modestes pour une place en huitième de finale : Botafogo et les Seattle Sounders.

Où voir le match entre le PSG et l’Atlético Madrid, diffusé ce dimanche 15 juin ?

La Coupe du monde des clubs 2025. // Source : FIFA

Où suivre le match entre le PSG et l’Atlético Madrid en Coupe du monde des clubs ?

Quand a lieu le match entre le PSG et l’Atlético Madrid ?

L’entrée en lice du PSG en Coupe du monde des clubs, face à l’Atlético Madrid, a lieu ce dimanche 15 juin à 21h (heure française) au Rose Bowl, stade situé à Pasadena, en Californie.

DAZN : le diffuseur principal de la Coupe du monde des clubs

C’est DAZN, ex-acteur de la Ligue 1, qui a récupéré les droits de diffusion de l’intégralité de la Coupe du monde des clubs 2025. Et pour mettre en avant la compétition, le choix a été fait de la proposer gratuitement. Il suffit donc de créer un compte DAZN, à cette adresse, pour en profiter.

Vous pouvez aussi souscrire une offre payante de DAZN pour une diffusion premium de la Coupe du monde des clubs. Cela inclut des contenus exclusifs, des replays, le téléchargement des vidéos et une meilleure qualité d’image et de son (en HDR).

TF1 : l’autre chaîne pour PSG-Atlético Madrid

Si DAZN diffuse 100 % des matchs, la chaîne TF1 est parvenue à en obtenir deux, et pas des moindres : le match entre le PSG et l’Atlético Madrid, donc, et par ailleurs la finale, programmée pour le 13 juillet, à 21h.

Rendez-vous ici, dès 20h50 le 15 juin, pour regarder le match en direct. Il vous suffira de créer un compte à TF1+ (c’est gratuit).

Coupe du monde des clubs 2025 // Source : FIFA

Comment fonctionne la Coupe du monde des clubs ?

La Coupe du monde des clubs fonctionne… comme une Coupe du monde. Trente-deux équipes sont réparties dans huit groupes avec trois matchs à disputer chacune. À la fin de cette première phase, les deux meilleures équipes de chaque groupe sont qualifiées pour les huitièmes de finale, et ainsi de suite jusqu’à la finale.

Le calendrier est le suivant :

Phase de groupes : du 14 au 26 juin ;

Huitièmes de finale : du 28 juin au 1er juillet ;

Quarts de finale : les 4 et 5 juillet ;

Demi-finales : les 8 et 9 juillet ;

Finale : le 13 juillet.

Attention, compte tenu du décalage horaire avec les États-Unis, certains matchs auront lieu la nuit en France.

Le calendrier du PSG :

PSG – Atlético Madrid, le 15 juin à 21h ;

PSG – Botafogo, le 20 juin à 3h ;

Seattle Sounders – PSG, le 23 juin, à 21h.

Quels sont les clubs engagés ?

Groupe A

SE Palmeiras (Brésil)

FC Porto (Portugal)

Al Ahly FC (Égypte)

Inter Miami CF (États-Unis)

Groupe B

Paris Saint-Germain (France)

Atlético de Madrid (Espagne)

Botafogo (Brésil)

Seattle Sounders FC (États-Unis)

Groupe C

FC Bayern München (Allemagne)

Auckland City FC (Nouvelle-Zélande)

CA Boca Juniors (Argentine)

SL Benfica (Portugal)

Groupe D

CR Flamengo (Brésil)

Espérance Sportive de Tunis (Tunisie)

Chelsea FC (Angleterre)

Los Angeles FC (États-Unis)

Groupe E

CA River Plate (Argentine)

Urawa Red Diamonds (Japon)

CF Monterrey (Mexique)

FC Internazionale Milano (Italie)

Groupe F

Fluminense FC (Brésil)

Borussia Dortmund (Allemagne)

Ulsan HD (République de Corée)

Mamelodi Sundowns FC (Afrique du Sud)

Groupe G

Manchester City (Angleterre)

Wydad AC (Maroc)

Al Ain FC (Émirats arabes unis)

Juventus FC (Italie)

Groupe H

Real Madrid C. F. (Espagne)

Al Hilal (Arabie saoudite)

CF Pachuca (Mexique)

FC Salzburg (Autriche)

