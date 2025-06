Lecture Zen Résumer l'article

La Nintendo Switch 2 a un problème de chauffe quand elle se trouve en veille, reliée à un téléviseur avec son dock. Ce souci est lié à un paramètre réseau qui l’empêche de vraiment se mettre au repos.

« Tu sais que j’ai trouvé un bug bizarre sur Switch 2 ? À chaque fois que je la retire de son dock, elle est bouillante et les ventilateurs tournent à fond. Ça s’arrête en 30 secondes. Mais, du coup, en charge, elle chauffe même quand elle est en veille, ce n’est pas normal », m’a confié Nicolas Lellouche, journaliste Numerama, le 12 juin, avant d’aller dormir. Sa Nintendo Switch 2, acquise le jour de la sortie avec un bonheur immense, a-t-elle un problème qui nécessite un passage au SAV ? Non, à en croire plusieurs témoignages sur Reddit. Des propriétaires font part du même souci, et il existe déjà une solution.

En théorie, la console ne devrait pas chauffer outre mesure alors qu’elle est tranquillement en train de se reposer sur son dock. Le fait que la Switch 2 turbine et ne reste pas froide est lié à un paramètre réseau, lequel l’empêche de se mettre vraiment au repos. Un paramètre qu’on avait d’ailleurs conseillé d’activer lors de notre premier guide — qui date du jour de la sortie. À l’époque, on ignorait totalement le bug de la surchauffe, et on manquait cruellement de recul sur son impact. Nos confrères des Numériques ont aussi repéré ce problème.

Comment éviter que sa Switch 2 surchauffe en veille

Cette surchauffe inattendue est liée à la possibilité de la Switch 2 de maintenir la connexion internet active quand le dock est branché en Ethernet. Cela permet à la console de télécharger des fichiers pendant la veille, afin de gagner du temps (notamment pour les mises à jour). C’est une fonctionnalité intéressante, sauf si elle peut mettre à mal la longévité de votre console à long terme (les appareils électroniques n’aiment pas la chauffe, surtout quand ils sont équipés d’une batterie). En attendant que Nintendo corrige ce bug (il s’agit vraisemblablement d’un bug), on vous déconseille de l’utiliser.

Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, il faut se rendre dans Paramètres de la console > Mode repos > Connexion par câble active en mode repos. Vous avez alors le choix.

À noter que Nintendo précise bien que la Switch 2 « consomme plus d’énergie » avec cette fonction, ce qui explique alors la température plus élevée et les ventilateurs qui tournent — les composants sont sollicités. Il y a néanmoins un monde entre une chauffe légère et une surchauffe qui se remarque tout de suite au toucher. Une mise à jour du firmware devrait pouvoir effectuer un meilleur dosage, puisqu’un comportement similaire ne fait pas surchauffer les PlayStation et Xbox.

