Des fans ont repéré plusieurs indices qui suggèrent que l’un des vilains de la série Ahsoka, Baylan Skoll, a un objectif secret. Un agenda caché.

Si la série Ahsoka est un puzzle, les fans viennent peut-être d’emboîter avec succès plusieurs pièces importantes pour comprendre le tableau d’ensemble. Sur X (ex-Twitter), une internaute se faisant appeler Munira a fait part de ses découvertes. En analysant le contenu d’une affiche, elle a déniché de nouvelles inscriptions codées qui viennent nourrir une théorie naissante.

Ces trouvailles font suite à celles apparues sur le réseau social le week-end du 23 et 24 septembre, et par ailleurs sur Reddit. En effet, des internautes avaient déjà identifié ce même langage codé dans une scène de l’épisode 2 d’Ahsoka. Ce langage est en fait de l’aurebesh, l’alphabet de Star Wars. Il est très facile de le traduire en anglais pour en saisir le sens.

La suite contient des spoilers.

Attention, spoilers ! // Source : Numerama

Baylan Skoll a bien les Skywalker pour cible

Faisons un rappel de la situation. Fin septembre, des fans parviennent à lire le texte apparaissant sur le poignet de Baylan Skoll, un ancien maître Jedi qui a quitté l’ordre et n’en respecte plus les principes. C’est devenu un mercenaire vendant aux plus offrants ses compétences et, dans la série, il est clairement du côté des méchants, en servant Thrawn et Morgan Elsbeth.

Le texte est identifié comme de l’aurebesh, puis est traduit. On trouve alors une liste de noms bien connus dans Star Wars, liés d’une façon ou d’une autre à la famille Skywalker : Luke Skywalker, Han Solo, Leia Organa, Chewbacca, R2-D2, C-3PO et Ben Solo (le fils de Han et Leia). Compte tenu du profil de Baylan Skoll, cela avait tout l’air d’une liste de personnes à abattre.

On pouvait raisonnablement se demander s’il y avait aussi un écran montrant du texte sur l’autre poignet de Baylan, qui aurait pu donner des explications ou peut-être contenir d’autres noms. C’est là que Munira entre en scène : dans un tweet du 25 septembre, elle annonce avoir vu l’autre gantelet de Baylan Skoll. Et en effet, il y a aussi des inscriptions en aurebesh.

Cela n’a pas été sans mal : Munira n’a pas trouvé un plan suffisamment lisible dans Ahsoka pour voir les écritures codées sur l’autre main de Baylan. Fort heureusement, un poster officiel diffusé le 7 août (soit plus de deux semaines avant la diffusion de la série en streaming sur Disney+) par le compte de Star Wars sur X a offert un visuel exploitable.

Il fallait avoir l’oeil pour repérer le texte sur le gantelet gauche de Baylan. // Source : Lucasfilm

Et que lit-on donc ? « Trgt dat ». Pas bien compréhensible pour un francophone. Mais pour un anglophone, on peut compléter les deux mots avec des lettres manquantes, et cela donne « Target data », soit quelque chose comme « Données cibles » en français. Si l’on rapproche ça du contenu de l’autre écran, comment interpréter cela autrement qu’une kill list ?

Bien entendu, on peut toujours arguer qu’il s’agit d’un sacré easter egg de la part de la production. Une blague très élaborée. On peine toutefois à adhérer à cette piste, car il y avait la possibilité de faire des clins d’œil nettement plus simples, sans véhiculer un message aussi douteux. Qui plus est, il aurait aussi été possible de faire une référence n’ayant aucune prise directe avec l’intrigue.

Là, c’est différent : on a un méchant tenant une liste de noms de personnages qui sont vivants à ce moment de l’histoire et, compte tenu de l’histoire de Star Wars, il y a des raisons objectives pour que l’on cherche à abattre les proches des Skywalker. Après tout, ils peuvent être tenus responsables de la chute de l’Empire galactique.

En outre, c’est Dave Filoni qui est aux manettes de la série Ahsoka. Ce réalisateur et scénariste américain est considéré comme un excellent connaisseur de Star Wars (il est mêlé à The Mandalorian, Rebels ou encore The Clone Wars). Dès lors, aurait-il vraiment pu laisser un easter egg aussi louche, dénué de sens, juste pour la blague ? Sans aucun rôle narratif ?

Tout porte à croire que l’ancien Jedi qu’est Baylan cherche les Skywalker. On ignore pourquoi. Agit-il pour le compte de quelqu’un d’autre ? A-t-il un grief personnel avec les Skywalker ? Que leur veut-il précisément ? Les questions restent nombreuses autour de ce qui apparaît de plus en plus comme une mission secrète — Baylan Skoll n’en a jamais parlé ouvertement pour l’heure.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Le futur de Numerama arrive bientôt ! Mais avant ça, on a besoin de vous. Vous avez 3 minutes ? Répondez à notre enquête

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.