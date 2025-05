Lecture Zen Résumer l'article

Le thriller psychologique, tout droit venu du Danemark, s’est directement installé au sommet du top 10 de Netflix dès sa sortie, le 15 mai 2025. Si vous avez déjà englouti les 6 épisodes de Secrets We Keep, voici 4 séries similaires qui devraient vous plaire.

Sur le papier, Secrets We Keep cochait toutes les cases pour devenir extrêmement populaire : une production scandinave, réputés pour leurs polars de qualité, une enquête policière sans temps mort et un propos intelligent sur la lutte des classes.

Et depuis sa sortie sur Netflix, le 15 mai 2025, le thriller psychologique prouve qu’il rime indéniablement avec succès. Pour continuer sur votre lancée, après les 6 épisodes de Secrets We Keep, voici 4 séries aux ficelles narratives tout aussi captivantes.

Adolescence

Dès sa sortie, Secrets We Keep a immédiatement été comparée à l’un des cartons de ces derniers mois : Adolescence, également disponible sur Netflix. Comme le thriller danois, la série britannique dénonce ainsi l’influence des réseaux sociaux sur les jeunes garçons, et en particulier des courants masculinistes.

Dans Adolescence, on peut suivre Jamie, un collégien comme les autres, brutalement accusé du meurtre de l’une de ses camarades de classe. A-t-il vraiment commis ce crime atroce ? Et si oui, pourquoi ? Voilà les questions qui vous hanteront pendant les 4 épisodes de cette production coup de poing, tournée entièrement en plans-séquences.

Sans un mot

Impossible de parler de thriller psychologique sans évoquer le maître du polar : Harlan Coben. L’écrivain américain a ainsi conclu un fructueux partenariat avec Netflix, qui a produit pas moins de 11 adaptations de ses romans devenus cultes. Parmi eux, se trouve un récit plutôt proche de Secrets We Keep : celui de Sans un mot. Cette fois, on quitte les quartiers huppés du Danemark pour plonger dans les banlieues chics de Varsovie.

C’est là que se déroulent deux drames successifs : la mort d’un adolescent et la disparition de l’un de ses amis, Adam. Ces tragédies vont bouleverser la vie d’une riche communauté, en apparence tranquille, qui cache pourtant bien des secrets… Une enquête policière haletante en 6 épisodes.

Maid

Sous ses airs de polar bien ficelé, Secrets We Keep dénonce en réalité une justice à deux vitesses, dans laquelle les plus aisés gagnent toujours sur les plus pauvres. Pour continuer sur votre lancée, après avoir enquêté sur la disparition d’une jeune fille au pair, vous pouvez plonger dans le quotidien d’Alex, une mère célibataire qui peine à joindre les deux bouts.

Face à une société qui la méprise et à un conjoint violent, elle décide de tout quitter pour devenir femme de ménage et ainsi rêver à un avenir meilleur pour sa fille. L’éblouissante Maid s’inspire des mémoires de Stephanie Land pour nous livrer un portrait réaliste et engagé de ces femmes qui se battent, chaque jour, pour survivre dans un monde impitoyable. Une série Netflix remarquable en 10 épisodes, portée par la lumineuse performance de Margaret Qualley (The Substance).

The Unusual Suspects

Secrets We Keep met en scène plusieurs personnages de filles au pair philippines, au service de riches propriétaires danois. Pour prolonger ce propos sur la lutte des classes, de façon humoristique cette fois, nous vous conseillons de jeter un œil à The Unusual Suspects. On y assiste à la savoureuse revanche de gouvernantes philippines, alors qu’elles s’associent à des femmes d’affaires pour résoudre le vol énigmatique d’un collier.

Située dans une luxueuse banlieue de Sydney, cette comédie satirique en quatre épisodes emprunte autant au film The Usual Suspects qu’à la folie de Desperate Housewives. Une pépite méconnue, qui offre pourtant un regard bienvenu sur les classes sociales et sur le pouvoir de la sororité, en toutes circonstances.

